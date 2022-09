Rai tv 2022. Quando iniziano i programmi Rai

Rai programmi Tv 2022, quando vanno in onda. Date e orari programmi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Rai Tv – I programmai Rai del daytime tornano quotidianamente in programmazione sui 3 canali della rete pubblica. Da poco prima della metà di settembre e durante l’autunno cominciano praticamente tutti i programmi più amati dal pubblico. Vediamo allora le date di inizio, gli orari e su quale canale vanno in onda le trasmissioni di intrattenimento Rai.

Quando inizia è sempre mezzogiorno

Il programma dedicato alla cucina e non solo, condotto da Antonella Clerici, ricomincia dal 12 settembre 2022. Lo show quotidiano va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 su Rai 1, fra chef, opinionisti, giochi e risate che ogni giorno tengono compagnia agli spettatori durante l’ora di pranzo.

La vita in diretta, data inizio e orario

Il programma di approfondimento sulle notizie e i fatti del giorno, torna in onda ogni giorno a partire dal 12 settembre su Rai 1. Conduce l’appuntamento quotidiano Alberto Matano dal lunedì al venerdì dalle ore 17:05.

Quando inizia L’Eredità 2022-2023

Il quiz presentato anche quest’anno da Flavio Insinna, inizia il 31 ottobre 2022. il game show con i concorrenti che si sfidano nel dare le risposte esatte e provare a vincere il montepremi finale va in onda tutti i giorni su Rai 1 dalla ore 18:45. Prenderà il posto di Reazione a Catena con Marco Liorni, in onda fino al 30 ottobre nella stessa fascia oraria.

I fatti vostri su Rai 2 quando ricomincia

Trasmissione di intrattenimento su Rai 2, che torna a partire dal 12 settembre. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalla ore 11:10 con la conduzione affidata a Salvo Sottile, affiancato da Anna Falchi e altri protagonisti.

Domenica In 2022 2023 su Rai 1 quando inizia

Lo storico programma della domenica pomeriggio su Rai 1 torna anche quest’anno. Andrà in onda tutte le domeniche a partire dall’11 settembre alle ore 14:00 e sarà ancora condotto da Mara Venier.

Da noi a ruota libera da quando

Lo show condotto da Francesca Fialdini che tutte le domeniche racconta le storie dello spettacolo, del cinema e non solo. Riparte su Rai dal 18 settembre alle ore 17:20.

Linea verde quando ricomincia

Il programma sulle bellezze della natura condotto da Beppe Convertini e Peppone, torna dal 18 settembre tutte le domeniche su Rai 1 dalle ore 12:20.

Quando cominciano i programmi Rai, palinsesti

Abbiamo visto quando cominciano alcuni dei programmi Rai più attesi durante l’autunno 2022. Ma ce ne sono tantissimi altri in partenza, che i telespettatori attendono di rivedere e alcune novità. Ecco l’elenco di tutti gli altri programmi Tv Rai e quando vanno in onda:

Uno mattina , in onda dal 12 settembre tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 su Rai 1.

, in onda dal 12 settembre tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 su Rai 1. Storie Italiane , programma condotto da Eleonora Daniele in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì alle ore 9:55 su Rai 1.

, programma condotto da Eleonora Daniele in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì alle ore 9:55 su Rai 1. Oggi è un altro giorno, trasmissione in onda ogni giorno su Rai dalle ore 14:00 di lunedì 12 settembre e presentato da Serena Bortone.

trasmissione in onda ogni giorno su Rai dalle ore 14:00 di lunedì 12 settembre e presentato da Serena Bortone. Bellamà, il talent di parola presentato da Pierluigi Diaco su Rai 2, in onda dal 12 settembre alle ore 15:15 dal lunedì al venerdì.

il talent di parola presentato da Pierluigi Diaco su Rai 2, in onda dal 12 settembre alle ore 15:15 dal lunedì al venerdì. Sabato italiano, contenitore di 3 trasmissioni (Italiani fanastici e dove trovarli, ti sembra normale e Top) in onda su Rai 2 dal 17 settembre ogni sabato dalle 14:00 alle 16:40.

contenitore di 3 trasmissioni (Italiani fanastici e dove trovarli, ti sembra normale e Top) in onda su Rai 2 dal 17 settembre ogni sabato dalle 14:00 alle 16:40. Citofonare Rai 2, seconda edizione dello show con Paola Perego e Simona Ventura. In onda tutte le domeniche alle ore 11:15 su Rai 2, a partire dal 18 settembre.

seconda edizione dello show con Paola Perego e Simona Ventura. In onda tutte le domeniche alle ore 11:15 su Rai 2, a partire dal 18 settembre. Vorrei dirti che, show con Elisa Isoardi tutte le domeniche sui Rai 3 alle ore 15:00, a partire dall’11 settembre 2022.

show con Elisa Isoardi tutte le domeniche sui Rai 3 alle ore 15:00, a partire dall’11 settembre 2022. Tv Talk, programma di approfondimento televisivo, condotto da Massimo Bernardini, in onda ogni sabato alle ore 15:00 su Rai 3, a partire dall’8 ottobre 2022.

Insomma, fra nuove proposte e show televisivi ormai consolidati, i programmi Rai che stanno per ricominciare in autunno 2022 sono molti. In alcuni casi vanno in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì (ovvero nel cosiddetto daytime), altri invece solo il sabato o la domenica.

