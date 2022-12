Film di Natale. I migliori che ci sono stasera in tv

Film di Natale, ogni anno la TV propone film nuovi e classici in qualche modo ispirati al Natale. Se non li hai visti ecco i migliori film stranieri e italiani da vedere da stasera fino all’Epifania.

I film di Natale più belli o che in qualche modo riportano all’atmosfera natalizia puoi vederli in Tv sulla Rai, Netflix, Mediaset, o anche Amazon Prime video, senza trascurare tutti i film per bambini a tema natalizio che trasmette Disney.

Alcuni di questi film natalizi sono dei veri capolavori che è sempre un piacere rivedere insieme a figli e nipotini. Altri invece illustrano quello che è lo spirito delle feste, non senza spunti ironici e moderni.

Ecco la lista dei dieci migliori film di Natale classici e nuovi che non mancheranno tra le repliche di queste programmazioni natalizie in TV e che meritano di essere viste: o riviste. Tralasciando i soliti cinepanettoni e le tradizionali commediole sentimentali a lieto fine con neve finta e buoni sentimenti a pioggia.

“Il piccolo Lord” di Jack Gold

Un classico assoluto da almeno quarant’anni. Cedric, sette anni, vive negli Stati Uniti con la madre quando all’improvviso scopre di essere il nipote e unico e erede di un ricco e austero nobile inglese. Si trasferisce nel castello di famiglia per imparare come si deve comportare un Lord. Ma sarà la sua presenza nella vecchia casa del burbero nonno a rivelarsi una benedizione per tutti. Un film bellissimo che è un inno alla famiglia e alla spontaneità. Straordinario Alec Guinness nei panni del vecchio Lord.

“Miracolo sulla 34esima strada” di Les Mayfield

Richard Attenborough interpreta l’anziano signor Kringle, uno svanito signore che somiglia a Babbo Natale e lo impersonifica talmente bene da sembrare davvero piovuto dal Polo Nord. La narrativa lo incrocia con la piccola Susan e sua mamma, una single in carriera ostile a qualsiasi tradizione. Kris Kringle, Susan e l’avvocato McDermott, costretto a difendere l’anziano protagonista dall’accusa di essere un impostore, la faranno ricredere.

“Mamma ho perso l’aereo” di Chris Columbus

Creato da John Hughes per la Disney, il film svela al grande pubblico il giovanissimo talento di Macaulay Culkin, ragazzino di una famiglia numerosa che per bizzarre vicissitudini sarà dimenticato a casa nella caotica partenza della famiglia per le vacanze. E la casa diventerà campo di battaglia per il piccolo Kevin, costretto a difendere l’abitazione da due ladri improvvisati e maldestri (Joe Pesci e Daniel Stern).

Film di Natale con cani “The Family Man” di Brett Ratner

Jack Campbell, smaliziato e spregiudicato operatore finanziario, ha una vita di enorme successo. Fino a quando un angelo bizzarro non lo precipita in quella che sarebbe stata la sua esistenza se solo avesse sposato la ragazza di cui era innamorato all’Università. Jack (Nicholas Cage) si trova precipitato in una vita che non è la sua, in un’officina di ricambi con una splendida moglie (Tea Leoni) due bambini piccoli e un cane proprio nel bel mezzo delle vacanze di Natale. Da una parte “un’occhiatina” a quello che poteva essere la sua vita. Dall’altra il lusso per il quale ha rinunciato alla normalità. Jack sarà costretto a scegliere…

Film di Natale sentimentali “L’amore non va in vacanza” di Nancy Meyers

Iris Simpkins (Kate Winslet) è una single che vive nel Surrey alle prese con una storia impossibile e il solito uomo già sposato. Amanda Woods (Cameron Diaz) è una donna di successo impegnata a Hollywood nella produzione di film di successo. Le due si scambiano la casa per le vacanze di Natale e in pochi giorni scopriranno che cosa vuol dire provare davvero qualcosa di straordinario e cambiare radicalmente la propria vita. Splendido Jack Black nel ruolo di confidente di confidente di Iris che troverà nell’anziano Eli Wallach l’amico che Iris ha sempre desiderato. Uno che dice sempre la verità…

