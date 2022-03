15 film e serie tv da vedere su Netflix a marzo 2022

Film e serie Tv Netflix da vedere in streaming. Ecco le uscite di marzo 2022 e la lista dei titoli imperdibili in catalogo.

Film e Serie Tv in uscita a marzo 2022 su Netflix. Ecco l’elenco dei 15 titoli in arrivo nel catalogo da vedere assolutamente durante questo mese. Li abbiamo selezionati per voi, i primi 7 sono film e gli altri 8 sono telefilm, buona lettura.

I 7 film da vedere a marzo su Netflix

Partiamo dai migliori film in arrivo a marzo su Netflix, ovvero:

Against the ice

The Weekend Away

The Adam Project

Agente Speciale Ruby

Windfall

Granchio Nero

Grandine

Questi i movie che non potete perdervi in streaming su Netflix durante questo mese. Se invece avete poco tempo e volete sceglierne uno, vi consigliamo di guardare The Adam Project, specie se amate i film di fantascienza. Il titolo è disponibile sulla piattaforma dall’11 marzo 2022. Se volete sapere di cosa parla vi consigliamo di dare un’occhiata al seguente trailer, in modo da farvi un’idea più precisa.

Le 8 serie in uscita a marzo 2022 su Netflix

Questi invece i telefilm che non potete assolutamente perdere e che arrivano nel catalogo Netflix durante il mese di marzo:

Coinquilini impossibili

Frammenti di lei

Alessandro Catellan: una semplice domanda

Drole: comincia a Parigi

Bridgeton stagione 2

I diari di Andy Warhol

Grond

Johnny Hallyday: una leggenda del rock

In questo caso fra le fiction, la più attesa in assoluto è Bridgeton, che arriva con la seconda stagione. Se non avete ancora visto la prima parte potete approfittare per recuperarla sulla piattaforma streaming, giusto in tempo per gustarsi poi i nuovi episodi. Infatti, per chi si stesse chiedendo quando esce la stagione 2 di Bridgerton su Netflix, la risposta è dal 25 marzo 2022. Manca poco quindi, nell’attesa ecco il trailer.

Cosa si può vedere su Netflix a marzo?

Come abbiamo visto oltre ai film e alle tradizionali serie televisive, su questa piattaforma trovate anche interessanti e originali docuserie. A partire da quella che vede protagonista il presentatore Alessandro Catellan (in 6 episodi disponibili dal 18 marzo).

Ma attenzione perché ci sono titoli imperdibili anche per gli amanti della musica e dell’arte. Ad esempio quello dedicato a Johnny Hallyday, vera e propria leggenda della musica rock, in catalogo dal 29 marzo in poi.

Questi in sintesi i 15 film e serie Tv da non perdere a marzo 2022 su Netflix. Il catalogo offre un’ampia scelta capace di accontentare tutti i gusti, ma navigando all’interno della piattaforma troverete tantissimi altri titoli imperdibili, inclusi quelli usciti nel mese precedente.

