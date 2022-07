Netflix, le 7 serie da vedere assolutamente a luglio 2022

Netflix luglio 2022, Stranger Things ma non solo. Ecco 7 serie e 8 film imperdibili da guardare in streaming su Netflix. Novità in catalogo.

Luglio 2022 su Netflix sarà un mese caldissimo. Solo che l’afa estiva non c’entra nulla, ma sono le nuove serie tv a surriscaldare l’atmosfera, perlomeno quella di casa. Infatti, con lo streaming Netflix puoi vedere fiction pazzesche e molto attese. A partire da Stranger Things 4 fino a tutte le altre. Ecco quali sono, quando escono e di cosa parlano.

Vedi anche: Meglio Amazon prime video o Netflix prezzi

Strange Things 4 volume 2

E’ la serie Tv che tutti aspettavano con ansia, disponibile dal primo luglio con i nuovi episodi. Il gruppo di ragazzi che lotta contro le forze del male è ormai conosciuto da tutti gli spettatori di Netflix. Quello che invece forse non tutti sanno è che la colonna sonora di questa stagione, ovvero la canzone di Kate Bush “Running Up That Hill”, datata 1985, è diventata a pieno titolo un tormentone estivo 2022. Che dire, la forze delle serie di successo è anche questa.

Vedi anche: 35 frasi belle da Stranger Things

Resident Evil

Il telefilm statunitense creato da Andrew Dabb, che si basa sull’omonimo e famoso videogioco. Rientra nel genere horror e la trama racconta come dopo un’apocalisse creata da un virus, il protagonista è pronto a farla pagare ai responsabili. Tuttavia deve lottare con i tantissimi infetti che si trova davanti. Titolo imperdibile e che puoi guardare su Netflix dal 14 luglio.

Quali sono le migliori serie del momento su Netflix?

Oltre a Stranger Things e Resident Evil, ci sono altri 5 titoli davvero imperdibili nel catalogo di luglio 2022, ossia:

Boo, Bitch una miniserie comica americana che arriva in anteprima dall’8 luglio su Netflx

una miniserie comica americana che arriva in anteprima dall’8 luglio su Netflx Virgin River , con la quarta stagione in arrivo dal 20 luglio

, con la quarta stagione in arrivo dal 20 luglio Jurassic Worls: Nuove avventure, la quinta stagione disponibile in streaming dal 21 luglio

la quinta stagione disponibile in streaming dal 21 luglio Uncoupled , serie televisiva con protagonista Neil Patrick Harris, già star in How i meet your mtoher, in arrivo dal 29 luglio.

, serie televisiva con protagonista Neil Patrick Harris, già star in How i meet your mtoher, in arrivo dal 29 luglio. Detective Conan: Zero’s Tea Time, serie animata spin off sul famoso detective, da vedere a partire dal 29 luglio.

Nuovi film in catalogo a luglio 2022 su Netflix

E per quanto riguarda i film in uscita a luglio 2022 su Netflix? Ecco quali sono:

Cena con delitto – Knives Out , disponibile dal 4 luglio

, disponibile dal 4 luglio Da ciao ad addio , nel catalogo Netflix dal 6 luglio

, nel catalogo Netflix dal 6 luglio Il mostro dei mari , film d’animazione disponibile dall’8 luglio

, film d’animazione disponibile dall’8 luglio Sotto il sole di Amalfi, film d’amore in uscita dal 14 luglio

film d’amore in uscita dal 14 luglio Persuasione , film drammatico – romantico, disponibile a partire dal 15 luglio

, film drammatico – romantico, disponibile a partire dal 15 luglio Tenet , film di Christopher Nolan su Netflix dal 15 luglio

, film di Christopher Nolan su Netflix dal 15 luglio Spider-Man: no way home , da non perdere per gli amanti dei supereroi Marvel, dal 15 luglio in streaming

, da non perdere per gli amanti dei supereroi Marvel, dal 15 luglio in streaming The Grey Man, film che rappresenta un adattamento dell’omonimo romanzo di Mark Greaney, in catalogo dal 22 luglio.

Ricapitolando, se ami le Serie Tv hai 7 titoli da guardare assolutamente a luglio 2022 su Netflix. Se invece preferisci i film ci sono 8 nuove uscite da vedere in streaming. Oltre all’infinita scelta presente su tutto il catalogo, consultabile da Pc o device.