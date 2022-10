Abiti da sposa 2023 seconde nozze, le tendenze in 7 mosse. Foto

Abiti da sposa bellissimi per le seconde nozze, lunghi corti e per tutte le taglie. Ecco le foto dei migliori vestiti per spose bianchi o colorati da cui puoi prendere ispirazione

Sei in cerca del tuo abito da sposa per le seconde nozze? Ti accontentiamo subito con foto outfit e consigli sulle tendenze bridal a prescindere da quanti anni tu abbia, perché un look da sposa deve essere perfetto ad ogni età.

Abiti da sposa 2023 seconde nozze tendenze

Molte spose si chiedono cosa indossare per il secondo matrimonio, ma l’abito per le seconde nozze può essere più bello del primo. Quindi lascia perdere i preconcetti e inizia a cercare tra le collezioni sposa 2023 l’abito più adatto a te. Scoprirai creazioni meravigliose che sembrano abiti di Alta moda come questo in foto di Romona Kezeva creato per le spose della prossima primavera estate.

Naturalmente per le seconde nozze nessuno ti vieta di vestirti di bianco in corto o lungo, ricorda però che la scelta dell’abito è sempre in funzione dello stile personale e della cerimonia.

Pertanto se vuoi indossare un abito dallo stile semplice e raffinato, dai uno sguardo al vestito lungo creato da Victor&Rolf mariage per la collezione sposa autunno inverno 2023

Se invece ti piace l’idea dell’abito sposa con pantaloni, tieni in considerazione questo outfit che fa parte dell’ultima collezione di Nicole Sposa 2023

Le tendenze moda sposa 2023 sono diverse, puoi scegliere tra abiti con mantella vestiti dalla linea a sirena, vestiti da sposa scivolati, spalle scoperte, monospalla e maniche.

Quindi, via libera ad abiti lunghi, corti a tailleur pantaloni bianchi o vestiti da sera importanti, ma anche abiti colorati e bianchi e neri da sfruttare anche dopo il matrimonio.

Abiti da sposa lunghi 2023 seconde nozze

Regola vuole che i vestiti lunghi si indossino per un matrimonio civile che si svolge di sera. Ora, tocca vedere di quale tipo di vestiti si parla, perché ogni regola ha le sue eccezioni. Prendiamo come esempio un vestito come questo di Pronovias, puoi indossarlo di giorno per un matrimonio civile così come di sera.

Tra le tendenze bridal 2023 c’è il ritorno del nero, quindi se cerchi un abito per le tue seconde nozze ed hai 50 o più anni, punta su un vestito da sera che valorizza il tuo corpo e mette in risalto il tuo fascino di donna matura. Guarda questo meraviglioso abito bianco e nero. Con un outfit così ti bastano: un paio di orecchini di perle alle orecchie e un bouquet piccolo, sarai elegantissima.

In alternativa alle collezioni cerimonia sappi che fra le novità moda primavera estate 2023 c’è molto da scegliere. Guarda questo vestito lungo in blu e bianco in foto, disegna la silhouette senza stringere la vita.

Se invece preferisci un tailleur per il tuo matrimonio civile prendi in considerazione l’idea di abbinare una giacca bianca ad una gonna lunga con stampe delicate.

In questo modo hai un vestito nunziale elegante e particolare, ma soprattutto sfrutti la gonna e la giacca con outifit diversi. In poche parole compri un vestito e hai tre modi per usarlo dopo le tue nozze.

Abiti da sposa corti 2023 seconde nozze

Il tuo abito nunziale corto deve essere unico soprattutto se colorato, altrimenti rischi di confonderti con le invitate alla cerimonia. Quindi segui questa guida con foto e tendenze. Se ti sposi nella primavera estate 2023, sappi che gli stilisti della moda sposa hanno puntato prevalentemente su vestiti mini bianchi con strascico e su quelli longuette con mantella

Spalle scoperte e volant caratterizzano invece l’abito da sposa midi di Maison Signore

L’idea vincente per un matrimonio civile è un white dress che puoi scegliere dalle collezioni moda estate 2023. Ad esempio questo in seta di Emilia Wickstead è un vestito perfetto per le nozze estive, ma che puoi sfruttare anche dopo cambiando gli accessori.

In alternativa puoi scegliere un bellissimo tubino elegante con mantella come questo che vedi nella foto a seguire.

Come avrai notato gli abiti da sposa 2023 per le seconde nozze seguono le tendenze bridal, e anche se un matrimonio civile è meno formale di quello che viene celebrato in chiesa, regole e galateo non cambiano. Ma soprattutto sei libera di indossare ciò che vuoi, anche l’abito con velo, quello che conta è sentirsi a proprio agio.