Amazon prime video marzo 2022 | Serie Tv e film da vedere

Amazon prime video catalogo marzo 2022. Nuovi film e serie in uscita su prime video. Date calendario, trame e curiosità.

Amazon prime video – nel mese di marzo 2022 fra finali di stagione di serie televisive, show e film originali, ci sarà divertirsi sulla piattaforma streaming di Amazon. Andiamo dritti al dunque e vediamo quali sono i titoli in uscita a marzo nel catalogo di prime video.

Show e serie Tv in arrivo a marzo su prime video

Lol 2 – Chi ride è fuori

Dopo i primi 4 episodi rilasciati in streaming su prime video a fine febbraio, dal 3 marzo 2022 arrivano le nuove puntate dello spassoso show comico. Per chi non vede l’ora di sapere chi vincerà la seconda edizione di Lol, quella di giovedì 3 marzo è la data di uscita da segnare in calendario.

Star Trek: Picard

La seconda stagione disponibile a partire dal 4 marzo sulla piattaforma streaming di Amazon. Nei nuovi episodi Jean-Luc Picard e il suo equipaggio affronta un viaggio nel passato per arruolare amici fidati. Lo scopo è quello di fronteggiare una terribile guerra che riguarda la terra, per garantire un futuro all’intera galassia.

Upload

Torna con i nuovi episodi la serie tv futuristica, in cui le persone sono in grado di caricare la propria coscienza nel momento in cui muore il proprio corpo. Quindi i personaggi dall’aldilà riescono ad avere una propria vita ideale. In questo caso però si trovano di fronte a scelte difficili, specie dal punto di vista sentimentale. Quali? Lo scoprirete dall’11 marzo su prime video.

Queste tutte le altre fiction in uscita su prime video a marzo:

The boys presents: Diabolical, serie antologica animata in otto episodi, in streaming dal 4 marzo

serie antologica animata in otto episodi, in streaming dal 4 marzo Seal Team , con le prime 4 stagioni disponibili dal 7 marzo

, con le prime 4 stagioni disponibili dal 7 marzo Sherlock , con tutte le quattro stagioni nel catalogo dall’8 marzo

, con tutte le quattro stagioni nel catalogo dall’8 marzo Moto GP Unlimited , serie con protagonisti tutti i campioni della moto GP, disponibile dal 14 marzo

, serie con protagonisti tutti i campioni della moto GP, disponibile dal 14 marzo Bleach, decima e undicesima stagione da guardare dal 25 marzo

decima e undicesima stagione da guardare dal 25 marzo Hunter X Hunter, uscita della terza stagione il 30 marzo.

Novità film marzo 2022 Amazon prime video

Master

Protagoniste di questo film, disponibile dal 18 marzo in streaming su amazon sono 3 donne, che cercano di trovare il loro posto in un’università di elite americana. La loro vita però cambia quando una matricola di colore viene perseguitata da attacchi razzisti e afferma di essere perseguitata dai fantasmi.

Acque profonde

Film in esclusiva su prime video dal 18 marzo, che racconta il matrimonio di un’influente coppia del New Orleans, in grossa difficoltà a causa di risentimenti e gelosie. I protagonisti di questo titolo sono Ben Affleck e Ana de Armas, che grazie alle loro interpretazioni, riescono a catturare l’attenzione di chi guarda dall’inizio alla fine.

Altre novità su prime video a marzo 2022

Ma non finisce qui. Infatti, se siete alla ricerca di film di un altro genere, per esempio romantici o divertenti, ecco quelli che troverete da marzo nel catalogo Amazon:

Il lato positivo – Silver Lining Playbook , disponibile dal 2 marzo

, disponibile dal 2 marzo Lucy and Desi , film documentario in catalogo dal 4 marzo

, film documentario in catalogo dal 4 marzo Killerman , visibile in streaming dal 4 marzo

, visibile in streaming dal 4 marzo Predestination, titolo fantascientifico disponibile dal 7 marzo

titolo fantascientifico disponibile dal 7 marzo Cowboys, in catalogo dall’8 marzo

in catalogo dall’8 marzo A lady in Paris, dall’8 marzo in poi su prime video

dall’8 marzo in poi su prime video Un piccolo favore, commedia da vedere a partire dal 13 marzo

commedia da vedere a partire dal 13 marzo Riot Girls, nel catalogo dal 15 marzo

nel catalogo dal 15 marzo Sabotage, poliziesco disponibile dal 15 marzo

poliziesco disponibile dal 15 marzo La casa di famiglia, da non perdere a partire dal 16 marzo

da non perdere a partire dal 16 marzo The Unhealer – Il potere del male, film con un protagonista dai poteri sovrannaturali, disponibile dal 21 marzo

film con un protagonista dai poteri sovrannaturali, disponibile dal 21 marzo Solo cose belle, da guardare a partire dal 22 marzo.

Insomma, il catalogo di marzo 2022 su amazon prime video è ricchissimo di show, fiction e film. A voi scegliere quelli che più vi interessano. Ovviamente a seconda del momento e delle nuove uscite disponibili. Poi mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo dello streaming.

