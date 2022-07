Disney plus novità luglio 2022. 10 film e serie tv imperdibili

Disney + quali sono i migliori film e serie da vedere a luglio 2022? Ecco titoli, trame e date di uscita nel catalogo Disney plus.

Disney plus nuove uscite luglio 2022. Se ti stai chiedendo cosa posso vedere su Disney plus durante questo mese, eccoti subito 4 film e 6 serie televisive che non puoi proprio perdere. Per ognuno di questi titoli vediamo di seguito data di uscita e di cosa parlano in breve.

Che film ci sono su Disney plus a luglio 2022?

Il catalogo dei titoli presenti nella sezione film di Disney plus è ampissimo, dalle uscite più recenti al cinema ai personaggi Marvel e molto altro. Intanto però a luglio 2022 ci sono queste nuove uscite:

The Princess, che racconta di un matrimonio combinato che la principessa decide di far saltare, cosa che la costringe a dover difendere il regno da una terribile vendetta. Su Disney da inizio luglio.

che racconta di un matrimonio combinato che la principessa decide di far saltare, cosa che la costringe a dover difendere il regno da una terribile vendetta. Su Disney da inizio luglio. Bob’s Burgers , film d’avventura e animazione comedy, disponibile per lo streaming a partire dal 13 luglio

, film d’avventura e animazione comedy, disponibile per lo streaming a partire dal 13 luglio Zombies 3, Zombie, cheerleader ed extraterrestri protagonisti di questo film, da guardare in streaming dal 15 luglio

Zombie, cheerleader ed extraterrestri protagonisti di questo film, da guardare in streaming dal 15 luglio Not Okay, film originale ambientato a Parigi, in catalogo dal 29 luglio.

Quali serie Tv si vedono a luglio su Disney +

Partiamo dalle due fiction in uscita dal 6 luglio su Disney. La prima è Promised Land, serie drama ambientata in California, che parla di una lotta di potere fra famiglie dai risvolti imprevedibili nella prima stagione. La seconda è The Responder, in questo caso si tratta di un titolo crime disponibile con tutti gli episodi. La trama racconta le vicende di una squadra di poliziotti impegnati a contrastare la malavita notturna presente nelle strade di Liverpool.

Queste invece le altre uscite in arrivo entro fine mese sulla piattaforma streaming:

Santa Evita , telefilm che parla di un corpo senza tomba e della leggende che ne è scaturita. Dal 26 luglio sulla piattaforma.

, telefilm che parla di un corpo senza tomba e della leggende che ne è scaturita. Dal 26 luglio sulla piattaforma. High School musical: the musical , serie ambientata in un campo estivo, in streaming a partire dal 27 luglio.

, serie ambientata in un campo estivo, in streaming a partire dal 27 luglio. In nome del cielo , titolo originale basato sul bestseller di Jon Krakauer, che parla di un delitto difficile da credere. Disponibile dal 27 luglio su Disney plus.

, titolo originale basato sul bestseller di Jon Krakauer, che parla di un delitto difficile da credere. Disponibile dal 27 luglio su Disney plus. Light & Magic, effetti speciali e tanta azione in questa docuserie in 6 episodi nel catalogo dal 27 luglio.

Cosa c’è di nuovo su Disney plus

Abbiamo visto i titoli in arrivo su questa piattaforma, ma a luglio c’è ance un’altra novità che riguarda i contenuti di National Geographic. Torna infatti lo Shark fest con documentari su questi animali, come ad esempio Chris Hemwsworth: a caccia di squali.

Ma nel catalogo ci sono tanti altri titoli da guardare assolutamente se non lo avete ancora fatto. Molti, anche fra quelli di luglio riguardano il genere poliziesco, sempre avvincente e ricco di colpi di scena. Ma poi ce ne sono gli altri, come le uscite Disney di giugno oppure i movie dei mesi precedenti.

Queste i film e le serie che non puoi perderti in uscita nel catalogo Disney di luglio 2022. Semplicemente tu non devi far altre che scegliere cosa guardare e goderti lo spettacolo.

