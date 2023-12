Le migliori miniserie tv da guardare a gennaio 2024 su Disney Plus. Titoli, trame, date di uscita, quante puntate sono, anticipazioni e trailer.

A gennaio le migliori miniserie Disney + da guardare in streaming sono 6. Le abbiamo selezionate per voi in questo articolo, quindi se amate le fiction con poche puntate, fino a un massimo di 8, in questo articolo trovate tutti i titoli da vedere in streaming nel mese di gennaio 2024.

Echo è una miniserie Disney da non perdere

Si intitola Echo, la prima serie in 5 episodi che abbiamo scelto per voi. E’ un titolo Marvel Studios con protagonista Maya Lopez, inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk. Il suo viaggio la riporterà a casa, ma qui sarà costretta ad affrontare la famiglie e una pesante eredità. Disponibile in streaming per gli abbonati Disney + dal 10 gennaio 2024.

American Horror Stories

La terza stagione dello spin-off della famosa serie antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk. Ognuno dei nuovi 4 episodi presenterà una storia horror completamente diversa e nuova. Quindi se amate il brivido potete guardare questa fiction in streaming su Disney + dal 24 gennaio 2024.

Cristobal Balenciaga

La serie originale spagnola su uno degli stilisti più importanti di tutto il mondo in 6 episodi. La trama della fiction comincia quando il protagonista presenta la sua prima collezione parigina nel 1937. Dopo il grande successo ottenuto in Spagna, ora è alle prese con la moda della capitale francese ben diversa. Ma riuscirà a conseguire un risultati ancora più grandi. Titolo imperdibile se amate la moda, da guardare dal 19 gennaio 2024.

A Real Bug’s Life – Megaminimondo

E’ la docuserie di Nation Geographic che si svolge in diversi mondi di micro insetti sparsi in tutto il mondo. Grazie alle nuove tecnologie sarà possibile vedere come piccolissimi insetti riescano a cooperare per fare cose impensabili. Per esempio vedremo come un ragnetto cerca “casa” per le strade New York o come fa un’ape dell’orchidea del Costa Rica a produrre profumo. Se amate gli animali, non perdetevi questa miniserie Disney disponibile dal 24 gennaio 2024.

The Artful Dodger

Gli 8 episodi della prima stagione disponibili in streaming su Diseny plus dal 17 gennaio 2024. The Artful Dodger è ambientato in Australia nel 1950, con protagonista Jack Dawkins nei panni di Dodger, un chirurgo con un passato da borseggiatore. Che torna con il personaggio di Fagin che lo riporta nel mondo del crimine. Ma c’è anche l’amore per Lady Belle a rendere questa serie un vero e proprio mix fra borghesia, tradimenti, redenzione e sentimenti.

Welcome to Wrexham

E’ la seconda stagione del reality show con protagonisti Ryan Reynolds e Rob McElhenney, alla guida della squadra di calcio gallese del Wrexham. Questa società calcistica è la terza più antica del mondo. Per questo i due protagonisti mostrano tutte le loro scelte e preoccupazioni, dentro e fuori dal campo (nella cittadina) per provare a fare la storia di questo club. O quantomeno a garantirgli un futuro da protagonista nel mondo calcistico del Regno Unito. Serie sportiva disponibile per gli abbonati dal 10 gennaio 2024.

Queste le 6 miniserie Disney plus da vedere in streaming durante il mese di gennaio 2024. In breve, non si tratta di telefilm troppo lunghi, quindi se avete poco tempo da dedicare allo streaming sono perfette per voi, visto che al massimo hanno 8 episodi.

