Rai fiction 2022 programmi. Date e calendario serie Tv Rai

Rai, quali serie escono nel 2022 e quando vanno in onda. Date uscite nuove fiction Rai e come vederle in streaming su RaiPlay.

Rai fiction, da settembre 2022 in poi arrivano nuove serie televisive e tornano quelle di maggiore successo. Da Mina Settembre a Un Posto al sole, passando per il Commissario Montalbano, Imma Tataranni e tutte le altre, ecco quando escono le migliori fiction della Rai nei prossimi mesi.

Mina settembre 2 quando inizia

La seconda stagione della serie con protagonista Serena Rossi, nei panni di un’assistente sociale del Rione Sanità, torna in onda su Rai 1 da domenica 25 settembre 2022. Tuttavia quella stessa sera dovrebbe esserci uno speciale TG sulle elezioni, quindi la programmazione Rai potrebbe subire delle variazioni di orario.

Quando ricomincia Un posto al Sole su Rai 3?

La Soap opera quotidiana riconfermata con la 26° edizione, torna con le vicende familiari di Palazzo Palladini a Napoli, a partire dal 29 agosto 2022. Sempre in onda su Rai 3 intorno alle ore 20:45 e come di consueto tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Il commissario Montalbano quando va in onda

Torna anche il celebre Commissario Montalbano, dell’autore Camilleri, interpretato da Luca Zingaretti. Vedremo il commissario nella versione restaurata in 4K dei primi episodi della saga. In onda in prima serata (poco dopo le 21:00) su Rai 1 mercoledì 14 settembre 2022.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore, da quando

Le indagine del sostituto procuratore, in quel di Matera torna con i nuovi episodi. La serie inizia martedì 27 settembre su Rai 1 in prima serata, inizialmente doveva partire il 22, ma poi la data è slittata a causa del confronto elettorale. L’episodio sarà comunque recuperato giovedì 29 settembre.

Quali sono le prossime Fiction della Rai?

Oltre a quelle visti fino ad ora, durante l’autunno 2022 sono arrivo tantissimi altri titoli da non perdere. Ecco la lista annunciata dalla Rai, con tanto di data di uscita caso per caso.

Il paradiso delle signore , torna con il daytime quotidiano su Rai 1 e i nuovi episodi a partire dal 12 settembre 2022 .

, torna con il daytime quotidiano su Rai 1 e i nuovi episodi a partire . Swat , la quinta stagione da vedere su Rai 2 a partire da sabato 1° ottobre.

, la quinta stagione da vedere su Rai 2 a partire da sabato 1° ottobre. Sopravvissuti, miniserie in onda da lunedì 3 ottobre su Rai 1.

miniserie in onda su Rai 1. Morgana detective geniale , stagione 2 in onda su Rai da martedì 4 ottobre.

, stagione 2 in onda su Rai da martedì 4 ottobre. Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, la prima stagione in onda da giovedì 20 ottobre su Rai 1.

la prima stagione in onda su Rai 1. Sophie Cross , miniserie in programmazione su Rai 1 in 3 prime serate: 1, 8 e 9 novembre 2022.

, miniserie in programmazione su Rai 1 in 3 prime serate: 1, 8 e 9 novembre 2022. Esterno Notte , mini-serie evento che racconta il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse. In onda in 3 serate su Rai 1: lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre 2022.

, mini-serie evento che racconta il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse. In onda in 3 serate su Rai 1: Il Nostro Generale, titolo che parla del generale Dalla Chiesa in onda in autunno sulle rete Rai in data ancora da definire.

Come vedere le fiction su Raiplay

Abbiamo visto quali sono le prossime uscite delle fiction Rai da qui a fine 2022. Se le date di uscita e gli orari previsti dalla programmazione Rai non sono compatibili con i vostri, ma volete comunque vedere queste fiction, non c’è problema avete a disposizione lo streaming offerto da Raiplay.

Grazie a questo servizio infatti potete guardare gratis tramite l’App su Smart tv oppure sul sito internet www.raiplay.it tramite PC, tutte le vostre serie preferite, incluse quelle qui citate non appena saranno uscite. Inoltre, nel catalogo troverete tanti film, programmi Tv, documentari e approfondimenti Rai.

Raiplay film e serie Tv da vedere nel 2022

Insomma, nei prossimi mesi potrete guardare le nuove appassionanti serie televisive Rai sia in diretta televisiva che in streaming se preferite. Sta a voi scegliere quali di questi titoli guardare e come farlo. Buona visione a tutti.

