22 film e serie da vedere su Amazon prime video | aprile 2022

Amazon prime video nuove uscite aprile 2022. Ecco film e serie Tv in arrivo nel catalogo amazon nel mese di aprile. Quali sono e di cosa parlano.

Film e Serie Tv su Amazon prime video ad aprile 2022. Ci sono 22 titoli imperdibili in arrivo nel catalogo di prime video di aprile, 12 sono film gli altri 10 fiction o show. Vediamoli qui di seguito con una lista completa e approfondimenti sui titoli più attesi.

12 film da vedere su Amazon da aprile 2022

Questi i film imperdibili che usciranno ad aprile su prime video:

Guida sexy per brave ragazze , dal 1 aprile su amazon

, dal 1 aprile su amazon Freaks out , in streaming dal 4 aprile

, in streaming dal 4 aprile Laura Pausini – Piacere di conoscerti, disponibile dal 7 aprile

disponibile dal 7 aprile La cena delle spie , dall’8 aprile in esclusiva su prime video

, dall’8 aprile in esclusiva su prime video Una notte da dottore, che potete guardare dall’11 aprile

che potete guardare dall’11 aprile Invasion, in catalogo dal 14 aprile in poi

in catalogo dal 14 aprile in poi Litigi d’amore , dal 16 aprile su prime video

, dal 16 aprile su prime video Belli ciao, disponibile dal 17 aprile

disponibile dal 17 aprile Con tutto il cuore, in uscita il 18 aprile

in uscita il 18 aprile Sicario – Ultimo incarico , disponibile in catalogo dal 22 aprile

, disponibile in catalogo dal 22 aprile Candyman, in arrivo dal 26 aprile

in arrivo dal 26 aprile I love America, film originale francese da vedere a partire dal 29 aprile.

Vi consigliamo di vederne quanti più possibili, visto che sono originali ed esclusivi nella maggior parte dei casi. Se invece avete poco tempo da dedicare e volete sapere quale scegliere fra questi ve ne consigliamo 2: per primo il titolo originale sulla vita di Laura Pausini, se amate la musica e le canzoni italiane. In alternativa “La cena delle spie”, film d’azione a tema spionaggio mondiale, che mette in crisi l’intero sistema della CIA.

10 Serie televisive in arrivo su prime video, aprile 2022

Passiamo ora ai telefilm che vi faranno restare appiccicati alla Tv o al monitor, nel mese di aprile su prime video:

La scuola dei misteri: Las cumbres , stagione 2 disponibile dal 1 aprile

, stagione 2 disponibile dal 1 aprile Chicago Med, prima e seconda stagione dal primo aprile

prima e seconda stagione dal primo aprile Wolf like me , 6 episodi della prima stagione dal primo aprile

, 6 episodi della prima stagione dal primo aprile Luli Vroomette, da guardare dall’11 aprile

da guardare dall’11 aprile Condor , prima e seconda stagione dall’11 aprile nel catalogo prime

, prima e seconda stagione dall’11 aprile nel catalogo prime Outer Range, in streaming dal 15 aprile con 2 episodi settimanali

in streaming dal 15 aprile con 2 episodi settimanali Bleach, 25 aprile la data di uscita delle stagioni numero 13 e 14

25 aprile la data di uscita delle stagioni numero 13 e 14 Bang Bang Baby , primi 5 episodi in uscita dal 28 aprile

, primi 5 episodi in uscita dal 28 aprile The Handmaid’s Tale, terza e quarta stagione in catalogo il 29 aprile

terza e quarta stagione in catalogo il 29 aprile Undone, seconda stagione dal 29 aprile.

Fra queste su tutte spicca Bang Bang Baby, crime drama ambientato nel 1986. La protagonista è una sedicenne che vive in un paesino italiano, la cui vita viene sconvolta quando scopre che il padre che credeva defunto in realtà è vivo. Vi consigliamo di non perderla, anche se per guardare gli ultimi episodi bisognerà attendere il mese di maggio.

Cosa vedere assolutamente su prime video ad aprile

Come visto c’è parecchia scelta fra movie e serie televisive nel mese di aprile su prime video. Ma se preferite, nulla vi vieta di guardare i titoli usciti nel catalogo di marzo 2022 o i tantissimi show e film ancora disponibili nella piattaforma streaming.

Ecco 3 titoli fra film e show che dovete recuperare, se ancora non li avete visti:

Lol 2 (show comico dove i protagonisti non possono ridere)

Acque profonde (film psicologico dove marito e moglie si spingono al limite a vicenda)

All or nothing Juventus, se amate il calcio.

Queste in sintesi le nuove uscite di aprile 2022 su Amazon prime video. Fra i 22 titoli in arrivo e quelli già presenti nella piattaforma, ad aprile avrete l’imbarazzo della scelta.

