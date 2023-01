Cerchi abiti da sposa Alta moda? Ecco le foto di 9 vestiti bellissimi e unici per le spose della primavera estate 2023 che sanno distinguersi.

Per le spose che desiderano essere uniche, scegliere un abito da sposa di alta moda è la soluzione perfetta per stupire e mettere in risalto la propria personalità.

Parliamo di abiti da sposa lussuosi lunghi, e bellissimi, con spacchi, veli, scollature, pizzi, applicazioni di strass, gonne vaporose, mantelle o vestiti semplici ma sempre molto eleganti.

Ne abbiamo scelti dieci quelli che lasciano senza fiato, e quelli per le spose alternative che desiderano un vestito di tendenza. Eccoli tutti

Abiti da sposa Alta moda 2023

La moda di lusso fa solo abiti di gran sartoria. Ci sono vestiti bianchi o anche abiti da sposa colorati e tutti realizzati con tessuti di qualità eccellente.

Quindi immagina di entrare in chiesa o in comune se hai organizzato un matrimonio civile, vestita con un meraviglioso abito bianco creato appositamente per te come quello in foto. Sarai una sposa che tutti i tuoi ospiti ricorderanno per sempre!

Certamente parliamo di vestiti esclusivi e inimitabili e costosi. Ma puoi sempre prendere ispirazione per distinguerti dalla massa, scegliendo un abito nunziale che rappresenti la tua personalità con un look unico ed elegante. (Nella foto l’abito bianco con mantella asimmetrica di Antonio Grimaldi Couture )



Giambattista Valli con i suoi abiti pieni di tulle è uno stilista capace di fare sentire le donne delle vere regine. I suoi vestiti sono infatti pensati per il tappeto rosso, cerimonie e matrimoni. Tra gli abiti più adatti per la sposa che desidera un vestito particolare per le prime o seconde nozze c’è questo bellissimo abito bianco con una sola manica e fiocchi neri che è un sogno.

Se invece cerchi un vestito da sposa sensuale senza spalline, guarda ad esempio questo abito aderente, con trasparenze, drappeggi sul corpetto e gonna vaporosa: è sexy, ma non è volgare, e soprattutto non è uguale a tutti quelli che vedi nelle tante collezioni sposa.

Uno stilista molto amato dalle future spose è Zhuair Murad. Le sue collezioni presentano sempre vestiti sensuali con ricami preziosi. Per la primavera estate 2023, Murad veste la sposa alta moda con velo cappello e mantella sempre ricamata come l’abito bianco

Vestiti sposa da principessa

L’Alta moda presenta sempre vestiti principeschi. Tra gli stilisti che chiudono le loro collezioni Couture con l’abito da sposa c’è sempre Elie Saab pronto a farti sognare con abiti per spose ricchi di ricami, gonne ampie con tanto di coda lunga e velo.

Abiti da sposa anticonvenzionali

C’è sempre chi dice: “non voglio il solito abito da sposa” e il meglio si può trovare in Valentino alta moda, perché se c’è uno stilista che sta cambiando il concetto di Couture è Pierpaolo Piccioli, e lo dimostra con questo abito in tulle bianco.

Abiti da sposa Alta moda semplici

Quando parliamo di vestiti couture oltre agli abiti appariscenti ricchi di pizzi e tulle, dobbiamo tenere presente che sono anche vestiti sartoriali dalle linee più semplici ma elegantissimi, perché spesso, come dimostra la sposa di Chanel 2023, la vera eleganza è fatta di semplicità.

Abiti da sposa non bianchi

Tra le tendenze sposa 2023 ci sono anche vestiti colorati adatti per le cerimonie in chiesa e per quelle civili. Da sempre le collezioni couture per soddisfano queste esigenze, e una delle idee è quella di vestire la sposa con abiti in argento e velo a contrasto in oro come puoi vedere in questa creazione di ASH.

Questi sono gli abiti da sposa alta moda primavera estate 2023, ma ti suggerisco di guardare anche le nuove collezioni sposa autunno inverno dove trovi le ultime novità bridal.