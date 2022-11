16 Film natalizi e horror da vedere su Disney + a dicembre 2022

Quali film guardare su Disney plus a dicembre 2022. Dai titoli horror fino a quelli per bambini e di Natale. I 16 migliori, quando escono e di cosa parlano.

Film in uscita su Disney +. Dicembre è il mese del Natale, per questo sono tanti i titoli originali in arrivo nel catalogo Disney, così come i film animati perfetti per i più piccoli. Ma ci sono anche film horror e serie televisive più adatte a un pubblico più adulto. Ecco allora i 16 film e telefilm da guardare a dicembre 2022.

Notte al museo – La vendetta di Kahmunrah

E’ il nuovo film di animazione, disponibile dal 9 dicembre sulla piattaforma Disney. Racconta tutte le strane vicende che si verificano ogni notte nel museo americano di storia di notte. Una di queste riguarda il sovrano Kahmunrah, che dovrà essere fermato dal protagonista. Se i vostri bambini amano questo genere, un altro film da non perdere a dicembre su Disney è Diario di una schiappa – La legge dei più grandi su Disney dal 2 dicembre in poi.

The Patient

Film che rientra in due generi diversi: horror e thriller psicologico. Parla di un paziente, che si rivela essere un serial killer, che tiene in ostaggio un terapeuta. Quest’ultimo rischia di diventare suo complice in diversi omicidi e la sua stessa vita se non esaudirà le sue richieste. Titolo da guardare assolutamente se vi piace questo genere, in catalogo dal 14 dicembre 2022.

American Horror Story

In questo caso non si tratta di un film, bensì di una serie horror che potete guardare a partire dal 28 dicembre. Cosa c’è di meglio, una volta passato un sereno Natale di guardarsi una belle fiction da brivido? Se la pensate così questo telefilm spalmato su più puntate è quello che fa per voi.

Film di Natale da guardare su Disney plus

Sono ben 10 i titoli di film natalizi da vedere durante tutto il mese di dicembre per gli abbonati a Disney Plus. Nel dettaglio:

Pantatonix: il mondo in vacanza , in lo streaming a partire dal 2 dicembre

, in lo streaming a partire dal 2 dicembre Nuovo Santa Clause Cercasi , già disponibile su Disney plus

, già disponibile su Disney plus Guardiani della galassia Holiday Special , film sui supereroi Marvel ma a tema Natale.

, film sui supereroi Marvel ma a tema Natale. Lo schiaccianoci: Un Natale…hip hop! titolo natalizio e incentrato sulla musica

titolo natalizio e incentrato sulla musica Mamma ho perso l’areo , l’intera collezione di film che non hanno bisogno di presentazioni visto che sono orami un classico delle feste.

, l’intera collezione di film che non hanno bisogno di presentazioni visto che sono orami un classico delle feste. Die Hard collection, con tutti i film della saga disponibili ora

con tutti i film della saga disponibili ora LEGO Star Wars holiday , che abbina la magia del natale ai personaggi amati dai bambini

, che abbina la magia del natale ai personaggi amati dai bambini High School Musical: The Holiday Special, lo show musicale in speciale edizione natalizia

lo show musicale in speciale edizione natalizia Festa in casa Muppet, i festeggiamenti dei famosi pupazzi già disponibile ora

i festeggiamenti dei famosi pupazzi già disponibile ora L’era Natale (Ice Age: A Mammorth Christmas), il film animato sugli animali che tratta il Natale in modo magico.

Altre Serie Tv Disney in arrivo a dicembre 2022

Chiudiamo questa nostra selezione delle prossime uscite su Disney plus da non perdere, con altre due fiction:

Il mistero dei templari, serie originale Disney + disponibile dal 14 dicembre

serie originale Disney + disponibile dal 14 dicembre La nostra ultima occasione, telefilm romantico in streaming dal 2 dicembre.

Come abbiamo visto fra film natalizi, horror, thriller e serie televisive di vario genere, il mese di dicembre 2022 è ricchissimo su Disney +. Quindi se non siete ancora abbonati a questa piattaforma di streaming, questo potrebbe essere il mese giusto per farlo. Infatti, per creare la giusta atmosfera natalizia in casa, non c’è niente di meglio di film a tema da vedere magari insieme ai figli. Oppure perché no godersi qualche titolo solo fra adulti che amano il brivido tipico dell’horror.