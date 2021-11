All or Nothing: Juventus 8 episodi su Amazon dal 25 novembre

All or Nothing: Juventus esce il 25 novembre in esclusiva su Amazon Prime Video. La Docu-serie sarà trasmessa in 240 paesi e presenta 8 episodi. Ecco il trailer ufficiale e le anticipazioni sulle puntate.

La docu-serie All or Nothing: Juventus è stata annunciata da Amazon lo scorso febbraio durante il Campionato di Serie A 2020 – 2021, quando alla guida della squadra c’èra Pirlo e in rosa l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo

Quindi, tutto ciò che vedrete in questa serie tra sconfitte e vittorie, riguarda il campionato dello scorso anno, quando la Juventus ha perso l’opportunità di vincere il suo decimo scudetto consecutivo, ma ha vinto Coppa Italia e Supercoppa.

All or Nothing: Juventus le puntate

Nella prima puntata la serie racconta il periodo del cambiamento, quando Sarri è stato esonerato e Pirlo da allenatore della Primavera Juve si è ritrovato alla guida della prima squadra bianconera.

Andando avanti, emergono tutte le problematiche che derivano da una squadra composta da giocatori giovani e veterani, e l’importanza della figura di Buffon capace di unire la squadra.

Dal quarto episodio dopo la sconfitta contro la Fiorentina invece iniziano i problemi.

Il quinto episodio: Amicizia e rivalità, è un focus su Pirlo, Conte e Gattuso, allora allenatore del Napoli.

Nella sesta puntata, vedremo cosa è successo dopo l’eliminazione dalla Champions League e a seguire gli umori per lo scudetto sfumato e i timori per la qualificazione in champions e Buffon che annuncia il ritiro dalla squadra.

L’ottavo episodio si chiama: Fino alla fine, come il motto della Juventus, e vi farà rivivere i momenti di gioia per la vittoria della Coppa Italia e quelli in cui i bianconeri sono riusciti a qualificarsi per il massimo torneo di calcio Europeo.

Riassumendo, le tifose e tifosi bianconeri grazie ad All or Nothing: Juventus vedranno cosa c’è dietro una partita o un torneo calcistico su Amazon Prime Video dal prossimo 25 novembre.

