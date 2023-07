Abiti da sposa alta moda 2023- 24 con velo, vestiti da sposa colorati con fiori, mantelle, ma anche vestiti corti. Le foto di quelli più belli

Dalle collezioni Abiti da sposa alta moda 2023 inverno 2024 non ti aspettare solo abiti bianchi in pizzi o vestiti dalla linea a sirena. Gli abiti da sposa alta moda 2023 per la sposa invernale sono fatti per stupire a iniziare da Elie Saab che veste la sposa con abiti in color rosa pesca passando dal vestito rosso di Armani, per arrivare ai vestiti da spose bianchi e neri o colorati.

Naturalmente ci sono anche quelli tutti bianchi di Zuhair Murad fatti per una sposa principessa, ma l’abito da sposa alta moda 2023 bianco più bello adatto a chi cerca un vestito classico e particolare allo stesso tempo è questo in foto con coda lunga di Rami Al Ali

Abiti da sposa alta moda 2023-24 inverno

Come abbiamo detto i vestiti per matrimonio che hanno sfilato a Parigi durante la settimana dell’alta moda sono abiti particolari e bellissimi.

Tuttavia in questo articolo vedrai le migliori immagini, dagli abiti più classici a quelli più originali fino al vestito da sposa corto di Chanel e ad alcuni abiti da sera che sono perfetti per chi desidera sposarsi con vestiti lussuosi e unici.

Abiti da sposa semplici e raffinati

Nella semplicità si trovano vestiti di alta sartoria per chi vuole sosarsi in bianco ma con abiti senza pizzi. Ad esempio nella collezione Couture di Dior si può trarre spunto da tutti gli abiti lunghi bianchi perfetti per le seconde nozze e per la spose che cercano vestiti semplici ma bellissimi.

In tema di abiti da sposa non bianchi invece, si può scegliere fra vestiti i tanti vestiti lunghi che l’alta moda inverno propone, da notare quello grigio perla di Armani qui nel video della collezione

Si fa notare il vestitito plissettato in rosa sfumato di Rami Al Ali, ma anche l’Italiano Antonio Grimaldi che ha sfilato a Roma con una collezione di vestiti ideali per chi cerca classe ed eleganza.

Questa è la nostra selezione di abiti da sposa alta moda inverno 2023-2024, comunque sia si tratta di capolavori sartoriali da cui trarre spunto o in alternativa guarda gli ultimi abiti dei migliori silisti per la sposa della primavera estate 2024

