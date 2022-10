Mercoledì, quando esce la serie televisiva sulla Famiglia Addams

Mercoledì, data uscita in Italia su Netflix. Quando inizia la serie su Mercoledì Addams di Tim Burton e di cosa parla. Episodi, trailer e cast.

Mercoledì, uno dei personaggi della stravagante e amatissima Famiglia Addams, è in arrivo con una fiction a lei dedicata, in streaming su Netflix. La serie, affidata al regista e sceneggiatore Tim Burton, racconta le vicende dell’oscura ragazza con i codini, alle prese con la sua vita da liceale.

Insomma, le premesse per una serie di successo, capace di tenere incollati allo schermo grandi e piccini ci sono tutte. Ma quando arriva Mercoledì nel catalogo di Netflix? Ecco date, video e attori protagonisti del telefilm.

Vedi anche: Quando finisce The Walking Dead

Mercoledì (serie televisiva) uscita su Netflix

Il titolo originale creato da Tim Burton, uscirà mercoledì 23 novembre 2022 nel catalogo Netflix. Da questo giorno sarà possibile guardare la serie Tv genere commedia, umorismo e fantasy, ma anche adatta ad un pubblico adolescente. Infatti, la protagonista è l’inquietante figlia femmina della bizzarra Famiglia Addams.

La ragazza ricopre i panni di una studentessa, con tutti i problemi del caso. Mercoledì Addams è una sorta di emarginata, ma possiede poteri sovrannaturali che man mano imparerà ad utilizzare al meglio per sventare le minacce. Ovviamente alle vicende della ragazza, partecipano anche i genitori Morticia e Gomez, così come altri personaggi della sua strana famiglia. La prima stagione è composta da un totale di 8 episodi.

Film da vedere assolutamente (2000 / 2022). Lista dei 200 migliori

Mercoledì trailer Netflix

Ecco il trailer di Mercoledì, serie di Tim Burton, tratto direttamente da Youtube.

Negli ultimi giorni inoltre Netflix ha rilasciato una seconda clip, che svela una scena iconica di Mercoledì che affronta “Mano“, altro protagonista non convenzionale della strampalata Famiglia Addams.

Mercoledì Netflix cast e personaggi

Vediamo come si chiamano i protagonisti principali di questo telefilm e chi sono gli attori che li interpretano:

Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega

interpretata da Jenna Ortega Morticia Addams, interpretata da Catherine Zeta-Jones

interpretata da Catherine Zeta-Jones Gomez Addams, interpretato da Luis Guzmán

interpretato da Luis Guzmán Pugsley Addams, interpretato da Isaac Ordonez

interpretato da Isaac Ordonez Dott. Valerie Kinbot, interpretata da Riki Lindhome

interpretata da Riki Lindhome Lurch, interpretato da George Burcea

interpretato da George Burcea Sceriffo Donovan Galpin, interpretato da Jamie McShane

interpretato da Jamie McShane Larissa Weems, interpretata da Gwendoline Christie

interpretata da Gwendoline Christie Mano, interpretato da Victor Dorobantu

interpretato da Victor Dorobantu Eugene Otinger, interpretato da Moosa Mostafa

interpretato da Moosa Mostafa Enid Sinclair, interpretata da Emma Myers

interpretata da Emma Myers Yoko Tanaka, interpretata da Naomi J. Ogawa

interpretata da Naomi J. Ogawa Bianca Barclay, interpretata da Joy Sunday.

Dove si può vedere Mercoledì Addams?

Come detto la serie verrà trasmessa su Netflix dal 23 novembre 2022 in poi, piattaforma streaming in abbonamento visibile da Smart Tv, pc, smartphone o altri device. Quindi se avete intenzione di vedere questa fiction dovrete pagare un abbonamento, perlomeno per un mese, se poi avete intenzione di disdire.

Queste tutte le informazioni attualmente disponibili sulla Serie Tv Mercoledì della Famiglia Addams. In attesa di goderci le atmosfere perfette per l’autunno, ovvero quelle un po’ tenebrose tipiche di novembre, nel passaggio fra la paurosa festa di Halloween e l’arrivo del più rassicurante Natale, che troviamo tutte qui ben raffigurate.

Vedi anche: Meglio Amazon prime video o Netflix prezzi