Stai cercando le migliori frasi sull’amore? Sei nel posto giusto perché abbiamo selezionato una serie di citazioni famose, aforismi e testi di canzoni da condividere con chi preferisci. Ci sono anche frasi d’amore non banali, passionali ed emozionanti.

Che cos’è l’amore? È ciò che si prova quando si è innamorati, quando si ama e si è ricambiati. Ma le migliori frasi sull’amore possono riguardare anche la mancanza di rispetto, le relazioni difficili, un rapporto che sta per finire o che è ormai chiuso.

L’amore non è un sentimento facile da capire e tanto meno da spiegare. Ma proviamo a parlarne con una serie di frasi sull’amore tratte da scrittori e scrittrici, filosofi e poeti. Qui trovi i migliori aforismi per dire che ci tieni a una persona. Puoi condividere questi testi sui social o su WhatsApp per dimostrare alle persone care che ci tieni.

Le migliori frasi sull’amore e sulla passione

Vogliamo iniziare la selezione delle migliori frasi sull’amore da queste. L’origine di questa parola ha varie ipotesi. Viene senza dubbio dal latino amor, ma se torniamo più indietro nel tempo si pensa che venga da kama, che in sanscrito significa passione, attrazione, desiderio, anche fisico. Ecco, quindi, le frasi belle sull’amore vero, acceso.

So di essere innamorato di te perché la mia realtà è finalmente migliore dei miei sogni. Dr. Seuss

Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. R. de Rabutin

Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce. Blaise Pascal

Amor ch’a nullo amato amar perdona. Dante Alighieri

Dì qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. Emily Brontë

Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo? Fernando Pessoa

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. Aristotele

Frasi sull’amore e sul rispetto e sulla sua mancanza

Cosa vuol dire rispetto in una coppia? Invecchiare insieme, non sopraffarsi a vicenda, dire la verità sempre e comunque. Molti aforismi sono dedicati proprio a questo, al sentimento che esiste tra chi si prende cura l’uno dell’altro. Ci sono anche tante frasi sulla mancanza di rispetto in un’intesa. Ecco quelle che abbiamo scelto per te.

C’è sempre un grano di pazzia nell’amore, così come c’è sempre un grano di logica nella pazzia. Friedrich Nietzsche

Avere qualcuno a cui poter dire “A domani” tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli. Marilyn Monroe

Per creature piccole come noi la grandezza è sostenibile solo attraverso l’amore. Carl Sagan

Se non ricordi che l’amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare

Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stesso, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori. E.Barrett Browining

L’amore è un magnifico fiore che bisogna avere il coraggio di raccogliere sul bordo di un terribile precipizio. Stendhal

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai. Gabriel Garcia Marquez

Frasi d’amore per lui e per lei belle da far piangere

In alcuni casi non bastano semplici dichiarazioni di rispetto e dimostrazioni di affetto. Per far crollare anche i cuori più diffidenti servono frasi d’amore per lui e per lei, brevi e intense, capaci di dimostrare e comunicare tutto. Devi sintetizzare un ti amo che non puoi dire in modo differente? Qui trovi tutta la creatività che ti serve.

Chi fugge per amore non può trovar quiete nella solitudine. Elsa Morante

Amore, parola inventata dai poeti per far rima con cuore. Ambrose Bierce

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. Elizabeth Barrett Browning

È meglio aver amato e poi perduto che non aver mai amato. Samuel Butler

Amarti è stato come conficcare una stella nel vetro di una finestra. Alda Merini

L’amore è un castigo. Veniamo puniti per non essere riusciti a rimanere soli. Marguerite Yourcenar

Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa sente se stessa e percepisce la propria vita. Herman Hesse

Vedi anche: frasi d’amore dalle canzoni italiane

Frasi d’amore tra amici, fratelli e sorelle

Già gli antichi greci dividevano l’amore in diverse forme, quello parentale, l’amicizia, il desiderio erotico e romantico e quello spirituale. Noi, generalmente, intendiamo la passione e l’affetto verso un’altra persona. Ma puoi trovare tante frasi d’amore bellissime sulle amicizie speciali, da dedicare a fratelli e sorelle che si vogliono bene.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Eugenio Montale

Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro. G.W.Leibniz

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus

L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni. Paulo Coelho

Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. Rosamunde Pilcher

Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Giuseppe Ungaretti

Le cose che ami di più, hai paura di prenderle. Audrey Hepburn

Frasi sull’amore per i figli grandi e piccoli

C’è una forma di bene che va oltre qualsiasi condizione: quello per i figli. Ecco perché in questa selezione non possono mancare aforismi, citazioni e frasi d’amore per i figli. Possono essere grandi, piccoli, adottivi: c’è sempre un gran bisogno di comunicare i propri sentimenti con parole chiare e semplici. Magari da condividere al compleanno.

Fra gli esseri umani, si riconosce pienamente l’esistenza soltanto di coloro che amiamo. Simone Weil

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. Madre Teresa di Calcutta)

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Pablo Neruda

Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te… Io sì, che avrò cura di te. Franco Battiato.

Non sappiamo cosa sia l’amore di un genitore per un figlio fin quando non diventiamo genitori noi stessi. Henry Ward Beecher

Non perdere la fiducia in te stesso. Così non perderai la fiducia neanche negli altri. Pema Chodron

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. Dante Alighieri

Dopo questa raccolta di frasi d’amore che un padre o una madre può dedicare ai propri figli lasciamo un’ultima selezione di articoli che ti possono aiutare a trovare la citazione giusta per le persone che ami.