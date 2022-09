Mediaset fiction 2022-23. Date e calendario serie Tv su Mediaset

Fiction Mediaset 2022 2023. Quali serie vanno in onda sui canali Mediaset e quando iniziano. Date uscita, orari e come rivederle in streaming su Infinity.

Mediaset, da fine settembre in poi, trasmette le migliori fiction in diretta sui suoi canali principali, vale a dire Italia 1, Canale 5 e Rete 4. Ma quali sono le serie da non perdere nei prossimi mesi su questa emittente? Ecco tutti i titoli più attesi, di cosa parlano e quando escono.

Viola come il mare quando andrà in onda

Una delle fiction più attese, con protagonisti gli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, comincia il 30 settembre 2022. Andrà in onda su Canale 5 in prima serata, quindi intorno alle ore 21:30 e nelle seguenti 5 settimane, per un totale di 6 episodi. Il telefilm ambientato a Palermo racconta la storia di una giornalista e di un ispettore che con fatica imparano a collaborare.

Quando inizia il patriarca su Canale 5

Fiction con protagonista Claudio Amendola, nei panni di un boss della malavita, verrà trasmessa da Canale 5 in prima serata. Al momento l’azienda non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale di questa serie attesa, ma in base alle ultime news dovrebbe andare in onda a fine 2022 o al più tardi a gennaio 2023.

Che serie Tv ci sono su Mediaset

Di seguito tutte le altre fiction già annunciate e in arrivo sui canali Mediaset nei prossimi mesi:

L’anima gemella, telefilm interpretato dall’attore Daniele Liotti, rappresenta un dramma romantico ricco di misteri. Andrà in onda su Canale 5 , come anticipato dalla programmazione Mediaset la vedremo durante la primavera 2023.

telefilm interpretato dall’attore Daniele Liotti, rappresenta un dramma romantico ricco di misteri. Andrà in onda , come anticipato dalla programmazione Mediaset la vedremo durante la primavera 2023. La ragazza di Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi nei panni di una ragazza legata alla famiglia del noto clan mafioso che decide di cambiare vita. La nuova fiction sarà trasmessa su Canale 5 prossimamente, manca infatti ancora la comunicazione ufficiale sulla data di inizio.

interpretata da Rosa Diletta Rossi nei panni di una ragazza legata alla famiglia del noto clan mafioso che decide di cambiare vita. La nuova fiction sarà trasmessa su Canale 5 prossimamente, manca infatti ancora la comunicazione ufficiale sulla data di inizio. Bardot, miniserie francese sulla nota diva Brigitte Bardot, che si concentra principalmente sulla sua gioventù. Andrà in onda a partire dal 2023, secondo le ultime notizie.

Come rivedere una fiction Mediaset

Abbiamo visto le principali fiction in arrivo sui canali Mediaset o perlomeno quelle già annunciate fino ad ora. Nel corso dei prossimi mesi ne arriveranno sicuramente altre.

Intanto però vi ricordiamo che se vi siete persi una puntata della vostra serie preferita, non preoccupatevi perché potete recuperarla comodamente in streaming su Mediaset Infinity, nella sezione fiction. Qui potrete rivedere gratis non solo le nuove uscite Mediaset sul piccolo schermo, ma anche i telefilm più belli di sempre già andati in onda.

Alcuni esempi? Prime visioni come Superman & Lois, oppure Giustizia per tutti con Raul Bova, Fratelli Caputo, Law & Order e tanti altri che potete trovare nel catalogo. Insomma, non vi resta che scegliere la vostra serie preferita da guardare in Tv o se preferite con lo streaming offerto da Mediaset sulla sua piattaforma, sia da pc che da smartphone.

