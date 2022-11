Abiti da sposa 2023 lussuosi. 18 vestiti per un look da sposa magico

Abiti da sposa lussuosi creati dai migliori stilisti bridal e con i tessuti più raffinati al mondo. Le foto e i prezzi dei vestiti da sposa 2023 più belli.

Quali sono gli abiti da sposa 2023 più lussuosi, chi sono gli stilisti e quanto costa scegliere un vestito da sposa firmato? E’ la domanda che si pongono molte spose che desiderano un vestito per le nozze particolare perché nulla è più bello di un abito che fa sentire unica il giorno del tuo matrimonio.

E se hai sempre sognato un matrimonio da favola, questa guida dove vedrai gli abiti per le nozze più belli prezzi compresi, è quella giusta per te.

Romona Keveza sposa 2023

E’ una delle stiliste più note al mondo per i suoi vestiti da sera e per gli abiti da sposa. Romona Keveza crea abiti femminili, senza tempo ma moderni e dalla vestibilità impeccabile con i tessuti più lussuosi del mondo. Per la collezione couture sposa inverno 2023 ha realizzato gli abiti più spettacolari di sempre

I prezzi degli abiti di Romona Kezeva vanno dai 5000 ai 12.000 euro circa, questo perché ci sono due collezioni. La più cara ovviamente è quella Alta moda sposa.

Zuhair Murad sposa 2023 prezzi

Tra lusso romanticismo e sensualità, lo stilista d’alta moda Murad ha conquistato il cuore di moltissime spose. Sono due le collezioni bridal che presenta ogni anno durante la settimana della moda sposa a New York. I costi dei vestiti sposa di Zuhair Murad partono dai 9mila euro per arrivare a circa 20mila

Ersa Atelier sposa 2023

Gli abiti da sposa delle sorelle Gabriela e Cristina Antonescu sono considerati delle vere e proprie opere d’arte di pizzo e tulle grazie a tutti i ricami fatti a mano. Lo stile è classico ma i vestiti realizzati in tulle italiano e pizzo francese sono talmente ben fatti che non hanno eguali. Ersa Atelier è uno dei marchi di lusso di abiti da sposa tra i più noti al mondo a cui si sono affidate diverse celebrità per il giorno delle loro nozze. Prezzo minimo circa 7mila euro.

ASHI Studio

Regine come Rania di Giordania, ma anche tantissime star e celebrità come la madre del miliardario Elon Musk hanno indossato i vestiti Alta Moda di ASHI Studio. La linea sposa di questo marchio rappresenta il meglio per chi è a caccia dell’abito da sposa spettacolare.

Tony Ward Sposa 2023

La collezione Mariee di Tony Ward presenta vestiti da sposa con code e veli lunghissimi adatti ad una regina. Quindi se hai sempre sognato un abito che lascia senza fiato, gli abiti da sposa creati dallo stilista italo-libanese sono quelle che meglio rispondono alle tue esigenze. Creazioni su misura e prezzi ovviamente alti che vanno dagli 8 ai circa 20.000 euro.

Victor&Rolf mariage

Gli abiti di Victor&Rolf sono dei veri capolavori couture. I due stilisti olandesi noti anche per il profumo Flowerbomb, sanno come accontentare le spose moderne con vestiti tutti bianchi ma che traggono spunto dalle loro collezioni Alta moda. Abiti solo su prenotazione

Reem Acra abiti da sposa 2023

La sposa di Reem Acra non indossa un vestito in pizzo e tulle che si può trovare ovunque. Sceglie abiti in pizzo paricolare e raso bianco con code lunghissime, ma realizzati con tessuti da favola. Le sue collezioni sposa accontentano chi sogna il classico abito da principessa, ma con uno stile unico. I costi arrivano fino a circa 15.000 euro.

Abiti da sposa Vivienne Westwood prezzi

Chi ha visto il film Sex and the city del 2008 ricorderà il famoso abito da sposa creato dalla stilista inglese. Oggi i vestiti sposa di Vivienne Westwood costano dai 5 ai 15.000 euro. Quindi hanno prezzi alti. Nella nuova linea ci sono quelli in tessuto riciclato.

Oscar de la Renta sposa prezzi

Alla maison del lusso americana si sono affidate molte donne da Amal Clooney a Paris Hilton il cui abito da sposa sembra sia costato un milione di dollari. Ma anche se gli abiti citati rientrano tra quelli unici, la collezione bridal di Oscar de la Renta non è economica basti pensare che un vestito in pizzo guipure su sito ufficiale di Mytheresa viene venduto oltre gli 8mila euro

Elie Saab sposa prezzi

Lo stilista libanese fa abiti da sposa principeschi destinati ad un pubblico di donne ricche, anche se nella sua collezione si possono comprare vestiti che partono da 8.000 dollari per arrivare a cifre che superano gli oltre 30mila

Ora sai quanto costano glia abiti da sposa 2023 lussuosi, non dimenticare però che tra le stiliste più amate c’è anche Vera Wang e Jenny Packham oltre alle creazioni bridal di Carolina Herrera e di stilisti italiani come Antonio Riva.