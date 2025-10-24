Percy Jackson 2: uscita, anticipazioni e cast della serie fantasy

Percy Jackson stagione 2: quando esce la serie Disney +. Trama, attori e novità della serie tratta dai libri di Riordan.
Disney Plus ha annunciato ufficialmente la data d’uscita della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il 10 dicembre 2025 in esclusiva sulla piattaforma streaming. Un regalo perfetto per gli amanti del genere fantasy, in arrivo giusto in tempo per le vacanze di Natale.
Ecco di cosa parla e chi sono gli attori protagonisti di una delle serie tv più viste su Disney.
Anticipazioni Percy Jackson stagione 2
La stagione 2 della serie è tratta da “Il mare dei mostri”, secondo volume della saga letteraria Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, pubblicata da Disney Hyperion e in Italia da Mondadori.
Dopo la distruzione della barriera che protegge il Campo Mezzosangue, Percy Jackson intraprende una nuova e pericolosa missione nel Mare dei Mostri per ritrovare il suo amico Grover e recuperare il Vello d’Oro, l’unico artefatto in grado di salvare il campo. Ad accompagnarlo in questa impresa ci saranno Annabeth, Clarisse e il nuovo arrivato Tyson, un ciclope e fratellastro di Percy.
Nel frattempo, il giovane eroe dovrà affrontare le forze oscure guidate da Luke e dal Titano Crono, pronti a minacciare non solo il Campo Mezzosangue ma anche l’intero Olimpo.
Altre anticipazioni sulle serie tv del momento:
Cast attori Percy Jackson la serie
Nel cast principale ci sono dei ritorni e alcuni volti nuovi. Fra i protagonisti già presenti nella prima stagione della serie troviamo:
- Walker Scobell (nei panni Percy Jackson)
- Leah Sava Jeffries (ossia Annabeth Chase)
- Aryan Simhadri (che interpreta Grover Underwood)
Tra i nuovi ingressi ci sono:
- Daniel Diemer nel ruolo di Tyson
- Dior Goodjohn come Clarisse La Rue
- Charlie Bushnell in un ruolo ancora non ufficialmente svelato.
La serie è creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, che figurano anche tra i produttori esecutivi insieme a Dan Shotz, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein, Bert Salke, Rebecca Riordan e altri.
Cosa succede nella nuova stagione
La stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo promette un racconto più ampio e dinamico, con nuove ambientazioni mitologiche, creature leggendarie e una narrazione che approfondisce la crescita dei protagonisti. Tra azione, amicizia e scelte difficili, la fiction porterà sullo schermo tutta la potenza e la magia del mondo creato da Riordan.
Insomma, con un cast riconfermato, nuove avventure e una produzione fedele all’opera letteraria, Percy Jackson 2 è uno delle serie televisive più attese dell’anno per chi ama l’avventura e la mitologia.
Se invece preferisci i film guarda i migliori di sempre
Nella nostra redazione lavorano giovani giornalisti pubblicisti neolaureati, SEO copywriting e stagisti. Tutti i redattori scelti vantano esperienze maturate in testate editoriali e provengono da diverse Università.