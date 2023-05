Matrimonio vintage, come si organizza un matrimonio in perfetto stile retrò? Dall’allestimento all’auto alle partecipazioni fino all’abito e la torta. Foto e idee per le nozze vintage.

Un matrimonio vintage è sempre un tema di grande fascino e successo. Rispetto alle cerimonie moderne infatti, l’allestimento retrò per un matrimonio non passa mai di moda e riesce a creare un’atmosfera unica e indimenticabile.

Questa tendenza è sempre presente e continua ad essere molto apprezzata, grazie alla sua capacità di evocare un’epoca passata e di creare un’esperienza che si distingue per originalità e romanticismo.

Ma cosa serve per oganizzare un matrimonio vintage? Vediamolo insieme perché potresti scoprire che puoi farlo da sola senza l’aiuto di un wedding planner. Ecco cosa devi fare per organizzare il tuo matrimonio in perfetto stile retrò senza spendere una fortuna e vivere le nozze dei tuoi sogni.

Dall’allestimento fino all’abito, accessori e fiori, fatti ispirare da questi consigli idee e immagini.

Come organizzare un matrimonio vintage chich idee

Il matrimonio retrò è da considerarsi in parte come le nozze ecologiche, in quanto gli allestimenti contemplano oggetti del passato reperibili in un mercatino d’antiquariato o, magari, nella soffitta di casa come: vecchi bauli, tavoli, sedie, tovaglie in pizzo, vecchie valigie , portacandele specchi e tazze da te della nonna che si possono utilizzare come cachepot o libri per il centrotavola.

Sono tutti elementi decorativi da sfruttare per gli addobbi a tema retrò.

La prima cosa per da fare però per organizzare le nozze vintage è scegliere il periodo storico di riferimento, tipo anni 20, anni 30 o 50. Ma considera che anche la location può incidere sul periodo.

Anche un matrimonio stile shabby rientra fra quelli vintage, gli elementi decorativi hanno uno stile che parte sempre dal passato. Tuttavia lo stile shabby è un tema che si può declinare in più modi fino a renderlo chic.

Se le nozze invece hanno come tema periodi più recenti ad esempio gli anni 60 o 80, oltre all’abito e agli addobbi, anche la musica in questo caso ha la sua importanza.

Le idee per le decorazioni e l’allestimento di un matrimonio in stile retrò sono sempre molto dettagliate e devono essere scelte anche in base alla location e alla stagione in cui si svolgerà la cerimonia e il pranzo di nozze.

Questa può essere una dimora storica così come un giardino con un tavolo rustico in legno, magari apparecchiato con le posate in porcellana di famiglia. Un casale, una villa rinascimentale con tende drappeggiate se il un matrimonio è all’aperto.

A prescindere dal periodo sorico che sceglierai, sappi che il vero segreto per organizzare un matrimonio stile vintage chic è mescolare con eleganza il vecchio con il nuovo.

Matrimonio quali colori scegliere

Il tema dei colori per un matrimonio è sempre importante, per le nozze vintage è preferibile scegliere tonalità chiare come il bianco, l’avorio e il cipria, che rendono l’ambiente più luminoso. Tuttavia, è possibile optare per note allestimenti esterni con note di colore eleganti.

La sposa può vestire di bianco, avorio o rosa, colori pastello sempre di tendenza per la moda nuziale, ma che in questo caso sono in linea con lo stile delle nozze.

Partecipazioni matrimonio



Gli inviti alle nozze sono il biglietto da visita con cui presenti lo stile del tuo matrimonio Prendi spunto dalle partecipazioni in stile classico con una calligrafia elegante.

