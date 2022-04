Abiti da sposa 2023. 11 vestiti eleganti della Barcellona Bridal Week

Abiti da sposa primavera estate 2023 eleganti lunghi, corti, tute e vestiti trasformabili. Dallo stile alta moda a quello moderno, ecco tutti i migliori abiti e stilisti della Barcellona Bridal Week

Gli abiti da sposa per la primavera estate 2023 presentati alla Barcellona Bridal Week rappresentano le nuove tendenze matrimonio per chi convola a nozze il prossimo anno. Ma allo stesso tempo suggeriscono idee alle future spose che intendono anticipare la moda.

Ecco le foto dei migliori vestiti da sposa eleganti, moderni e più classici.

Abiti da sposa 2023 Marchesa per Pronovias

Realizzati da Georgina Chapman in collaborazione con Alessandra Rinaudo, i vestiti da sposa e cerimonia di Marchesa per Pronovias sono uno degli eventi più attesi. Si tratta di abiti realizzati con tessuti preziosi e al contempo estremamente eleganti e sensuali.

Abti da sposa 2023 eleganti: Rosa Clara

Con i suoi vestiti lussuosi e trasformabili come l’abito da sposa con pantaloni e sopragonna staccabile, la collezione di Rosa Clara si colloca tra le più belle ed eleganti in assoluto presentata alla Barcellona Bridal Week

C’è molta classe in questa linea di vestiti molto simili agli abiti da sera couture. I tessuti non sono il solito pizzo, ma c’è raso e tulle oltre agli accessori raffinati come gli orecchini di perle a cerchio che dimostrano come ogni dettaglio è stato curato e pensato per ogni look della sposa.

Atelier Pronovias sposa 2023

Lusso, pizzi, tessuti abbaglianti e scintillanti, mantelle, maniche staccabili, corpetti ricamati con perline per la collezione di Versailles di Pronovias 2023. Tuttavia non mancano abiti più raffinati come questo in foto accessoriato con guanti lunghi come dettano le nuove tendenze sposa del 2022/2023

Si fa notare anche questo modello dalla linea a sirena, apparentemente semplice ma abbellito da ricami preziosi sulla mantellina. Il resto della collezione Pronovias soddisfa le future spose che sognano ancora l’abito da principessa.

Abiti da sposa 2023 Jesús Peiró

Romantica ma soprattutto moderna, la collezione Jesús Peiró presenta abiti da sposa prevalentemente senza velo con strascico.

Tesstuti pregiati, ricami svizzeri, abiti da sposa due pezzi top e gonna, cappe, spolverino e maniche a palloncino caratterizzano questa linea di vestiti da matrimonio che punta al romanticismo moderno.

Cymbeline sposa 2023

Con i suoi 50 anni di storia, il marchio Cymbeline rappresenta uno dei brand più affermati della moda sposa grazie al suo stile chic francese femminile e inconfondibile.

In questa collezione c’è dal vestito romantico a completi con pantaloni ideali per le nozze civili ai vestiti bianchi lunghi per le seconde nozze. Spicca l’abito da sposa corto con mantella.

Nicole sposa 2023

40 vestiti in passerella per Nicole Milano e Nicole Couture. Gli abiti sono realizzati in tessuti raffinati e ricercati, dal jacquard goffrato al tulle oro glitterato. Ma ci sono anche quelli in bianco e nero. Tra le migliori proposte di Nicole Cavallo c’è questo completo pantalone con giacca mantella e top nero adatto per una sposa di classe anche a 50 anni

E infine, la collezione sposa più particolare e bella vista a Barcellona è quella di Victo&Rolf Mariage, gli stilisti Alta moda che presentano le loro collezioni a Parigi. Pertanto se cercate un vestito dallo stile parigino, guardatevi il video e le foto della collezione.

Questi che vi abbiamo mostrato in foto sono una selezione degli abiti da sposa eleganti della Barcellona Bridal Week. Si tratta di abiti che prendono le distanze dal classico vestito da matrimonio, ma che proprio per questo sono più moderni e originali.

Vedi anche: Abiti da sposa 2022 particolari e spettacolari