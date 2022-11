10 Film e 10 serie da guardare su Netflix a dicembre 2022

Che film e serie ci sono su Netflix a dicembre 2022. Ecco le 20 migliori novità in arrivo da vedere in streaming e quando escono.

Film da guardare su Netflix. A dicembre 2022 arrivano ben 10 nuovi titoli nel catalogo della piattaforma streaming e altrettante serie televisive. Quindi se con l’arrivo del freddo e l’avvicinarsi del Natale pensate di dedicarvi alle maratone tv, ecco cosa c’è da guardare su Netflix nelle prossime settimane.

Vedi anche: Film da vedere assolutamente lista migliori

Nuovi film in arrivo su Netflix a dicembre

Iniziamo da Troll, che apre il nuovo mese di uscite nel catalogo Netflix, visto che potete guardarlo dal primo dicembre in streaming. Film d’azione che parla di una gigantesca creatura, che dopo essere stata intrappolata per migliaia di anni, nella montagna di Dovre, si risveglia e minaccia di distruggere tutto ciò che incontra.

Poi ecco Pinocchio, il grande classico sulla storia del burattino di legno, reinterpretato dal regista premio oscar Guglielmo Del Toro. In questo titolo, disponibile su Netflix dal 7 dicembre, Pinocchio vive nuove avventure fantastiche, capaci di rivelare la potenza dell’amore. Insomma, un film ideale da vedere anche con i bambini, visto l’avvicinarsi del Natale.

Ma ovviamente non finisce qui, ecco gli altri 8 film da non perdere:

SR, docufilm sul regista Robert Downey Sr disponibile dal 1 dicembre.

docufilm sul regista Robert Downey Sr disponibile dal 1 dicembre. L’amante di lady Chatterley, che racconta la delicata storia di una donna sposata con un’amante, dal 2 dicembre su Netflix.

che racconta la delicata storia di una donna sposata con un’amante, dal 2 dicembre su Netflix. Matrimonio a punti, commedia in uscita il 7 dicembre.

commedia in uscita il 7 dicembre. Ardente pazienza, film incentrato sul sogno di un giovane di diventare scrittore, in catalogo dal 7 dicembre.

film incentrato sul sogno di un giovane di diventare scrittore, in catalogo dal 7 dicembre. Bardo, la cronaca falsa di alcune verità, in uscita dal 16 dicembre su Netflix.

in uscita dal 16 dicembre su Netflix. Glass Onion – Knives out, film thriller che arriva il 23 dicembre sull’App.

film thriller che arriva il 23 dicembre sull’App. Matilda the musical di Roald Dahl, nuova versione di un film-musical che esce proprio il giorno di Natale, vale a dire il 25 dicembre.

nuova versione di un film-musical che esce proprio il giorno di Natale, vale a dire il 25 dicembre. Rumore Bianco, film comico sulle vicende di una famiglia americana, disponibile dal 30 dicembre.

Serie Tv da guardare a dicembre 2022 su Netflix

Per chi ai film preferisce le più articolate trame delle fiction, Netflix ha in calendario l’uscita di tante novità. A partire dall’attesa terza stagione di Emily in Paris, da guardare a partire dal 21 dicembre 2022. Nei nuovi episodi la protagonista, dopo essersi traferita a Parigi per coronare i propri sogni, si trova a scelte determinati per il suo lavoro e la vita sentimentale.

Poi ecco Alice in Borderland stagione 2, in uscita il 22 dicembre 2022, ambientato in una Tokyo insolitamente senza abitanti in cui si svolgono giochi dannatamente pericolosi. Inoltre vi segnaliamo Hot Skull 2, tratto dall’omonimo romanza, che tratta di un mondo sconvolto dalla follia epidemica. Su Netflix dal 2 dicembre.

Vedi anche: Mercoledì, la serie televisiva sulla famiglia Addams

A chiudere ecco gli altri 7 telefilm in arrivo in catalogo:

L’estate in cui imparammo a volare, stagione 2 disponibile dal 2 dicembre

stagione 2 disponibile dal 2 dicembre My Unorthodox Life, che racconta la vita ribelle di Julia Haart dal 2 dicembre in poi.

che racconta la vita ribelle di Julia Haart dal 2 dicembre in poi. Too Hot to handle stagione 4, show sugli incontri amorosi di 10 giovani single, su Netflix dal 7 dicembre.

show sugli incontri amorosi di 10 giovani single, su Netflix dal 7 dicembre. Dragon Age: absolution, serie animata disponibile dal 9 dicembre

serie animata disponibile dal 9 dicembre Sonic Prime, con le avventure del simpatico personaggio dei videogiochi da vedere a partire dal 15 dicembre.

con le avventure del simpatico personaggio dei videogiochi da vedere a partire dal 15 dicembre. The Recruit, CIA e misteri caratterizzano questa serie in uscita dal 16 dicembre.

CIA e misteri caratterizzano questa serie in uscita dal 16 dicembre. Gudetama: un nuovo viaggio, serie per bambini disponibile dal 13 dicembre.

Questi i 20 fra film e serie che dovete assolutamente guardare a dicembre 2022 su Netflix. Fate la vostra scelta e godetevi queste novità comodamente sul divano con la vostra Smart tv o da PC.