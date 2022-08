Disney plus settembre 2022. I 13 migliori film e serie da vedere

Disney +, quali sono i nuovi film e serie Tv in arrivo a settembre e quando escono. Date e trame nuove uscite da guardare in streaming su Disney plus.

Che film e serie ci sono su Disney plus? A settembre 2022 arrivano tanti nuovi titoli sulla piattaforma di streaming della Disney, che accontentano grandi e piccoli. Si va dal cinema ai nuovi telefilm pronti a tenervi incollati allo schermo. Ecco allora le 13 nuove proposte da vedere assolutamente.

Disney plus film nuovi settembre 2022

Tanti film in premier e successi appena visti nelle sale cinematografiche arrivano già a settembre su Disney Plus. A partire da Thor Love and Thunder, il nuovo titolo sul supereroe Marvel come non lo avete mai visto e alle prese con una battaglia contro chi vuole distruggerei tutti gli dei. Disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dall’8 settembre 2022. Nella stessa data arriva una altro grandissimo successo, ovvero Pinocchio, la mitica favola del burattino di legno rivisitata.

Ma non finisce qui, perché alla fine del mese c’è un altro titolo da non perdere: Hocus pocus 2. Film originale che parla di 3 studentesse alle prese con il ritorno delle streghe, disponibile per lo streaming dal 30 settembre.

Quali Serie Tv ci sono su Disney plus a settembre?

Molte delle nuove fiction in uscita su questa piattaforma di streaming in abbonamento, escono l’8 settembre, in occasione del Disney plus Day. In particolare:

Growing Up , con la prima stagione completa con i giovani protagonisti della serie alle prese con le loro vite complicate.

, con la prima stagione completa con i giovani protagonisti della serie alle prese con le loro vite complicate. Wedding Season , prima stagione per la serie incentrata su matrimoni e non solo.

, prima stagione per la serie incentrata su matrimoni e non solo. Avventure estreme con Bertie Gregory, docu-serie Nation Geographic che racconta avventure nella natura come non le avete mai viste.

docu-serie Nation Geographic che racconta avventure nella natura come non le avete mai viste. Mike , intrigante telefilm sulla vita del famoso pugile Mike Tayson.

, intrigante telefilm sulla vita del famoso pugile Mike Tayson. Pistol, telefilm su uno dei gruppi rock della musica più famosi.

telefilm su uno dei gruppi rock della musica più famosi. Cars on the road , i 9 episodi della serie animata per bambini.

, i 9 episodi della serie animata per bambini. Obi-Wan Kenobi: il ritorno di uno Jedi, la prima stagione completa su uno dei personaggi iconici di Star Wars.

Ma dopo questa abbuffata ci sono altre 3 serie da non perdere assolutamente. A partire da Andor, prodotto originale Disney plus che esplora da una nuova prospettiva la galassia di Star Wars. Disponibile per lo streaming con i primi 3 episodi dal 21 settembre.

Poi ecco The Kardashians, con la seconda stagione sulle vite in continua evoluzione delle donne dell’omonima famiglia. Dal 22 settembre su Disney +. Per chiudere con The Old Man, telefilm che tratta le particolari vicende di un uomo scappato dalla CIA da 10 anni, ma che ora deve riconciliarsi con il suo passato. Su Disney dal 28 settembre in poi.

Disney plus day e cosa c’è di nuovo su Disney +

Come visto molti dei nuovi titoli fra film e serie usciranno l’8 settembre, giorno speciale per Disney plus. Ma poi ci sono tante altre uscite che potete guardare in anteprima. Senza dimenticare che il catalogo Disney offre già ora agli abbonati un ricco menù fra film originali e fiction.

Non solo per bambini, ma anche per un pubblico più adulto, che come visto può godersi serie appassionanti e perfino documentari sulla natura più estrema. Quindi non ci resta che augurarvi anche per questo mese buono streaming con Disney plus.

