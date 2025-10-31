Il Commissario Ricciardi 3: uscita puntate e anticipazioni

Quando esce Il commissario Ricciardi 3 su Rai 1. Episodi, trama, attori e location della fiction tratta dai libri di Maurizio De Giovanni.

La terza stagione della fiction Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale va in onda su Rai 1 da lunedì 10 novembre 2025 alle ore 21:30. Questa nuova stagione della serie giallo-poliziesca è composta da 4 puntate trasmesse con appuntamenti settimanali, sempre nello stesso giorno e orario fino al 1° dicembre (salvo cambi di programmazione). Ma come sempre gli episodi sono visibili anche in streaming gratis su Raiplay.

Vediamo di cosa parla questa nuova stagione, gli attori e le location.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3

Nei nuovi episodi ritroviamo il commissario Luigi Alfredo Ricciardi nella Napoli del dicembre 1933 che continua a portare il peso della sua “maledizione”: vede i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascolta il loro ultimo pensiero. Questo elemento soprannaturale, unito al contesto storico (fascista) e alle indagini criminali, resta centrale come nella scorsa stagione. Ma questa volta emergono svolte emotive importanti:

Ricciardi sembra prepararsi a un’apertura interiore, a “fiorire” emotivamente e sentimentalmente.

Il rapporto con Enrica Colombo (Maria Vera Ratti) vive un’evoluzione: dalle anticipazioni arriva un bacio, una frequentazione ufficiale.

Le storie da risolvere attingono ai romanzi “più potenti” del ciclo: in particolare i titoli Per mano mia , Il purgatorio dell’angelo , Il pianto dell’alba e il racconto I vivi e i morti.

, , e il racconto I vivi e i morti. Ogni puntata proporrà un caso di omicidio da risolvere, in pieno stile della serie: mistero, indagine, soprannaturale.

Il protagonista maledetto si mette in gioco come mai prima, tra amore, confessioni, crisi interne.

Le storie da cui trae ispirazione la stagione, ovvero i romanzi, lasciano presagire trame complesse, ambientazioni dense di tensione, drammi personali e morali.

Il Commissario Ricciardi 3 cast

Nel cast completo degli attori della nuova stagione è ovviamente confermato il protagonista Lino Guanciale nei panni di Ricciardi. Accanto a lui troviamo:

Antonio Milo (brigadiere Maione)

Enrico Ianniello (dottor Modo)

Serena Iansiti (Livia Lucani)

Maria Vera Ratti (Enrica Colombo)

Mario Pirrello (Angelo Garzo)

Fabrizia Sacchi (Lucia Caputo)

Adriano Falivene (Bambinella)

Marco Palvetti e altri attori che proseguono il loro ruolo nella fiction.

Dove è stato girato Il commissario Ricciardi

La fiction del registra Gianpaolo Tescari è ambientata nella Napoli degli anni ’30, girata in location storiche e suggestive che valorizzano l’atmosfera e i personaggi raccontati nei romanzi di De Giovanni.

In sintesi, la terza stagione de Il Commissario Ricciardi rappresenta un salto in avanti per la serie: i prossimi episodi si concentrano non solo su nuovi gialli, ma anche su una maturazione del protagonista, su amori dichiarati e sulla discesa nel cuore delle sue fragilità.