“Love Actually” di Richard Curtis

Supercast d’eccezione per questo film di Natale scritto dagli autori di “Notting Hill”. Tante storie che si dipanano nel corso delle vacanze natalizie a Londra. Alcune dolci, altre comiche, altre ancora struggenti. C’è il rocker ex tossico (Bill Nighy) che torna primo in classifica con una canzone orrenda, il primo ministro (Hugh Grant) che si innamora della sua cameriera, lo scrittore tradito e mollato (Colin Firth) che perde la testa per la ragazza che gli fa le pulizie in casa, il bambino rimasto orfano che corteggia la splendida compagna di classe con la complicità del padre (Liam Neeson) rimasto vedovo. Geniale il cameo di Rowan Atkinson, maldestro commesso di un negozio di gioielli. Il tutto accompagnato da una colonna sonora eccezionale in un montaggio molto televisivo e piacevolissimo.

“Capodanno a New York” di Garry Marshall

Un po’ come in “Love Actually” anche questo film offre tante storie parallele che si dipanano nel corso del film durante la notte di San Silvestro a New York con un cast di prim’ordine che coinvolge niente meno che Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Zac Efron e Hilary Swank. Con una parte significativa anche per Jon Bon Jovi, nel ruolo di una rockstar che le coincidenze ributtano tra le braccia del primo amore. Tante storie e tantissimi protagonisti d’eccezione (anche Halle Berry, Jessica Biel, Katherine Heigl e Sarah Jessica Parker) in un film da vedere assolutamente e che strizza l’occhio alle donne e alle cosiddette ‘seconde opportunità’. Per chi vive il Natale con qualche rimpianto e spera sempre in una nuova occasione.

“Una poltrona per due” di John Landis

Reduce dal travolgente successo di “The Blues Brothers”, John Landis torna all’apice in quella che doveva essere una commedia natalizia scritta inizialmente per John Belushi, morto tragicamente nel 1982, e poi interamente riscritta per la coppia comica Gene Wilder-Richard Pryor. Ma un grave incidente costrinse Pryor a rinunciare al film che con due anni di ritardo andò in lavorazione con l’ex partner di Belushi, Dan Ayrkroid, e un Eddie Murphy giovane ed esplosivo.

La pellicola, accolta con molta diffidenza, diventa il classico film della vigilia di Natale. Un must assoluto per qualsiasi rete televisiva del mondo. Una commedia degli equivoci ambientata nel mondo della borsa che ogni anno registra eccellenti indici di ascolto. Un film di Natale bellissimo e letteralmente preteso dal pubblico che da anni va in esclusiva sulle reti Mediaset.

“Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone

L’ultimo film con Gigi Proietti. E solo per questo si tratta di un film che merita di essere visto con occhi diversi, magari anche un po’ emozionati. La strana coppia composta dal gigantesco attore romano e dal bravissimo Marco Giallini è davvero spassosa. Giallini interpreta Ettore, appena uscito di galera con la prospettiva di tornarci in tempi brevissimi organizzando l’ennesimo ‘colpo sicuro’. Finché non fa irruzione nella casa di Nicola, un signore anziano e un po’ strano che non sembra possedere oggetti di valore. Ma che gli offre un lavoro. Diventare il braccio destro di Babbo Natale…

“Elf” di Jon Favreau

Will Ferrell (Mugatu in “Zoolander” Chazz in “Due Single a Nozze”) è uno dei migliori comici e caratteristi della scena americana. Un vero fuoriclasse. In “Elf” si supera. Vestito in modo bizzarro, come uno gnomo gigante, l’attore interpreta Buddy, cresciuto per sbaglio al Polo Nord come un Elfo insieme agli aiutanti di Babbo Natale. Il suo arrivo a New York, alla ricerca della sua vera famiglia, finirà per generare una serie di situazioni esilaranti nelle quali Ferrell dà il meglio di sé. Spesso improvvisando. Durante le riprese, con un cast ridottissimo e un budget al risparmio, l’immagine dell’attore in calzamaglia verde ha causato non pochi problemi alla produzione. Persino qualche tamponamento. Perché le parti esterne del film sono state girate live, catturando la reazione reale della gente sulla strada.

Tra grandi classici e commedie romantiche, questa è la lista dei migliori film di Natale da vedere in Tv durante le feste 2022. Ricordate che ogni sera in Tv c’è un film natalizio, basta cercare tra le televisioni in streaming o su Infinity e RaiPlay che oltre alle nuove fiction trasmette molti film di tutti i generi e per tutte le età gratis.