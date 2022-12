Frasi per Capodanno 15 citazioni che vanno bene tutto l’anno.

Frasi per Capodanno belle, intense e divertenti per inviare gli auguri tramite whatsapp o per iniziare meglio il nuovo anno con una bella citazione. Ecco le migliori

Ci sono molte frasi per Capodanno da scrivere e condividere, puoi trarre ispirazione da poeti, cantanti, scrittori, ma anche da frasi dei film di Capodanno o di personaggi famosi.

Ognuno di noi la notte di Capodanno o il primo di gennaio cerca di fare gli auguri inviando un messaggio d’amore alle persone care e positivo agli amici.

Capita spesso però di inviare a tutti (o ricevere) lo stesso messaggio di auguri.. e questo non è bello perché non è un augurio personalizzato e fa tanto cartolina di auguri aziendale. Se sei a corto di parole e non sai cosa scrivere ai tuoi amici o come fare gli auguri l’ultimo dell’anno a tua moglie e ai tuoi parenti, prendi ispirazione dalla nostra lista delle più belle frasi e citazioni per il nuovo anno.

Frasi per Capodanno belle

Puoi iniziare l’anno in vacanza con gli amici o con la tua famiglia, ma una bella citazione breve, dal significato profondo o divertente oltre a strappare un sorriso a chi ti sta accanto, la puoi condividere sullo stato di Whatsapp o con una storia Instagram.

Iniziamo con questa bellissima citazione di Ralph Waldo Emerson

“Scrivilo nel tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno”.

“Ciò che ti porta il nuovo anno dipenderà molto da ciò che porti al nuovo anno.” —Vern McLellan

“Il nuovo anno sta davanti a noi, come un capitolo di un libro, in attesa di essere scritto.” — Melody Beattie

“I buoni propositi non meritano di essere rimandati.” – Jules Romains

“Definisci tu la tua vita. Non lasciare che altre persone scrivano la tua sceneggiatura.”- -Oprah Winfrey

“Non piegare mai la testa. Tienila sempre alta. Guarda il mondo dritto negli occhi.” – Helen Keller



“Non c’è nulla di impossibile per coloro che tenteranno”.- Alessandro Magno

“La felicità è una scelta.”- David Sandes

Frasi per Capodanno divertenti

Condividi queste belle citazioni tratte dal Web, su Facebook, Instagram o whatsapp se desideri fare gli auguri in modo spiritoso e divertente alle tue amiche o amici.

Il mio augurio per il nuovo anno? Compra più scarpe e vestiti, bevi più champagne e non preoccuparti della dieta. Puoi farlo

Il nuovo anno ti porterà gioia, soldi e felicità. Questo dicono tutti.. ma il Reddito di Cittadinanza lo hanno rinnovato?

Ti auguro tutto il meglio, ma non ho mai capito cosa significa “meglio” per te..non ti accontenti mai.

Un buon amico chiede sempre dei buoni propositi per il nuovo anno. Un grande amico ti incoraggia a non farne nessuno.



Ogni anno prendi una decisione per cambiare te stessa. Quest’anno, prendi una decisione per essere te stessa.

Saluti a un altro anno di buoni propositi che non finiremo mai. Buon Anno!

Lo scorso anno hai letto l’oroscopo del giorno, e nulla di quanto era scritto si è avverato. Smetti di leggere oroscopi inventati e vivi la tua vita ogni giorno con serenità. Solo tu puoi cambiare la tua vita.



Con queste frasi per Capodanno e citazioni ti abbiamo suggerito qualche idea simpatica e diversa per fare gli auguri la vigilia del nuovo anno o i primi giorni di gennaio. Alcune di queste citazioni scritte da personaggi famosi sono talmente belle e profonde che potrai usarle durante tutto l’anno a secondo delle occasioni.

Ciò che conta, è che tu possa trovare la frase più adatta da dedicare alle persone a te care o ai tuoi amici senza fare una mailing list di auguri tutti uguali.

