Disney plus film e serie da vedere | febbraio 2022

Disney+ catalogo serie Tv e film da vedere a febbraio 2022. Ecco quali sono i nuovi titoli in arrivo in streaming su disney plus. Date uscite e trame.

Disney plus, il mese di febbraio si annuncia ricco di nuovi film e serie tv da vedere su questa piattaforma streaming. Fra titoli originali e ritorni attesissimi, come ad esempio i nuovi episodi della serie The Walking Dead, ecco cosa vedremo nel catalogo Disney di febbraio 2022.

Che serie Tv ci sono su Disney Plus a febbraio?

Pam e Tommy

Telefilm originale, in 8 puntate, basato sulla storia vera accaduta fra Pamela Andreson e Tommy Lee. La storia fra i due, ricca di scandali fu una delle prime a diventare virali nel web, quando questo strumento era ancora alle origini. Serie Tv disponibile per lo streaming su Disney + a partire dal 2 febbraio.

The Walking Dead

Arriva la seconda parte dell’undicesima stagione, disponibile in streaming dal 21 febbraio 2022. La fine di questo telefilm che racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti in un mondo ormai infestato da zombie, è sempre più vicina e nei nuovi episodi la vita dei protagonisti sarà appesa ad un filo.

Queste tutte le altre fiction in arrivo a febbraio su Disney plus:

Black-Ish , la settima stagione disponibile a partire dal 2 febbraio.

, la settima stagione disponibile a partire dal 2 febbraio. Grown-Ish, l’intera terza stagione di questa fiction sarà disponibile a partire dal 9 febbraio.

l’intera terza stagione di questa fiction sarà disponibile a partire dal 9 febbraio. Puppy Dog Pals , serie animata per bambini con protagonisti simpatici cuccioli, con la terza stagione presente in catalogo dal 9 febbraio.

, serie animata per bambini con protagonisti simpatici cuccioli, con la terza stagione presente in catalogo dal 9 febbraio. What we do in the shadows , con la terza stagione disponibile dal 16 febbraio.

, con la terza stagione disponibile dal 16 febbraio. La famiglia Proud: più forte e orgogliosa, serie originale e animata in catalogo dal 23 febbraio.

Film Disney plus da vedere a febbraio 2022

The French Dispatch

Questo titolo, disponibile dal 16 febbraio nel catalogo Disney, racconta le storie vissute in una città immaginaria francese del ventunesimo secolo. Il racconto avvincente è arricchito dalla presenza di un cast di attori importanti: da Benicio del Toro a Owen Wilson e tanti altri.

No Exit

Movie che racconta la storia di una donna in viaggio per un’emergenza familiare, che si ritrova bloccata da una bufera di neve e costretta a vivere con degli sconosciuti. Ma ben presto questa storia prende un’altra piega, che costringerà la protagonista a destreggiarsi fra la vita e la morte. Titolo da vedere in streaming a partire dal 25 febbraio.

Film su Disney + catalogo

Non finisce qui, infatti ecco quali sono gli altri i film da non perdere a febbraio su Disney:

L’ascesa dei ricordi , film National Geographic sull’alpinismo, in streaming dal 4 febbraio.

, film National Geographic sull’alpinismo, in streaming dal 4 febbraio. Il meraviglioso inverno di Topolino , film animato per un pubblico più giovane, disponibile in piattaforma dal 18 febbraio.

, film animato per un pubblico più giovane, disponibile in piattaforma dal 18 febbraio. Blackpink il film , da non perdere per gli amanti della musica K-pop, dal 16 febbraio.

, da non perdere per gli amanti della musica K-pop, dal 16 febbraio. The King’s Man – Le origini, il terzo capitolo della saga cinematografica basata sul Comic Book “The Secret Service” racconta come è nata l’agenzia Kingsman, disponibile dal 23 febbraio.

il terzo capitolo della saga cinematografica basata sul Comic Book “The Secret Service” racconta come è nata l’agenzia Kingsman, disponibile dal 23 febbraio. Mr& Mrs. Smith, titolo con protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie nei panni di John e Jane Smith, una coppia di killer a pagamento che operano all’insaputa l’uno dell’altra, disponibile in streaming dal 25 febbraio.

Questi i film e le serie televisive in uscita a febbraio su Disney+. In sintesi, troviamo un mix di proposte in grado di accontentare sia un pubblico adulto, con titoli di avventura o drammatici, ma anche quello decisamente più giovane. Sono tanti infatti le serie animate o i film che raccontano storie da guardare in streaming nel 2022 su Disney plus.

Photo: Credits Disney

