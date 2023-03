Abiti da sposa rosa dal rosa cipria a quello antico fino a quelli bianchi e rosa, guarda i migliori vestiti da sposa 2023 – 24 in tutte le sfumature

di rosa .

Scegliere un abito da sposa rosa è un modo per dare un tocco di stile in più al tuo look da matrimonio senza abbandonare la tradizione.

Ci sono diverse tonalità fra cui puoi scegliere, dal rosa chiaro a quello più intenso, agli abiti con ricami e applicazioni rosa fino a quelli da sera che fanno la differenza rispetto al solito vestito nunziale. Guarda le immagini e scegli l’abito da sposa dei tuo sogni.

Abiti da sposa rosa e bianchi

Il rosa è un colore viene associato al romanticismo, ma le nuove tendenze abiti da sposa dimostrano come un vestito nunziale può essere sensuale e romantico allo stesso tempo. Basta guardare gli abiti da sposa bianchi e rosa con ampio scollo a cuore di Monique Lhuillier per farsi l’idea di come la moda sposa cambia costantemente.

La scollatura sexy a cuore e a V mette in evidenza seno e le spalle in contrasto con la gonna ampia con sfumature di rosa cipria. Si tratta di un classico vestito sposa da favola moderno creato da Morilee bridal, una delle case di moda spose più lussuose al mondo

Le tendenze abito sposa 2023 puntano anche sugli abiti bicolore. Un valido esempio è il vestito bianco e rosa senza spalline dal taglio a mezza sirena e realizzato in crepe e tulle.

Il corpetto gioiello e una gonna con coda fatta con 200 metri di organza, sono le caratteristiche di questo abito da sposa lussoso firmato Ines Di Santo.

Se cerchi invece un abito da sposa particolare senza abbandonare la tradizione, questo in tulle con il corpetto incrociato e scollatura a V è il giusto compromesso per andare all’altare con vestito da sposa romantico e moderno.

Inoltre se desideri da sempre l’abito da sposa principesco ampio e stretto con le maniche, ma vuoi dare un tocco di colore al tuo look, sappi che i migliori atelier per abiti da sposa suggeriscono giochi di contrasto in modo da avere un vestito in pizzo e tulle bianco abbinato al velo lungo colorato. In questo caso rosa.

E’ un abito da sposa rosa cipria delicato quello di questo vestito per le spose in tulle a manica lunga trasparente scollato davanti e dietro e abbellito da fiori sul bordo dello scollo. Ideale per i matrimoni estivi, questo abito fa parte della nuova collezione Marchesa For Pronovias.

Abiti da sposa rosa antico

Un vestito da sposa rosa antico simile ad un abito da sera ma con tanto di corpetto ricamato con rose e allo stesso tempo sexy, è la novità della Barcellona Bridal Week per le spose non convenzionali.

Se cerchi un vestito sposa rosa semplice e allo stesso tempo sensuale troverai abiti particolari come questo lungo con coprispalle e scollo “Sweetheart” che vedi in foto. Come le sfumature di colore passano dal rosa antico più intenso a quello più chiaro.

Carlo Pignatelli spose

Sceglie abiti da sposa colorati anche Pignatelli per la collezione bridal 2023.

In particolare troverai vestiti per matrimonio trasformabili con gonna ampia e coda. Quindi se sei alla ricerca di un abito da sposa particolare non bianco, questo vestito in pizzo rosa acceso è una delle proposte più trendy della stagione ed è adatto per un matrimonio civile o religioso così come per le seconde nozze.

Vedi anche: Abiti da sposa seconde nozze

Riassumendo, abbiamo visto quali sono gli abiti da sposa rosa più belli per il 2023. Ma visto che il colore pastello che hai scelto è un classico per i vestiti da cerimonia, se avrai delle damigelle è consigliabile scegliere per loro alcuni accessori che richiamano in qualche modo il tuo look da sposa.