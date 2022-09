Quando ricomincia The Walking Dead e quando finisce

The Walking Dead, quando esce la nuova stagione della Serie Tv horror su Disney. Quando finirà e quanti episodi ci sono in The Walking Dead 11.

The Walking Dead, gli episodi dell’undicesima e ultima stagione usciranno in Italia dal 3 ottobre 2022 in streaming su Disney+. Si tratta della terza parte di episodi, dove sarà svelato il finale di uno dei telefilm più amati e longevi di sempre. Ecco allora cosa sappiamo sul finale di questo show, quando termina e cosa succede ai personaggi.

Quando e come finirà The Walking Dead

Come visto la data di inizio per l’ultima parte di questa serie genere horror è prevista per lunedì 3 ottobre. Sulla piattaforma streaming a pagamento di Disney plus saranno disponibili gli ultimi 5 episodi. Quindi manca davvero poco alla fine di uno show la cui prima puntata è andata in onda nel 2010 e che ormai volge al termine.

L’uscita di ogni episodio sarà a cadenza settimanale. Quindi, in base a quanto riporta Wikipedia, questo il calendario delle uscite delle singole puntate e il titolo di ognuna:

3 ottobre: “Lockdown”

10 ottobre: “A New Deal”

17 ottobre: “Variant”

24 ottobre: “What’s Been Lost”

31 ottobre: “Outpost 22”

In pratica la stagione 11 di The Walking Dead finisce il 31 ottobre 2022.

Disney+: cos'è, come funziona, costo e catalogo

The walking dead di cosa parla

Questa serie racconta la storia di un gruppo di sopravvissuti nel mezzo di un’apocalisse zombie, che infestato gran parte degli abitanti della terra. Per continuare a farlo i personaggi sono costretti a ogni cosa, perfino a combattersi fra loro. La trama si basa sull’omonimo fumetto creato da Robert Kirkman e Tony Moore.

In sintesi, lungo il percorso molti dei protagonisti non riusciranno a resistere ai “morti viventi” o si sacrificheranno per salvare i propri cari. Si tratta di un telefilm non adatto ai bambini, visto che ci sono numerosi scene cruente. Ma questo è proprio uno degli aspetti che lo ha reso più interessante agli occhi degli spettatori più “maturi”.

The walking dead cast e personaggi

Ecco l’elenco del cast dei protagonisti principali di The Walking Dead e come si chiama il loro personaggio nel telefilm:

Rick Grimes , interpretato da Andrew Lincoln

Glenn Rhee, interpretato da Steven Yeun

Carl Grimes, interpretato da Chandler Riggs

Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus

Carol Peletier, interpretato da Melissa McBride

Morgan Jones, interpretato da Lennie James

Maggie Rhee, interpretato da Lauren Cohan

Michonne , interpretato da Danai Gurira

, Judith Grimes, interpretato da Cailey Fleming

Rosita Espinosa , interpretato da Christian Serratos

, Gabriel Stokes , interpretato da Seth Gilliam

, interpretato da Seth Gilliam Aaron, interpretato da Ross Marquand

Negan, interpretato da Jeffrey Dean Morgan

Ezekiel, interpretato da Khary Payton.

Cosa vedere dopo The Walking Dead?

Se non siete pronti a dire definitivamente addio ai personaggi di questa serie televisiva, una notizia vi farà sicuramente piacere. Potete guardare i numerosi spin off realizzati su questo show. Si tratta di altre serie che approfondiscono le vicende di alcuni dei personaggi che hanno contraddistinto la storia del telefilm sugli zombie.

Ecco quali sono gli spin off di The Walking Dead e dove vederli:

Fear the Walking Dead , primo spin off ambientato a Los Angeles e disponibile in streaming su Amazon prime video.

, primo spin off ambientato a Los Angeles e disponibile in streaming su Amazon prime video. The Walking Dead: World Beyond, che potete già vedere su Prime Video.

che potete già vedere su Prime Video. Tales of the Walking Dead, su Disney plus dall’autunno 2022.

Insomma, la fine della serie The Walking Dead originale, da guardare su Dinsey plus è vicina. Ma una volta terminata potrete guardare gli spin off per continuare a vivere personaggi e atmosfere fantasy tipiche di questo telefilm.

