I bastardi di Pizzofalcone quarta stagione. Quando inizia la fiction Rai con Alessandro Gassmann e Simona Tabasco. Trama, puntate e cast.

I bastardi di Pizzofalcone 4a stagione, arrivano in Tv con le nuove puntate. La serie televisiva Rai, genere poliziesco, fra le più amate in assoluto mostrerà le nuove vicende della squadra investigativa che lotta contro la malavita a Napoli e dintorni.

La Rai ha annunciato quando verranno trasmesse le nuove puntate della serie con protagonisti Lojacono e i suoi fidati collaboratori. Ecco allora date, trame puntate, cast e curiosità sulla fiction.

I bastardi di Pizzofalcone quando esce la 4a stagione

I nuovi episodi della fiction tratta dai romanzi della serie omonima di Maurizio de Giovanni, cominciano lunedì 23 ottobre 2023 su Rai 1. A partire da questa data la serie televisiva andrà in onda anche nei lunedì successivi, in prima serata (vale a dire intorno alle ore 21:20).

Ma quante puntate ci sono nella nuova stagione? Sono 4 le serate in totale, ma non è chiaro se ognuna prevede 2 puntate brevi o una lunga. Di conseguenza la nuova stagione di questa fiction verrà trasmessa sui canali Rai fino a novembre inoltrato. In alternativa potete guardare i nuovi episodi anche in streaming gratis su Raiplay.

Trama e anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 4

Alla fine della terza stagione avevamo lasciato Lojacono legato e insanguinato. Ed è così che lo ritroviamo nel primo dei nuovi episodi dei Bastardi di Pizzofalcone 4. Tuttavia è ancora vivo, seppur segregato e torturato da un nemico che appartiene al suo passato e ha deciso di vendicarsi in questo modo.

Tutti sono convinti della morte di Lojacono, ma gli unici che possono salvarlo sono i suoi colleghi di Pizzofalcone, che faranno il possibile e l’impossibile per riuscirci. Stando però ben attenti a non compiere passi falsi, perché questo potrebbe compromettere le residue speranze di rivedere Lojacono sano e salvo.

I bastardi di Pizzolfacone 4 cast completo

Ecco tutti i nomi degli attori della fiction I bastardi di Pizzofalcone e il nome dei personaggi che interpretano:

Alessandro Gassmann è Giuseppe Lojacono

è Giuseppe Lojacono Serena Iansiti è Rosaria Martone

è Rosaria Martone Simona Tabasco è Alex Di Nardo

è Alex Di Nardo Antonio Folletto è Aragona

è Aragona Tosca D’Aquino è Ottavia

è Ottavia Gianfelice Imparato è Pisanelli

è Pisanelli Gennaro Silvestro è Francesco Romano

è Francesco Romano Massimiliano Gallo è il Commissario Palma

è il Commissario Palma Matteo Martari è Buffardi

è Buffardi Miriam Candurro è Giorgia Romano.

Perchè si chiamano I bastardi di Pizzofalcone?

Pizzofalcone è il nome della collina che si trova sopra piazza del Plebiscito, nel centro storico di Napoli. Da qui deriva il nome della squadra di agenti che opera in questo territorio per fermare la malavita. Dunque la location del capoluogo campano ha un ruolo centrale nella storia della serie tv.

In breve, abbiamo visto quando inizia I bastardi di Pizzofalcone 4, una delle fiction Rai 2023 più attese in assoluto. Dal 23 ottobre ogni lunedì scopriremo cosa accadrà durante le nuove indagini del commissario Lojacono e di tutta la sua squadra.

