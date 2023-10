I Leoni di Sicilia su Disney +. Quando arriva la serie originale italiana tratta dai libri di Stefania Auci. Puntate e anticipazioni sulla fiction con Miriam Leone.

I Leoni di Sicilia è la nuova serie Tv a puntate tratta dall’omonimo bestseller della scrittrice Stefania Auci. La saga storica e familiare diretta dal regista Paolo Genovese si può vedere su Disney plus per gli abbonati. Vanta un cast di attori stellari, una bellissima trama e la colonna sonora di Laura Pausini. Approfondiamo tutto quello che c’è da sapere su questa serie evento. Ma prima vediamo il trailer.

Trailer ufficiale I Leoni di Sicilia la serie Disney

Quando esce I Leoni di Sicilia e quante puntate ci sono

La serie sarà disponibile dal 25 ottobre 2023 in esclusiva su Disney plus per quanto riguarda i primi 4 episodi. Mentre i restanti 4 si potranno guardare sulla piattaforma streaming di Disney a partire dal 1° novembre 2023.

Sono quindi 8 le puntate del titolo originale presentato in anteprima esclusiva alla 18esima edizione del festival del Cinema di Roma.

Vedi anche quando escono:

Trama della serie tv I leoni di Sicilia

Questa fiction italiana racconta l’avvincente storia della famiglia Florio che si svolge in Sicilia nel 1800. In particolare le vicende dei fratelli Paolo e Ignazio Florio, capaci di inventarsi un futuro roseo in Sicilia, partendo da una bottega malmessa. Vincenzo, il figlio di Paolo, rende questa attività un impero grazie alle sue intuizioni. Ma a travolgere la vita del protagonista arriva una donna forte e intelligente, Giulia, che scardina le rigide regole della famiglia.

I Leoni di Sicilia cast completo

Fra gli attori protagonisti del telefilm troviamo Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio e Miriam Leone nei panni di Giulia Portalupi. Di seguito l’elenco completo di tutti gli altri personaggi e il nome di attrici e attori che li interpretano:

Donatella Finocchiaro , nei panni di Giuseppina

, nei panni di Giuseppina Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio,

nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo),

nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia che interpreta Ignazio Florio,

che interpreta Ignazio Florio, Ester Pantano, nel ruolo di Giuseppina da giovane

nel ruolo di Giuseppina da giovane Adele Cammarata, nella serie Giovanna D’Ondes.

Vedi anche: Attrici con gli occhi più belli

I Leoni di Sicilia, la colonna sonora

Non solo una trama avvincente, ma anche le musiche che accompagnano questa fiction sono uniche. Infatti, la canzone di chiusura di ogni episodio è il nuovo singolo di Laura Pausini, una delle cantanti donne italiane più famose, che si intitola “Durare“. Si tratta di una potente ballad sull’amore che accompagna la nostra vita e in questo caso quella della famiglia Florio.

In breve, la serie originale I Leoni di Sicilia si può guardare in streaming su Disney plus, con le ultime puntate rilasciate da novembre. E’ una delle fiction da vedere assolutamente in autunno 2023, se amate le serie storiche tratte dai libri di successo e interpretate dai grandi attori italiani.

Vedi anche quando arrivano su Netflix: