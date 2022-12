Frasi di Natale 25 frasi natalizie da scrivere e condividere

Cerchi frasi di Natale nuove per fare gli auguri in modo originale? Qui ne trovi ben 25 da scrivere su un biglietto di auguri per accompagnare un regalo o da condividere su Facebook, Instagram e Whatsapp.

Le frasi di Natale sono quasi sempre le stesse, in Italiano diciamo “Buon Natale e felice anno nuovo”. In inglese è “Merry Christmas and Happy New Year” come la famosa e bellissima canzone di John Lennon. I francesi scrivono i loro auguri con: “Joyeux Noël” citazione che ci ricorda il film di Christian Carion del 2005. Insomma quando arrivano le feste natalizie spesso non sappiamo cosa scrivere e come fare i nostri auguri di Natale in modo sincero, personalizzato divertente e possibilmente non banale.

Qui abbiamo raccolto le più belle frasi di Natale che puoi trovare sul web. Fatti ispirare dalla nostra selezione di citazioni natalizie, troverai quello che cerchi!

Frasi di Natale e Capodanno per fare gli auguri agli amici

Possa la tua gioia essere grande in questo giorno di festa e le tue bollette piccole il prossimo anno!

Vorrei poterti inviare un po’ della famosa torta natalizia della nonna, ma questo messaggio ti dovrà bastare! Buon Natale amica mia

La tua amicizia è il miglior regalo che potessi chiedere. Buon Natale!

Il Natale è uno stato d’animo. Copia e incolla per gli altri 364 giorni dell’anno. Che tu possa essere felice, o quanto meno sereno, sempre.

Per un giorno non pensare a problemi, bollette, lavoro e stress. Rilassati. Ti dedico un Buon Natale e un po’ di sano egoismo. La generosità va sempre bene, ma anche con se stessi. Un abbraccio…

Ti auguro pace, amore, soldi (tanti) e risate per il nuovo anno.

Ma davvero bisogna aspettare Natale per bere e mangiare? Facciamo le prove generale e vediamo il 6 gennaio per vedere com’è andata. Auguroni amico mio…

Frasi di Natale, dediche natalizie per lei

Volevo regalarti una sera a cena con George Clooney (attore o cantante preferito) ma poi so che non sai cosa metterti e ti ho regalato un maglione. Va bene lo stesso?

Facciamo così… oggi gli auguri: e appena escono i saldi andiamo a fare spesucce e ci compriamo a vicenda quello che ci pare. Auguroni amore mio.

Se Babbo Natale mi chiede di scrivere le qualità di una donna, scriverò il tuo nome perché sei tutto ciò che voglio in una donna.

Da oltre 2000 anni pensiamo che la nascita di un bambino ci renda migliori. Speriamo davvero che sia così tutto l’anno. Che lo spirito del Natale ti dia tutta la serenità che desideri…

Frasi di Natale e dediche natalizie per lui

Non chiederò molto questo Natale. Non desidererò nemmeno la neve. E continuerò ad aspettare, sotto il vischio.

Pensa alla cosa che vorresti di più sotto l’albero. Non c’è? Va beh… io ci ho messo questo, fattelo bastare. Il mio amore è per sempre e spero faccia la sua parte.

“Ho sprecato tutto il tempo che ho passato senza amarti…”

Tutto quello che voglio per Natale sei tu – Mariah Carey

Citazioni celebri sul Natale

“Un buon anno ripara i danni dei due cattivi.”- Voltaire

“Il Natale è come una caramella; si scioglie lentamente in bocca addolcendo ogni attimo e ti fa sognare che possa durare per sempre.” – Richelle E. Goodrich

“Il modo migliore per diffondere l’allegria natalizia è cantare a squarciagola. E tutti ti devono ascoltare.” – Will Ferrell

“Onorerò il Natale nel mio cuore ma cercherò di conservarlo per tutto l’anno.” – Charles Dickens

“Chi non ha il Natale nel cuore non lo troverà di certo sotto un albero.” – Roy Smith

“Ama chi ti fa un regalo molto più del regalo stesso….” – Robin Williams

“Ho snobbato il Natale fino a quando non mi sono trovato solo come un cane e mi sono sentito triste. Ho festeggiato con due sbandati per strada. Mi sono sentito felice e grato. E ho capito di essere un idiota…” – John Belushi

“Babbo Natale ha capito tutto. Visitare la gente una volta all’anno, senza farsi mai vedere da nessuno…” – Jim Carrey

“Se non rendiamo il Natale un’occasione per ringraziare le nostre fortune, anche quelle più piccole, non basterebbe tutto l’Alaska a renderlo bianco.” – Bing Crosby

“Benedetta è la stagione che impegna il mondo intero in una congiura d’amore.” – Hamilton Wright Mabie

“É nel dare che proviamo la gioia di ricevere.” – San Francesco d’Assisi

Le frasi di Natale e citazioni famose sono il modo meno banale per inviare gli auguri ad una persona speciale e per accompagnare un dono. Ogni citazione che hai letto ha un suo significato profondo, dolce, o simpatico.

Ora, tutto quello che devi fare è prendere spunto da queste frasi e citazioni bellissime scritte da di autori famosi, poeti tratte da film e canzoni o scrittori anonimi per cercare le parole giuste per fare gli auguri di Natale alle persone che per te sono più care in modo da non scrivere le solite banalità.