Auto matrimonio vintage

Per tutti i matrimoni in stile retrò, l’auto d’epoca è d’obbligo. Anche se l’automobile viene scelta in base al periodo storico, chi decide di dare comunque un tocco di stile vintage alle nozze può noleggiare auto americane, Rolls-Royce, Fiat 500 o anche una macchina italiana come la Lancia Fulvia coupé degli anni ’70, anche se il matrimonio ha un tema diverso.

matrimonio vintage: l’abito da sposa

Ci sono vestiti da sposa da sposa che coniugano lo stile classico con quello moderno. Uno dei dettagli che dona un tocco retrò ai nuovi abiti da sposa oltre il pizzo sono le maniche e lo strascico.

Quindi se desideri un vestito romantico che unisce lo stile retrò a quello più moderno i lussuosi abiti da sposa di Ersa Atelier con i loro ricami unici sono perfetti anche per un matrimonio a tema vintage.

Se invece cerchi un vestito per matrimonio vintage, guarda queste collezioni sposa del passato fatte da Dior e Chanel. Non hanno eguali. in ogni caso se non vuoi spendere molto puoi sempre cercare tra gli abiti di nozze a noleggio

Tuttavia non è necessario che anche gli sposi siano vestiti in stile vintage dalla testa ai piedi, basta prendere qualche spunto per fare un tuffo nel passato con classe ed eleganza.

Accessori e gioielli

Per le spose le perle sono da preferire a qualsiasi altro gioiello, ma anche un paio di orecchini vintage se abbinati all’abito con velo o a un vestito corto danno un tocco di stile retrò chic discreto ed elegante.

Discorso a parte sono invece le scarpe da sposa, in questo caso è consigliabile scegliere calzature classiche da matrimonio come sandali o scarpe chiuse che non passano di moda e creano quel giusto equilibrio fra classico e moderno.

Fiori e bouquet sposa matrimonio vintage

I bouquet per un matrimonio vintage di solito sono fatti da fiori bianchi, rose o mazzi di fiori colorati come fiori di campo, se le nozze hanno uno stile più rustico. Tuttavia anche i fiori possono essere l’elemento che fa la differenza.

Per esempio ci sono bouquet vintage gioiello, fiori con impugnature decorate con spille o oggetti vintage, così come si può personalizzare il nastro di un bouquet di rose con una frase d’amore romantica e rendere il look della sposa delicato e allo stesso tempo particolare.

Addobbi floreali

Gli addobbi floreali in tutte le cerimonie di nozze fanno la differenza, fermo restando che i colori per il tema retrò sono quelli indicati. Per un matrimonio estivo all’aperto si possono reallizzare tante soluzioni diverse: decorare l’ingresso della chiesa se è piccola, il pergolato del luogo del ricevimento, archi nunziali ma anche creare nuove idee per gli addobbi come ad esempio trasformare le lanterne Ikea in portafiori.

Tableau matrimonio

Per gli invitati al banchetto di nozze, il tableau che viene solitamente esposto in una zona ben visibile del luogo del ricevimento dovrebbe evocare l’eleganza e il romanticismo dei secoli passati.

Tra le tante idee c’è il tableau in legno su un cavalletto in ferro che coniuga stile rustico e romantico

Bomboniere matrimonio

A conclusione delle nozze come dono agli ospiti le bomboniere per un matrimonio vintage non devono mancare e non è necessario fare la classica confettata più addatta allo stile shabby se non la si desidera. La scelta di come ringaziare gli invitati e di cosa donare è in funzione del tema del matrimonio, si va dalle bomboniere in argento a quelle fai da te fino alle bomboniere utili come i barattoli di miele personalizzati

La Torta

Anche la torta dovrebbe essere a tema in una cerimonia retrò. Naturalmente si parla di torte matrimonio a piani con frutta, wedding cake decorate ma anche torte semplici con pan di spagna farcito come quelle che si fanno in casa e presentate su altazine per dolci in stile shabby.

Riassumento lo stile vintage chic equivale a rendere un matrimonio romantico speciale per stupire gli ospiti e rendere il giorno delle nozze unico. Ecco perché un matrimonio vintage non passa mai di moda e resta fra i temi migliori da scegliere per le prime o per le seconde nozze.

