Frasi matrimonio, cosa scrivere in un biglietto e come fare gli auguri agli sposi senza essere banali. Ti diamo 25 idee e citazioni per fare gli auguri di nozze originali.

Le frasi matrimonio originali vanno pensate in anticipo, perchè spesso il giorno delle nozze di amici e parenti, capita di dire le solite parole o di scrivere in un biglietto di auguri per gli sposi le solite frasi di circostanza.

Quindi, sei a caccia di nuove idee qui hai 25 auguri di matrimonio originali che vanno oltre le solite citazioni sdolcinate e scontate, ma sono frasi bellissime e creative per celebrare il giorno delle nozze delle persone a te più care.

Sia che tu sia invitato/a alla cerimonia o che debba solo scrivere un biglietto di auguri per inviare un regalo, o per fare le congratulazioni agli sposi, qui troverai una guida con tante nuove ispirazioni per trovare le parole giuste che ti suggeriscono frasi originali e divertenti

Frasi matrimonio originali

Per fare gli auguri si può essere originali in mille modi, anche con citazioni brevi. Leggi queste che seguono e vedrai che trovi le idee adatte all’occasione.

Un matrimonio felice è una lunga conversazione che sembra sempre troppo breve.

André Maurois

Un matrimonio riuscito richiede di innamorarsi molte volte, sempre della stessa persona.

Mignon Mclaughlin

Non è la convivenza ma il consenso costituisce il matrimonio.

Marco Tullio Cicerone

Il matrimonio è un’alleanza speciale e voi due siete la coppia perfetta.

Anonimo

L’amore è il nostro vero destino. Non troviamo il significato della vita da soli, lo troviamo con un altro.

Thomas Merton

Nessuno, uomo o donna, ha mai rovinato un buon matrimonio.

Jimmy Dean

Ti auguro una vita piena di sorrisi e divertimento per il futuro. Congratulazioni! Un matrimonio è un’unione perfetta quando due persone diventano una squadra.

Frasi divertenti matrimonio

Fra le frasi matrimonio originali ci sono quelle divertenti utili per fare gli auguri ai colleghi di lavoro agli amici, accompagnare un regalo o scrivere un messaggio. Puoi prendere l’ispirazione dai film, canzoni o dalle citazioni più celebri per scrivere un pensiero su un biglietto oltre a scegliere fra gli aforismi sul matrimonio particolari. Ecco le più simpatiche.

“Hai detto addio alla tua libertà, ma almeno hai guadagnato un’altra persona da mandare a fare la spesa!

Anonimo

Il marito ideale capisce ogni parola che sua moglie non dice.

Alfred Hitchcock

Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più invecchia, più lui è interessato a lei.

Agatha Christie

“Finalmente hai trovato qualcuno disposto a sopportarti per tutta la vita. Tanti auguri alla sposa..!”



Anonimo

Tieni gli occhi spalancati prima del matrimonio, semichiusi dopo.

Benjamin Franklin

Sapevo che alla fine avresti trovato il tuo principe azzurro… peccato che abbia un po’ di calvizie! Congratulazioni amica mia!

Sei ufficialmente fuori dal mercato! Ma tranquilla, ci sono ancora un sacco di buoni sconti in giro!

Anonimo

Il matrimonio è così bello. Hai finalmente trovato una persona a cui puoi dare fastidio per tutta la vita.

Anonimo

Biglietto augurale matrimonio

Molte frasi carine e uniche si possono dedicare agli sposi di qualsiasi età e per qualsiasi tipo di cerimonia civile o religiosa, per il primo matrimonio così come per le seconde nozze.

Lasciati quindi ispirare da questi esempi di aforismi sul matrimonio che abbiamo scelto per te

“Finalmente vi siete decisi a mettere la fede al dito, ma sappiate che da ora in poi la fede più importante sarà quella l’uno nell’altro!”

Un matrimonio non deve essere perfetto, ma potete essere perfetti l’uno per l’altra.

Jessica Simpson

“Essere il primo amore di qualcuno può essere fantastico, ma essere l’ultimo è più che perfetto.”

Anonimo

“L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme verso l’esterno nella stessa direzione.”

Antoine de Saint-Exupéry

Il matrimonio è un’alleanza speciale e voi due siete la coppia perfetta.

Il matrimonio può essere un’esperienza meravigliosa e gratificante per coloro che lavorano insieme per mantenerlo forte e sano.

Anonimo

Congratulazioni per esservi trovati! La vostra più grande avventura è appena iniziata. Auguri a te in questo momento speciale della tua vita. Non vedo l’ora di vedere come il matrimonio cambierà il tuo umore

Che il vostro matrimonio sia come un sogno che si realizza. Congratulazioni!

Frasi originali per matrimonio: le regole per fare gli auguri

Abbiamo visto le frasi per matrimonio originali, idee e spunti prese da scrittori, poeti ma anche da anonimi, personaggi dello spettacolo, frasi di auguri per il matrimonio della migliore amica e altro ancora.

Tuttavia non dimenticare che per ogni matrimonio esistono delle regole da rispettare a secondo del tema e del tipo di cerimonia. Prima di decidere cosa dire o scrivere considera sempre il grado di confidenza che hai con lo sposo o la sposa.

Gli auguri di matrimonio simpatici sono adatti per un amica speciale o per gli amici più intimi, quelli a cui puoi dedicare citazioni divertenti sulla vita di coppia.

Se sei invitata/o ad un matrimonio molto formale evita striscioni e vignette con frasi divertenti, poco adatte alla circostanza. Prova a distinguerti cercando degli aforismi sulla vita più indicati per gli sposi.

Puoi scegliere anche fra alcune dediche per matrimonio originali sapendo comunque che gli auguri più belli che tu possa scrivere sono quelli che vengono dal cuore e dalla tua testa.

Poesie e scrittrici ci insegnano infatti che anche una frase semplice diventa una dedica originale se ricca di significato.

Le frasi per matrimonio originali sono un modo diverso per condividere con gli sposi i tuoi auguri personali, oltre che per distinguerti dagli altri invitati alle nozze, evitando così di scrivere o dire le solite frasi per gli auguri di matrimonio.

Qualunque sia la circostanza, anche se si tratta di frasi di auguri per un matrimonio dopo una convivenza, queste dediche speciali ti suggeriscono cosa scrivere su un biglietto di auguri per gli sposi. E ricorda le congratulazioni per un matrimonio vanno scritte su carta, evita i post su Facebook e i messaggi su Whatsapp.