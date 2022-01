Netflix febbraio 2022 catalogo nuove uscite | serie tv e film da vedere

Netflix catalogo febbraio 2022. Ecco tutte le serie e i film in arrivo su Netflix. Date uscita, trame, curiosità e titoli da vedere in streaming.

Netflix, tante le novità in arrivo a febbraio 2022 nel catalogo di una delle piattaforme streaming più amate in assoluto. Ecco quali sono film e serie consigliate in uscita su Netflix a febbraio 2022, con tanto di trailer, date di uscita e trama per ogni titolo.

Serie Netflix febbraio 2022

Inventing Anna

Titolo che racconta la storia di Anna, una famosa ereditiera tedesca, su cui indaga una giornalista, per capire se si tratta di una truffatrice o meno. Ma nel frattempo la vita delle due si incrocia in un modo del tutto imprevedibile. Serie composta da 10 episodi di 60 minuti l’uno, firmata da Shonda Rhimes e disponibile in streaming su Netflix dall’11 febbraio.

Vikings: Valhalla

La storia e le eroiche avventure dei vichinghi di inizio XI secolo, sono il cuore di questa serie televisiva, ambientata oltre 100 anni dopo i fatti di Vikings. In questo titolo vengono riportate le terribili battaglie combattuto lungo il percorso e causate dalla tensione fra i vichinghi e la casa reale inglese. Disponibile nel catalogo Netflix dal 25 febbraio.

Altre Serie Tv da vedere su Netflix a febbraio

Se siete sempre alla ricerca della serie più amata del momento, attenzione a “Soy Georgina“. E’ il titolo uscito a fine gennaio 2022, che racconta la vita di Georgina Rodriguez, showgirl e compagna del giocatore Cristiano Ronaldo, attualmente è la terza serie più vista su Netflix Italia

Se invece siete alla ricerca di generi diversi, ecco altre prossime uscite previste per febbraio:

Dion , telefilm su un misterioso supereroe, disponibile dal 1 febbraio.

, telefilm su un misterioso supereroe, disponibile dal 1 febbraio. Oscuro desiderio, la seconda stagione da vedere a partire dal 2 febbraio.

la seconda stagione da vedere a partire dal 2 febbraio. Murderville , crime comedy disponibile dal 3 febbraio su Netflix.

, crime comedy disponibile dal 3 febbraio su Netflix. Il colore delle magnolie , nel catalogo dal 4 febbraio.

, nel catalogo dal 4 febbraio. Bubba Wallace : in gara contro ogni limite, docuserie sul pilota di auto da corse, da non perdere dal 6 febbraio.

: in gara contro ogni limite, docuserie sul pilota di auto da corse, da non perdere dal 6 febbraio. Disincanto , quarta parte della serie animata commedia disponibile dal 9 febbraio.

, quarta parte della serie animata commedia disponibile dal 9 febbraio. L’amore è cieco , che parla di single in cerca di amore a Chicago, disponibile dall’11 febbraio. In data ancora da definire uscirà anche la versione giapponese dello show.

, che parla di single in cerca di amore a Chicago, disponibile dall’11 febbraio. In data ancora da definire uscirà anche la versione giapponese dello show. Toy Boy , seconda stagione presente in catalogo dall’11 febbraio.

, seconda stagione presente in catalogo dall’11 febbraio. Il giovane Wallander , da guardare su Netflix dal 17 febbraio.

, da guardare su Netflix dal 17 febbraio. Space force , dal 17 febbraio in catalogo.

, dal 17 febbraio in catalogo. Uno di noi sta mentendo, disponibile dal 18 febbraio.

Film Netflix febbraio 2022

Tall girl 2

Jodi, la protagonista del film arrivato al secondo capitolo, non è più solo la ragazza alta individuata da tutti, ma è ormai diventata popolare nella sua scuola. Tuttavia questo comporta crescenti pressioni e nuove relazioni, che mettono a repentaglio quelle preesistenti. Movie disponibile dall’11 febbraio su Netflix.

Madea: il ritorno

Film comico, ricco di personaggi divertenti e al tempo stesso bizzarri. Madea, la protagonista è alla prese con un gioiosa riunione di famiglia, la cui serenità è però minacciata da alcuni segreti rivelati. Il lungometraggio, interpretato da attori famosi come Tamela Mann e Brendan O’Carroll, è disponibile dal 25 febbraio per lo streaming.

Ma non finisce qui, per gli amanti del cinema ecco gli altri film in arrivo a febbraio:

Il truffatore di Tinder, thriller con una trama sorprendente, in catalogo dal 2 febbraio

thriller con una trama sorprendente, in catalogo dal 2 febbraio Amore e Guinzagli, che racconta una particolare storia d’amore, disponibile dall’11 febbraio

che racconta una particolare storia d’amore, disponibile dall’11 febbraio Bigbug, film ambientato nel futuro da guardare dall’11 febbraio

film ambientato nel futuro da guardare dall’11 febbraio Perdonaci i nostri peccati, in catalogo dal 17 febbraio

in catalogo dal 17 febbraio Erax , film fantasy diponibile dal 17 febbraio

, film fantasy diponibile dal 17 febbraio Heart Shot – Dritto al cuore , da non perdere a partire dal 17 febbraio

, da non perdere a partire dal 17 febbraio Non aprite quella porta, film horror da guardare a partire dal 18 febbraio su Netflix.

Insomma, il catalogo Netflix si arricchisce ulteriormente a febbraio 2022. Non avrete che l’imbarazzo della scelta per animare le vostre serate con questa piattaforma, fra serie frizzanti, glamour e film che lasciano il segno.

