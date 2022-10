Abiti da sposa invernali 2023 15 modelli unici, moderni e belli. Foto

Abiti da sposa per l’autunno inverno 2023 firmati dai migliori stilisti di vestiti da sposa. Tendenze e immagini delle nuove collezioni bridal.

Le foto delle ultime collezioni abiti da sposa invernali 2023 presentate alla bridal week di New York mostrano modelli di abiti da sposa con maniche, vestiti di alta sartoria unici e vestiti in pizzo o seta con coda lunga, ma anche abiti sexy o particolari. Ecco i migliori vestiti da sposa per l’inverno.

Abiti da sposa 2023: le tendenze

Maniche, fiocchi grandi, pizzi ricami, spacchi e vestiti da sposa a sirena in paillettes o veli colorati, sono le nuove tendenze moda sposa per la stagione autunno inverno 2022- 2023. Quindi, se ti sposi il prossimo anno dai uno sguardo a queste foto dove vedrai gli abiti da sposa più eleganti e spettacolari creati per le spose esigenti.

Abiti da sposa con maniche

Eleganti, sexy semplici o raffinati, gli abiti da sposa con maniche lunghe o tre quarti caratterizzano vestiti in pizzo e quelli in seta o di crêpe, ma senza rinunciare alla scollatura sulla schiena, davanti o a barca. Nella foto uno degli abiti da sposa dalla linea semplice e sofisticata dell’ultima collezione di Victor&Rolf Mariage

Le maniche svasate esistono da sempre, ma se pensiamo ai vestiti per le spose maniche ampie plissettate come queste non si sono ancora viste. Ecco come la stilista inglese Kate Halfpenny rende un vestito di nozze unico.

Vestiti da sposa con maniche lunghe in pizzo o in seta e mantella caratterizzano invece la nuova collezione sposa 2023 di Zuhair Murad.

Collo alto maniche a sbuffo lunghe e guanti per questo vestito bianco fatto in organza da HOUGHTON e ideale per la sposa invernale.

Abiti da sposa con strascico lungo

Le nuove collezioni di vestiti da sposa 2023 presentano abiti principeschi con ricami tridimensionali o a anche con lo strascico lunghissimo per chi desidera un vestito nunziale dallo stile romantico. A fare vestiti in tulle bianco con strascico e coda lunga ci hanno pensato diversi stilisti tra cui Monique Lhuillier

Lascia senza fiato invece l’abito da sposa in raso dalla linea a sirena con coda lunghissima della collezione bridal di HOUGHTON

Lo strascico a cappella, quello che parte dalla vita arricchisce i vestiti da sposa 2023 di Peter Langner Milano.

Abiti da sposa particolari

I vestiti da sposa originali sono adatti a chi desidera un abito particolare o non è amante dello stile da principessa. Parliamo comunque di creazioni uniche fatte in tessuti preziosi dai migliori stilisti. Ecco qualche esempio in queste foto a seguire, partendo da questo abito spettacolare di Legend Romona Kezeva.

Vestiti gioello, fiocchi, spacchi in aggiunta a linee moderne, sono alcune delle tendenze sposa 2023. In foto l’abito in paillettes argento con velo lungo firmato da Monique Lhuillier.

Le future spose in cerca di vestiti particolari ma che non intendono rinunciare al classico bianco, possono scegliere tra abiti monospalla con una sola manica e wedding dress couture dallo stile tutto francese.

Per le più audaci ci sono abiti da sposa sexy con spalline e pizzo lavorato all’uncinetto e che si distinguono dal solito vestito in pizzo trasparente

Abiti da sposa per principesse

Il romanticismo non passa mai di moda e per chi ha sempre sognato un matrimonio classico in grande stile, i vestiti da principessa non mancano. Degno interprete per abiti dallo stile reale è lo stilista Elie Saab le cui creazioni sposa sono dei veri capolavori di sartoria.