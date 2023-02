Netflix: uscite marzo 2023. Quali sono le serie in arrivo nel catalogo netflix e di cosa parlano. Titoli, date, trailer e trame.

Serie Tv in uscita su Netflix, a marzo 2023 sono ben 15 le nuove fiction che potete guardare in streaming su questa piattaforma. I generi dei titoli in arrivo sono vario tipo, dal comico all’amore passando per moda e azione. Ma andiamo dritti al sodo e vediamo quali serie ci sono a marzo su Netflix, quando escono e di cosa parlano.

Incastrati 2, quando inizia

La serie Tv Netflix con protagonisti il duo comico siciliano di Ficarra e Picone, torna con la seconda stagione. I due attori avranno ancora a che fare con la mafia locale e dovranno trovare il modo di cavarsela, fra battute e drama, dopo essere stati “incastrati” loro malgrado a causa di alcuni equivoci. Titolo disponibile a partire dal 2 marzo.

Next in Fashion – Stagione 2

Dal 3 marzo arriva la nuova stagione della divertente gara di moda, che mette in palio un ricco montepremi e con protagonisti lo stilista Tan France e Gigi Hadid la top model e icona di stile. Anche questa volta giovani stilisti emergenti cercheranno di vincere il premio, a giudicarli personaggi famosi del mondo della moda.

Tenebre e ossa – 2a stagione

Dal 16 marzo sarà disponibile la seconda serie di Tenebre e ossa. Il titolo tratto dal bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo, racconta le nuove avventure, le amicizie e l’amore dei protagonisti. Ma soprattutto le loro battaglie contro il male e un terribile segreto di famiglia che rischia di distruggere tutto.

Wellmania

Protagonista di questo titolo genere commedia è una foodwriter, che però a seguito di un grave problema di salute è costrette a rivedere le proprie abitudini alimentari e non solo. Per questo inizierà un percorso di guarigione estremo. Disponibile per lo streaming dal 29 marzo 2023 in poi.

Altre serie da guardare su Netflix a marzo 2023

Oltre a quelle appena viste, l’elenco dei prossimi telefilm in uscita su questa piattaforma streaming è davvero lunghissimo e include:

In chat chi bara vince , disponibile dal primo marzo

, disponibile dal primo marzo Il mostro delle ardenne, nella testa di Monique Olivier, miniserie su un famoso killer francese in catalogo dal 2 marzo

nella testa di Monique Olivier, miniserie su un famoso killer francese in catalogo dal 2 marzo Sexlife , in streaming dal 2 marzo

, in streaming dal 2 marzo Volo MH370, l’aereo sparito nel nulla, che potete vedere dall’8 marzo

che potete vedere dall’8 marzo Outlast gioco di squadra, dove 16 sopravvissuti in Alaska cercheranno di vincere il premio in palio, esce il 10 marzo per gli amanti del genere reality competitivi

dove 16 sopravvissuti in Alaska cercheranno di vincere il premio in palio, esce il 10 marzo per gli amanti del genere reality competitivi Ci pensa Ariyoshi! su Netflix dal 14 marzo

su Netflix dal 14 marzo Hasta el cielo – la serie, telefilm spagnolo in uscita il 17 marzo

telefilm spagnolo in uscita il 17 marzo Dance 100, da non perdere dal 17 marzo

da non perdere dal 17 marzo Il suo regno, in arrivo dal 22 marzo nel catalogo

in arrivo dal 22 marzo nel catalogo Città invisibile, serie genere giallo dramma dal 22 marzo su Netflix

serie genere giallo dramma dal 22 marzo su Netflix L’assedio di Waco, docu-serie sugli accaduti nella città texana. In catalogo dal 22 marzo

docu-serie sugli accaduti nella città texana. In catalogo dal 22 marzo The night agent, dal 23 marzo in catalogo

dal 23 marzo in catalogo Unstable, in uscita il 30 marzo

in uscita il 30 marzo La legge della giungla, reality su persone nel mezzo della giungla che devono decidere se collaborare o meno per aggiudicarsi il montepremi in palio.

reality su persone nel mezzo della giungla che devono decidere se collaborare o meno per aggiudicarsi il montepremi in palio. Agent Elvis, serie animata su Elvis Presley.

Queste erano le 15 serie tv in uscita a marzo 2023 su Netflix. Ma ovviamente in catalogo trovate anche tantissimi film da vedere assolutamente del presente e del passato, capaci di accontentare tutti i gusti.