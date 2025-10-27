Maxton Hall 2: quando esce, anticipazioni, cast e trailer

Maxton Hall – Il mondo tra di noi 2: quando esce in Italia, attori e trama della serie ispirata ai romanzi di Mona Kasten.

La serie teen-romance Maxton Hall torna in streaming su Prime Video con una seconda stagione ricca di emozioni, drammi e colpi di scena. Ecco la data di uscita della fiction, quante puntate ci sono, di cosa parla e chi sono gli attori protagonisti.

Data uscita puntate Maxton Hall 2

Gli episodi della nuova stagione escono il 7 novembre 2025 in streaming su prime video. Ma il piano di rilascio prevede un’uscita graduale delle puntate: le prime 3 saranno subito disponibili, mentre le altri 3 escono una ogni settimana fino a fine novembre. Per un totale di 6 puntate. Ecco il trailer ufficiale della 2a stagione.

Anticipazioni Maxton Hall 2a stagione

Nei nuovi episodi della serie tv Ruby, reduce dalla notte trascorsa con James a Oxford e vicina al suo grande sogno, sembra avere la vita perfetta… fino a quando un evento improvviso nella famiglia di James stravolge tutto.

James, già alle prese con il dolore e le pressioni familiari, viene riportato alla realtà da questo trauma e Ruby si trova a fare i conti con emozioni forti come mai prima: ferita, vulnerabile, e costretta a scegliere se tornare alla sua vecchia vita o affrontare quello che è diventata.

Sullo sfondo: l’élite del collegio, i segreti, le dinamiche di potere e di classe, le relazioni amorose e le amicizie che vengono messe alla prova. James stesso ha definito questa stagione “molto più oscura” della prima, con dolore e trauma profondi nelle vite dei protagonisti.

Il cast completo di Maxton Hall 2

Come nella prima stagione gli attori protagonisti della serie sono:

Harriet Herbig‑Matten nel ruolo di Ruby Bell

nel ruolo di Ruby Bell Damian Hardung nel ruolo di James Beaufort

Questi invece gli altri attori confermati (fra parentesi il nome del personaggio interpretato):

Sonja Weißer (Lydia Beaufort)

Ben Felipe (Cyril)

Fedja van Huêt (Mortimer Beaufort)

Runa Greiner (Ember)

Justus Riesner (Alistair)

Andrea Guo (Lin)

Eli Riccardi (Elaine)

Perché guardare la serie di successo

Innanzi tutto perché la prima stagione di Maxton Hall è stata un fenomeno globale, raggiungendo il primo posto nelle classifiche di Prime Video in oltre 120 paesi.

Poi perché la seconda stagione di questa serie televisiva promette un salto di qualità: più intensità, più maturità nei personaggi, e una narrazione che esplora temi come perdita, colpa, riconciliazione e desiderio. E infine perché se hai amato il primo capitolo, non puoi perdere come si evolve la storia di Ruby e James.

