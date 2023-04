Abiti da sposa primavera estate 2024 in pizzo seta e mikado. Le foto dei vestiti più belli creati dai migliori stilisti per spose.

Qui trovi le foto e i dettagli dei vestiti da sposa 2024 delle migliori collezioni primavera estate presentate alla New York Bridal Week. Parliamo di abiti realizzati con tessuti pregiati come pizzo, seta, organza, crêpe o mikado, creati dagli atelier più importanti della moda sposa.

Scopri ora le nuove tendenze moda sposa, perché gli abiti che vedrai nelle foto a seguire sono semplicemente spettacolari e unici.

Abiti sposa da 2024 maniche lunghe

Le maniche lunghe non sono una novità ma sono una tendenza molto forte, e ogni abito per spose con maniche presenta caratteristiche diverse. Vediamo le novità

Ad esempio ci sono vestiti con maniche lunghe a campana trasparenti con ricami e applicazioni di perline realizzati da Mira Zwillinger. Mentre Tehia bridal e lo stilista francese Stéphane Rolland puntano su abiti da sposa in pizzo e tulle con manica lunga e scollatura ampia dietro le spalle.



Vestiti da sposa con manica a sbuffo per i meravigliosi abiti couture di Rami Al Ali. Nella collezione anche quelli con le maniche in pizzo aderente e scollatura a barca che rendono il vestito da matrimonio principesco più moderno.

Tanti anche vestiti sposa con maniche corte in pizzo, a campana in tulle removibili o con motivi floreali ruches e volant, fatti per abbellire e rendere più particolare un abito da sposa semplice.

Abito a sirena da sposa

Il modello a sirena o mezza sirena con pizzo o in raso scollato non passa di moda, ma viene rivisitato con linee di vestiti bianchi lunghi che presentano scollature che lasciano scoperte le spalle davanti e dietro.

Fiocchi importanti o anche bellissime creazioni di abiti monospalla sono le nuove tendenze bridal, come mostra questo abito di Victor&Rolf Mariage

Per le spose 2024 spiccano vestiti aderenti particolari perfetti anche per le seconde nozze come quelli firmati da Badgley Mischka. Vedi il tubino crêpe, tulle e pizzo con manica a mantella e strascico nell’immagine.



Scollatura a cuore pizzo e trasparenze. Con uno stile tra romantico e sensuale a distinguersi è la collezione di Zuhair Murad sposa 2024.

Abiti aderenti con lavorazioni sofisticate e scollo all’americana, li trovate da Madeline Gardner.

Destinati alle spose che amano abiti eleganti ma particolari, quelli realizzati da Stéphane Rolland Couture.

Abito sposa con gonna ampia e coda

Staccabile o no, per le spose della primavera estate 2024 la gonna ampia con strascico in tulle a balze in tessuto mikado torna ad essere ad essere protagonista in abiti bianchi ma anche in vestiti per spose colorati.

Tra gli stilisti da citare: c’è la collezione di Ines Di Santo, ma anche gli abiti con stampe floreali o applicazioni nei toni del rosa visti nella collezione di Madeline Gardner



Seduzione e fascino caratterizzano gli abiti da sposa primavera estate 2024 di Zhuair Murad la cui collezione è ispirata all’Italia.

Sono tutti trasformabili dalla gonna staccabile alle maniche ai fiocchi i vestiti della collezione sposa di Legends Romona Kezeva, pensati per la cerimonia e il party.

Non hanno eguali invece gli abiti di Victor&Rolf Mariage, vedi ad esempio questo vestito in tulle con strascico lungo che parte dalle maniche e scollatura a V, è un vero capolavoro.

Linee eleganti drappeggi, raso e duchesse italiano per gli abiti di AMSALE

Riassumendo, le tendenze sposa della New York Bridal Week mettono in evidenza, maniche fiocchi ma soprattutto vestiti con scollature profonde davanti e dietro a prescindere dalla linea dell’abito.

