Un posto al sole. Anticipazioni e puntate della fiction più longeva della Rai. Dove è ambientata, chi sono i personaggi e da quando va in onda.

Un poste al Sole è la serie più lunga della storia della Rai, visto che è arrivata alla 26° stagione, ma nonostante ciò continua a tenere incollati alla Tv milioni di persone ogni giorno. Questo grazie a una trama sempre avvincente e a personaggi che si rinnovano in continuazione, dando vita a nuove storie ambientate però sempre nelle stessa location di Palazzo Palladini. Il genere di questa fiction è quello del comedy/drama.

Scopriamo allora qualcosa in più su questa serie Rai di successo, forse la più famosa di sempre: quanti episodi sono, di cosa parla, chi sono gli attori e dove vederla.

Vedi anche: Fiction Rai le migliori del 2023

Puntate Un posto al sole, quante sono

La soap opera è uno dei programmi più importanti di Rai 3 e va in onda da oltre 20 anni. Infatti, se vi state chiedendo quando è iniziata la prima puntata di un posto al sole? La risposta è il 21 ottobre 1996. Da allora ogni anno sono stati trasmessi oltre 200 episodi. Ciò significa che il numero complessivo delle puntate è quasi incalcolabile, specie se si considera che vanno avanti con lo stesso ritmo annuale e che non è ancora prevista una fine per questa serie televisiva italiana.

Se siete curiosi di sapere quanti episodi ci sono nella nuova stagione di Upas (e in tutte quelle precedenti) potete dare un’occhiata al sito di Wikipedia che in una tabella ha riassunto anno per anno il numero di puntate di questa fiction inesauribile.

Trama e anticipazioni di Un posto al sole

La soap racconta le vicende familiari dei protagonisti che vivono a Palazzo Palladini. Essendo uno show che va in onda tutti i giorni, le anticipazioni su questa fiction si susseguono di settimana in settimana. In alcuni casi addirittura di giorno in giorno.

Per questo la cosa migliore che potete fare, se volete sapere quali sono le novità in arrivo nelle prossime puntate, è seguire la pagina Facebook ufficiale di Un posto al sole. Qui trovate anticipazioni, foto e video dal set dell’amata fiction Rai e molto altro.

Dove possono vedere le puntate di Un posto al sole?

Le puntata vengono trasmesse tutte le sere in diretta Tv, gratis in chiaro su Rai 3 alle ore 20:35. Ma se non potete vederle live, non vi preoccupate perché potete recuperale su Raiplay. Il servizio di streaming gratuito della Rai che permette di rivedere le fiction e i programmi da PC o da Smart Tv.

Quindi ad esempio potete guardare la puntata di oggi di Un posto al sole, o delle settimane scorse, su Raiplay quando volete. Potete inoltre vedere i tantissimi episodi delle stagioni precedenti, se volete recuperare alcuni passaggi della storia che vi siete persi o che non ricordate.

Attori e cast della soap opera

Ecco i nomi degli attori che compongono il cast della soap opera Rai nel 2023 e che personaggi interpretano:

Luisa Amatucci è Silvia Graziani

è Silvia Graziani Alberto Rossi è Michele Saviani

è Michele Saviani Giorgia Gianetiempo è Rossella Graziani

è Rossella Graziani Germano Bellavia è Guido Del Bue

è Guido Del Bue Antonella Prisco è Mariella Altieri

è Mariella Altieri Francesco Vitiello è Diego Giordano

è Diego Giordano Ilenia Lazzarin è Viola Bruni

è Viola Bruni Marina Giulia Cavalli è Ornella Prati Bruni

è Ornella Prati Bruni Patrizio Rispo è Raffaele Giordano

è Raffaele Giordano Marzio Honorato è Renato Poggi

Questi i nomi principali degli interpreti della fiction, ma ce ne sono molti altri.

Un posto al sole, dove lo girano

La fiction Rai è ambientata a Napoli, nell’elegante quartiere di Posillipo della città partenopea, capoluogo della regione Campania. In particolare le riprese si svolgono nel centro di produzione Rai di via Marconi, dove sono riprodotti tutti i luoghi e gli appartamenti utilizzati nella fiction.

Riassumendo, Un posto al sole va in onda tutte le sere su Rai 3, ma le puntate si possono vedere anche su Raiplay. La soap opera ambientata a Napoli è stata la prima interamente prodotta in Italia e più longeva del nostro paese, tanto che non si sa ancora quando e se finirà, per la gioia dei suoi telespettatori.

Vedi anche le altre fiction Rai: