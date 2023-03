Disney plus nuove uscite aprile 2023. Ecco film, serie tv e documentari da vedere assolutamente in streaming su Disney. Trailer e anticipazioni.

Film e serie tv in uscita su Disney +. Nel mese di aprile il catalogo Disney si arricchisce di tante novità, dai documentari sui personaggi più famosi come Papa Francesco a quelli sulla musica, dai film per bambini o per adulti, fino alle fiction che ci tengono incollati alla Tv. Ecco quali sono le prossime uscite sulla piattaforma Disney, di cosa parlano e da quando saranno disponibili.

Faccia a Faccia con Papa Francesco

E’ uno speciale molto attesto, che si potrà vedere su Disney dal 5 aprile in poi. Propone una serie di conversazioni totalmente schiette fra il Papa, una delle persone più influenti al mondo e 10 giovani adulti che gli pongono domande spinose per la Chiesa. Dai migranti all’aborto fino a diritti LGBTQIA+.

The Good mothers

Titolo basato su unta storia vera, quella di 3 donne (Denise, Giuseppina e Maria Concetta) che si contrappongono alla ndrangheta. Le aiuta in questa coraggiosa missione la PM Anna Colace, che farà di tutto per evitare che il pugno di ferro dell’organizzazione malavitosa si abbatta su di loro. Titolo italiano da non perdere, disponibile a partire dal 5 aprile.

Peter Pan & Wendy

Nel catalogo di aprile non mancano neppure i film per bambini che su Disney sono di casa. In particolare c’è l’attesissimo Peter Pan & Wendy dal 28 aprile, che racconta le vicende di una ragazza che non vuole lasciare la sua casa d’infanzia e incontra Peter Pan, che invece si rifiuta di crescere. Di lì in poi una serie di eventi renderanno la storia imperdibile.

How i meet your father 2

Per quanto riguarda le Serie Tv, fra le nuove uscite spicca la seconda stagione di How i meet Your father, storia con un punto di vista alla rovescia rispetto al famoso telefilm americano how i meet your mother. I nuovi episodi saranno disponibili dal 19 aprile 2023.

Ma se siete in cerca di telefilm di altro genere ecco altre 5 titoli da non perdere che escono prossimamente su Disney:

The resident 6 , la seconda parte in catalogo dal 5 aprile

, la seconda parte in catalogo dal 5 aprile Le piccole cose della vita, storia di una scrittrice che diventa un’amata giornalista, la potete guardare a partire dal 7 aprile su Disney.

storia di una scrittrice che diventa un’amata giornalista, la potete guardare a partire dal 7 aprile su Disney. RennerVations , serie originale in 4 parti con i primi episodi della serie disponibili a partire dal 12 aprile 2023

, serie originale in 4 parti con i primi episodi della serie disponibili a partire dal 12 aprile 2023 Will Trent, stagione 1 della fiction su un agente speciale sui generis, in catalogo dal 19 aprile

stagione 1 della fiction su un agente speciale sui generis, in catalogo dal 19 aprile Sam una vita da Sassone, serie tv da guardare a partire dal 26 aprile.

Altri film e serie Diseny in uscita in primavera

Chiudiamo con due vere e proprie chicche firmate Disney +. La prima riguarda una star mondiale, ovvero il cantante Ed Sheeran che si racconta nel documentario originale Ed Sheeran – oltre la musica. In tutto sono 4 le puntate da vedere a partire dal 3 maggio, che ci portano a scoprire la storia di questo artista e tutto sul suo nuovo album in uscita.

Mentre la seconda è uno dei film da vedere assolutamente al cinema, stiamo parlando di La Sirenetta, la storia della giovane e bellissima sirena che si innamora dell’affascinante principe Eric. Un titolo imperdibile per grandi e piccini, nelle sale cinematografiche dal 24 maggio. Mentre ad oggi non si conosce ancora la data di arrivo nel catalogo per lo streaming.

In sintesi, in primavera escono tantissimi film e serie da guardare in streaming nel catalogo Disney plus. Ce n’è per tutti, dagli amanti delle fiction a puntate, fino ai documentari. Non dovete far altro che scegliere cosa vedere e godervi lo spettacolo.