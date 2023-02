Che film ci sono su Disney + a marzo 2023. Ecco i titoli e le serie da guardare in streaming sulla piattaforma disney. Date prossime uscite, trame e anticipazioni.

Film da vedere su Disney plus, a marzo 2023 sono tanti, alcuni sono per ragazzi, altri si possono vedere in famiglia oppure anche solo per un pubblico adulto. Fra commedie, film d’amore oppure di fantascienza avrete solo l’imbarazzo della scelta. Ecco quindi cosa trovate nel catalogo di Disney + nelle prossime settimane, a partire dai film (7) fino alle nuove serie tv (6), per un totale di 13 nuovi imperdibili contenuti.

Vedi anche: Serie Tv Netflix marzo 2023

Lo strangolatore di Boston

Film che racconta la storia di una reporter americana che diventa la prima a trovare una correlazione fra gli omicidi dello strangolatore di Boston. Loretta, il nome della protagonista, assieme alla sua collega, mette a rischio la sua stessa vita per scoprire la verità di questa inquietante storia. Titolo disponibile dal 17 marzo 2023.

Ritrovarsi in Rye Line

Commedia romantica in cui due ventenni (Dom e Yas) entrambi reduci da due delusioni sentimentali, ben presto entrano in sintonia. I 2 oltre ad aiutarsi a vicenda nel superare gli ex, riescono a ritrovare la fiducia nell’amore. Potete guardare questo film dal 31 marzo 2023 sulla piattaforma Disney.

Altri film da vedere in streaming su Disney +

Se i titoli appena visti non solleticano la vostra curiosità, ecco tutti gli altri disponibili a marzo su questa piattaforma che potete prendere in considerazione per la visione:

Sei tu, Michael? Il documentario su Michael Matthews, il più giovane britannico a scalare l’Everest scomparso dopo questa impresa, in catalogo dal 3 marzo 2023.

Il documentario su Michael Matthews, il più giovane britannico a scalare l’Everest scomparso dopo questa impresa, in catalogo dal 3 marzo 2023. The Reali queen of hip hop: the woman who changed the game

Il diritto di contare, uno dei film simbolo della lotta delle donne per ottenere il voto

uno dei film simbolo della lotta delle donne per ottenere il voto Jane , film del 2017 ma ancora attualissimo

, film del 2017 ma ancora attualissimo Hysterical, un documentario che mostra il dietro le quinte del cabaret con comiche veterane in viaggio.

Serie tv in uscita a marzo 2023 su Disney plus

Passando alle Serie da vedere su Disney + nel mese di marzo 2023 spicca Kindred, telefilm tratto dall’omonimo romanzo di Octavia E. Butler. Parla di una giovane donna nera aspirante scrittrice, che sradica la propria vita dagli obblighi familiari e si trasferisce a Los Angeles. Ma prima di iniziare davvero questa nuova vita si ritrova catapultata avanti e indietro nel tempo e scoprirà che quel viaggio e intimamente legato alla sua famiglia. Prima stagione completa di questa serie disponibile dal 29 marzo su Disney plus.

Ma non è l’unica in arrivo nel catalogo Disney, ecco l’elenco completo delle fiction a breve disponibili:

Star Wars: the mandalorian , con gli episodi della terza stagione dal primo marzo

, con gli episodi della terza stagione dal primo marzo Bear Gryllis Celebrity edition: la sfida , la prima stagione esce l’8 marzo

, la prima stagione esce l’8 marzo Albott Elementary , di cui trovate i primi 10 episodi disponibili dal 10 marzo

, di cui trovate i primi 10 episodi disponibili dal 10 marzo Up Here , commedia romantica musicale, con la prima stagione disponibile dal 24 marzo in poi

, commedia romantica musicale, con la prima stagione disponibile dal 24 marzo in poi Grey’s Anatomy, i nuovi episodi della diciannovesima stagione, del medical drama ormai diventata una delle fiction più longevi e appassionanti in assoluto.

Queste i 13 migliori film e serie da vedere a marzo 2023 su Disney plus. Ma ovviamente scorrendo nel catalogo potete trovare tanti altri titoli interessanti, a partire da quelli che parlano dei supereroi Marvel, fino alle più recenti uscite cinematografiche.

Vedi anche: Film da vedere assolutamente lista migliori