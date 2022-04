18 film e serie Tv da vedere su Disney + nel 2022

Disney + film e serie da vedere assolutamente nel 2022. Ecco quali sono i 18 titoli imperdibili da guardare in streaming su Disney plus. Date di uscita e trailer.

Disney + 2022. In questo articolo abbiamo scelto 18 film e telefilm più belli da vedere sulla piattaforma streaming di Disney. Alcuni sono già disponibili nel mese di aprile, altri invece lo saranno nei prossimi mesi o durante l’estate 2022. Vediamo allora quali sono e di cosa parlano.

I migliori 8 film da vedere su Disney plus nel 2022

Ecco la lista dei film più belli da vedere sulla piattaforma Disney ora o nei prossimi mesi, almeno secondo noi:

La vita nascosta – Hidden life”, che potete guardare su Disney dal 29 aprile.

che potete guardare su Disney dal 29 aprile. Luca, il film Disney e Pixar nominato all’Oscar e già disponibile per lo streaming, già in catalogo.

il film Disney e Pixar nominato all’Oscar e già disponibile per lo streaming, già in catalogo. Encanto, film di Walt Diseny animation Studios, che racconta l’incredibile storia della famiglia Madrigal. Titolo vincitore dell’Oscar.

film di Walt Diseny animation Studios, che racconta l’incredibile storia della famiglia Madrigal. Titolo vincitore dell’Oscar. Crudelia, anche in questo caso film vincitore dell’Oscar con protagonista l’attrice Emma Stone nei panni della mitica Crudelia de Vil.

anche in questo caso film vincitore dell’Oscar con protagonista l’attrice Emma Stone nei panni della mitica Crudelia de Vil. West Side Story , di Steven Spielberg, già presente nel catalogo Disney da marzo.

, di Steven Spielberg, già presente nel catalogo Disney da marzo. Free Guy – Eroe per gioco , film interpretato da Ryan Reynolds, in arrivo prossimamente dopo il successo ottenuto nelle sale cinematografiche.

, film interpretato da Ryan Reynolds, in arrivo prossimamente dopo il successo ottenuto nelle sale cinematografiche. Polar Bear , docufilm sugli orsi polari disponibile a partire dal 22 aprile.

, docufilm sugli orsi polari disponibile a partire dal 22 aprile. Fresh, una commedia thriller in uscita il 15 aprile.

10 serie da non perdere su Disney + nel 2022

Questi invece i titoli imperdibili, per gli amanti di fiction, intrattenimento e telefilm a puntate:

I 2 titoli di Star Wars vale a dire: The Book of Boba Fett e The Mandalorian , realizzati dallo sceneggiatore Jon Favreau.

vale a dire: e , realizzati dallo sceneggiatore Jon Favreau. Grey’s Anatomy, con l’ultima e tutte le altre stagioni del famoso medical drama.

con l’ultima e tutte le altre stagioni del famoso medical drama. Le Fate ignoranti , di Ferzan Ozpetek, disponibile per lo streaming su Disney dal 13 aprile 2022, la nuova serie tratta direttamente dall’omonimo film di successo del 2001.

, di Ferzan Ozpetek, disponibile per lo streaming su Disney dal 13 aprile 2022, la nuova serie tratta direttamente dall’omonimo film di successo del 2001. The Dropout, storia dell’ereditiera fallita Elizabeth Holmes, in arrivo su Disney plus dal 20 aprile 2022.

storia dell’ereditiera fallita Elizabeth Holmes, in arrivo su Disney plus dal 20 aprile 2022. Il mondo secondo Jeff Goldblum , la prima stagione della serie di Nation Geographic. Un viaggio gioco e divertente in 12 episodi alla scoperta della natura.

, la prima stagione della serie di Nation Geographic. Un viaggio gioco e divertente in 12 episodi alla scoperta della natura. How I met your father, nel catalogo Disney plus a partire da maggio 2022.

nel catalogo Disney plus a partire da maggio 2022. She Hulk , la serie Marvel in arrivo su Disney + durante l’estate 2022.

, la serie Marvel in arrivo su Disney + durante l’estate 2022. Secret Invasion, di cui non si conosce ancora la data di uscita, ma che sicuramente troverete nel catalogo Disney nei prossimi mesi del 2022.

di cui non si conosce ancora la data di uscita, ma che sicuramente troverete nel catalogo Disney nei prossimi mesi del 2022. Ms Marvel, con protagonista il personaggio dei fumetti Marvel, in uscita l’8 giugno 2022.

Cosa guardare assolutamente su Disney plus?

Come visto sono tantissime le novità in uscita su Disney plus da aprile fino ai mesi estivi. Se siete abbonati a questa piattaforma ad esempio potreste approfittare delle vacanze di pasqua per vedere in streaming i film o le serie già in catalogo, ma soprattutto le ultimissime uscite. Su tutte la fiction le Fate Ignoranti, che vede nel cast attori famosi come Luca Argentero ed altri.

E cosa dire poi dei film candidati ai premi Oscar? Qui ognuno può scegliere quello più vicino ai propri gusti. Se ad esempio siete in famiglia e volete vedere un film con i vostri figli c’è Luca che è uno dei film animati migliori in assoluto o le tante serie originali con protagonisti gli eroi dei fumetti Marvel. Oppure semplicemente potete scorrere nel catalogo e scegliere ciò che preferite.

Abbiamo visto i 18 film e serie televisive da non perdere nel 2022 su Disney plus. Ora non vi resta che preparare i pop corn e scegliere cosa vedere in streaming da qui ai prossimi mesi.

