Percy Jackson 2: uscita, anticipazioni e cast della serie fantasy

Percy Jackson stagione 2: quando esce la serie Disney +. Trama, attori e novità della serie tratta dai libri di Riordan.

Disney Plus ha annunciato ufficialmente la data d’uscita della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il 10 dicembre 2025 in esclusiva sulla piattaforma streaming. Un regalo perfetto per gli amanti del genere fantasy, in arrivo giusto in tempo per le vacanze di Natale.

Ecco di cosa parla e chi sono gli attori protagonisti di una delle serie tv più viste su Disney.

Anticipazioni Percy Jackson stagione 2

La stagione 2 della serie è tratta da “Il mare dei mostri”, secondo volume della saga letteraria Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, pubblicata da Disney Hyperion e in Italia da Mondadori.

Dopo la distruzione della barriera che protegge il Campo Mezzosangue, Percy Jackson intraprende una nuova e pericolosa missione nel Mare dei Mostri per ritrovare il suo amico Grover e recuperare il Vello d’Oro, l’unico artefatto in grado di salvare il campo. Ad accompagnarlo in questa impresa ci saranno Annabeth, Clarisse e il nuovo arrivato Tyson, un ciclope e fratellastro di Percy.

Nel frattempo, il giovane eroe dovrà affrontare le forze oscure guidate da Luke e dal Titano Crono, pronti a minacciare non solo il Campo Mezzosangue ma anche l’intero Olimpo.

Cast attori Percy Jackson la serie

Nel cast principale ci sono dei ritorni e alcuni volti nuovi. Fra i protagonisti già presenti nella prima stagione della serie troviamo:

Walker Scobell (nei panni Percy Jackson)

(nei panni Percy Jackson) Leah Sava Jeffries (ossia Annabeth Chase)

(ossia Annabeth Chase) Aryan Simhadri (che interpreta Grover Underwood)

Tra i nuovi ingressi ci sono:

Daniel Diemer nel ruolo di Tyson

nel ruolo di Tyson Dior Goodjohn come Clarisse La Rue

come Clarisse La Rue Charlie Bushnell in un ruolo ancora non ufficialmente svelato.

La serie è creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, che figurano anche tra i produttori esecutivi insieme a Dan Shotz, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein, Bert Salke, Rebecca Riordan e altri.

Cosa succede nella nuova stagione

La stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo promette un racconto più ampio e dinamico, con nuove ambientazioni mitologiche, creature leggendarie e una narrazione che approfondisce la crescita dei protagonisti. Tra azione, amicizia e scelte difficili, la fiction porterà sullo schermo tutta la potenza e la magia del mondo creato da Riordan.

Insomma, con un cast riconfermato, nuove avventure e una produzione fedele all’opera letteraria, Percy Jackson 2 è uno delle serie televisive più attese dell’anno per chi ama l’avventura e la mitologia.

