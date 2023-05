Abiti da sposa primavera estate 2024 le foto dei nuovi e bellissimi vestiti lunghi, corti, da favola o semplici per le spose di ogni età e taglia.

Cerchi abiti da sposa per il 2024? Inizia a guardare quali sono i vestiti più nuovi più belli e moderni, e fatti un’idea di quali sono le tendenze che dominano nella moda spose la prossima primavera estate.

Hai tante immagini da guardare che ti aiuteranno nella tua ricerca, perché in questa carrellata di foto troverai abiti da sposa da favola, vestiti per età diverse, per tutte le forme del corpo e per ogni tipo di cerimonia religiosa o civile.

Che tu sia alle prime o seconde nozze poco importa, ciò che conta e che tu possa trovare l’abito adatto all’occasione o quello che hai sempre sognato.

Abiti da sposa particolari

Qui rientrano quegli stilisti che si distinguono nel campo dei vestiti da sposa. Nelle sfilate milanesi, ad esempio, tre di loro si sono particolarmente distinti: Antonio Riva, Chiara Boni, che ha presentato la sua prima collezione bridal, e Peter Lagner. Ciò che li contraddistingue è la loro classe, eleganza e l’utilizzo di materiali pregiati, nonché uno stile innovativo. Nella foto, possiamo ammirare un abito da sposa svasato in raso e tulle ricamato con cristalli e petali di chiffon organzato, firmato da Peter Lagner.

Sempre di Peter Lagner questo vestito bianco dalla linea pulita realizzato in tessuto strutturato e cuciture architettoniche.

La vera sorpresa di Si Sposaitalia a Milano è stata la stilista Chiara Boni. I suoi abiti, realizzati in tessuti stretch, si distinguono per la linea aderente e si discostano dai tradizionali vestiti in pizzo, ma vestono le spose per ogni tipo di cerimonia con classe ed eleganza.

L’abilità sartoriale di Antonio Riva da sempre fonde i tratti distintivi dell’alta moda allo stile contemporaneo. Da qui nasce una nuova collezione sposa raffinata che punta a mettere in risalto la silhuotte femminile.

Durante la Barcellona Bridal Week, l’evento più atteso era quello di Elie Saab. Lo stilista libanese ha presentato i suoi lussuosi abiti da sposa, caratterizzati da glitter, volumi e vestiti bianchi plissettati, che si distinguono per la loro straordinaria eleganza e bellezza senza eguali.

Fra le collezioni sposa 2024 di New York invece, i nomi degli Atelier per abiti da sposa famosi sono molti. Come sempre c’è da scegliere, a partire dalle lussuose creazioni di Vera Wang per arrivare a stilisti che fanno abiti da sera importanti e cerimonie come Romona Kezeva o Marchesa, ma non solo. Ecco i migliori.

A fare la dfferenza per la sposa che cerca vestiti praticamente unici, è Victor& Rolf Mariage la cui collezioni bridal primavera estate 2024 presenta: gonne voluminose, applicazioni di perle fiori ma anche vestiti da sposa semplici dove i fiocchi fanno la differenza.

Abiti da sposa a sirena

Scollature, pizzo, mikado tulle, tessuti in glitter, seta, chiffon trasparenze, abiti gioiello, vestiti effetto vedo non vedo caratterizzano i nuovi abiti sposa 2024 dalla linea a sirena e mezza sirena. In foto l’abito in tulle senza spalline con piccoli fiori applicati di Ines Di Santo.

Romanticismo e sensualità caratterizzano questo vestito da sposa in pizzo con strascico a cappella creato da Justin Alexander Signature.

Abito aderente e scollato senza spalline con velo corto per Romona Kezeva

Abito sposa mezza sirena in raso con scollo cuore applicazioni floreali in 3D e strascico per Madeline Gardner

Linea a mezza sirena, pizzo tulle in aggiunta al velo con bordo caratterizzano l’abito da sposa senza spalline di Anne Barge.

La mantella in tulle distingue il vestito in pizzo aderente creato per la collezione di Mira Zwillinger

Le spose oggi vogliono due abiti: uno per la cerimonia e uno per la festa, ecco come per Galia Lahav un vestito aderente diventa trasformabile

Abito mezza sirena in pizzo con scollatura a cuore e manica e top drappeggiato quello in tulle di Rivini bridal

Abiti da sposa principessa

Tutti con gonne ampie, gli abiti da sposa principeschi 2024 sono dei veri capolavori di sartoria realizzati con tessuti pregiati.

Per la stagione primavera estate oltre la pizzo e tulle ci sono anche quelli in duchesse di seta, e quelli in raso o organza oppure con gonne ampie tutte in leggero come le nuvole. Se hai sempre desiderato un vestito sposa da favola in queste foto troverai le ultime novità spose 2024 dei migliori stilisti a iniziare da questo meraviglioso vestito di Zuhair Murad

Abiti da sposa semplici

Gli abiti semplici con le loro silhouette e linee essenziali sono quelli più sofisticati senza sforzo, ma anche quelli più eleganti e dove a fare la differenza sono i dettagli.

Ci sono decine di vestiti per spose semplici fra cui scegliere, da quello chic e minimalista a quelli più moderni. Quindi se sei alla ricerca di un abito da sposa 2024 semplice dai uno sguardo a queste immagini.

Abiti da sposa corti

Quando si pensa al vestito da sposa corto, vengono in mente i matrimoni civili; tuttavia, in realtà non ci sono regole fisse. Infatti, chi desidera sposarsi in chiesa indossando un abito bianco corto può farlo. Tra le nuove collezioni sposa presentate alla New York Bridal Week e quelle di Barcellona e Milano, si possono trovare diversi abiti corti, sia al ginocchio che mini o longuette, perfetti per celebrare il matrimonio con stile ed eleganza.

Con pantaloni

La sposa in pantaloni non rappresenta più una novità, ma mentre per le giovani spose è adatto indossare abiti in pizzo con pantaloncini sotto, per le spose eleganti l’opzione di vestire un tailleur pantaloni nel giorno delle nozze costituisce un’alternativa valida al tradizionale vestito da sposa. Vediamo i più belli.

Questi che ti abbiamo mostrato sono una selezione degli abiti da sposa 2024 più belli, naturalmente ci sono anche vestiti più economici. Torna a vedere le collezioni sposa di Donne sul Web e troverai le altre novità. Nel frattempo guarda anche: Abiti da sposa rosa