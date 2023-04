Pan di spagna video ricetta facile senza lievito: solo 3 ingredienti e tutti i segreti per rendere sofficissima una torta pan di Spagna

Quante volte hai provato a fare il pan di Spagna? Io, devo ammetterlo, tante prima di ottenere un risultato perfetto: lo volevo uniforme, soffice e che fosse non solo paragonabile, ma più buono di quello della pasticceria, e soprattutto più buono di quello comprato al supermercato.

Ho una buona notizia: ti spiego in questo video come fare il pan di Spagna con la ricetta più semplice di tutte!

Non ti serve niente altro che uova, farina e zucchero bianco: questa ricetta del pan di Spagna è senza burro, senza fecola di patate, senza amido di mais, senza lievito. È semplicissima e fatta proprio come un tempo.

Una volta imparata non si scorda più, e potrai farla velocemente in qualsiasi momento per preparare un dolce veloce farcito: è piuttosto normale avere in casa questi tre ingredienti!

Ti servono anche:

– un frustino elettrico;

– due ciotole;

– una teglia da 24-26 cm.

Come fare un pan di Spagna

La torta torta pan di spagna ha la fama di essere difficile da preparare per il fatto che la ricetta classica non contiene lievito: si gonfia soltanto grazie alle bollicine d’aria intrappolate nell’impasto. In realtà, più che nella realizzazione, il segreto sta nelle proporzioni.

Dopo l’ennesimo pan di Spagna che si sgonfia al centro mi sono messa a incrociare le versioni che funzionavano meglio, e alla fine ho capito che c’era una costante in quelle più efficaci… ed ecco trovato il segreto:

il peso della farina deve essere uguale alla metà del peso delle uova; il peso dello zucchero deve essere uguale al peso della farina.

Mi spiego meglio: per un pan di Spagna per 6-8 persone, quindi di dimensioni standard (circa 24-26 cm di diametro) servono 5 uova. Ma un uovo può pesare 50, 60 o 70 grammi, a seconda della taglia… ed è lì che la dose può squilibrarsi.

Pan di Spagna ingredienti e dosi

Fai così: pesa le 5 uova tutte insieme; poniamo che pesino 350 grammi in tutto. Ora dividi la cifra per due: 350 : 2 = 175 grammi. Nell’impasto dovrai quindi aggiungere 175 g di farina e 175 g di zucchero. In pratica, la parte liquida e quella secca degli ingredienti… hanno lo stesso peso.

Per essere ancora più precisa ti do la formula per preparare qualsiasi quantità di pan di Spagna, per esempio se devi preparare tante torte per una festa.

Pesa 1 uovo (es. 70 g).

Dividi il peso per 2 (70 : 2 = 35 g).

Moltiplica per il numero di uova (es. 10 uova, 35 x 10 = 350 g).

Userai allora 350 g di farina e 350 g di zucchero.

Funziona, promesso.

Pan di Spagna ricetta

Con le dosi e il procedimento che trovi in questa ricetta non puoi sbagliare: il rapporto fra uova farina e zucchero è praticamente matematico e riesce sempre. Ho fatto prove su prove e non mi ha mai delusa! Ecco come si fa.

Preparazione: 15 minuti. Cottura: 40 minuti. Totale: 55 minuti

Ingredienti per 6-8 persone (teglia da 24-26 cm di diametro)

350 g di uova

175 g di farina 00

175 g di zucchero bianco

Step 1

Preriscalda il forno a 180 °C. Rompi le uova e separa i tuorli dagli albumi, raccogliendoli in due ciotole diverse.

Step 2

Monta gli albumi a neve ben ferma, con lo sbattitore elettrico.

Step 3

Aggiungi lo zucchero ai tuorli e monta il tutto fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Step 4

Versa il composto di tuorli e zucchero nella ciotola degli albumi, e continua a montare finché l’impasto ti sembrerà uniforme e gonfio.

Step 5

Unisci gradatamente la farina, setacciandola mentre la aggiungi, e montando continuamente l’impasto. Continua a montare finché tutta la farina sarà ben amalgamata.

Step 6

Trasferisci l’impasto in uno stampo foderato con carta da forno o, se ce l’hai, in un apposito stampo antiaderente. Inforna per 40 minuti circa.

Step 7

Estrai dal forno il pan di Spagna, lascialo raffreddare, quindi toglilo dallo stampo. A questo punto puoi affettarlo a metà e utilizzarlo subito per comporre una torta, oppure surgelarlo e utilizzarlo in seguito.

Torta Pan di Spagna consigli

Oltre alla proporzione per le dosi ci sono altri 7 segreti per un pan di Spagna alto e soffice di sicura riuscita.

Per una torta di dimensioni normali 5 uova bastano: se provi a usarne di più (ci sono ricette con 8 o 10) ti ritroverai con un pan di Spagna che sa di uovo, e in effetti è logico che sia così! Al momento di unire gli ingredienti, aggiungi il composto di tuorli e zucchero alla ciotola degli albumi, e non viceversa. Ti assicuro che fa la differenza! Quando versi l’impasto nello stampo, evita di livellarlo con il cucchiaio di legno e di scuoterlo per distribuirlo meglio: si disporrà in modo uniforme da solo! Sii paziente quando monti gli albumi: devono essere a neve fermissima. In questo modo “terranno” meglio e faranno gonfiare il pan di Spagna alla perfezione. Ti spiego anche col pan di Spagna quando aprire il forno: possibilmente, mai fino a quando il colore della superficie è leggermente brunito; in ogni caso, apri lo sportello lentamente, senza creare sbalzi di temperatura che potrebbero far sgonfiare il dolce. L’impasto deve cuocere a 180 °C, né di più né di meno, preferibilmente con forno ventilato (ma questo ultimo dettaglio non è tassativo). Un’ultima cosa: la cottura del pan di Spagna richiede un po’ più di mezzora, non più di qualunque altra torta soffice (e questa è sofficissima, credimi). Vale la pena imparare a farlo!

Perché il pan di Spagna si chiama così?

Il pan di Spagna è una base per torte classica che ha origini antiche: fu creata nel Settecento da Giobatta Cabona, pasticcere genovese al servizio di un ambasciatore di stanza in Spagna. Ecco svelato chi ha inventato il Pan di Spagna e da dove deriva il nome!

Non è quindi propriamente un dolce spagnolo, anzi di fatto è di origine ligure, proprio come la meno nota pasta génoise (che vi somiglia nel risultato).

Si tratta di una cosiddetta “pasta battuta” (cioè montata prima di cuocere) che oggi è un must della pasticceria europea tradizionale e anche di quella anglosassone: il pan di Spagna si usa per preparare la zuppa inglese, lo zuccotto, ma soprattutto per comporre torte farcite con creme, panna, ganache o frutta fresca, e inumidite dall’immancabile bagna alcolica o analcolica.

La caratteristica principale di queste torte è infatti un pan di Spagna soffice e leggero, spugnoso così da assorbire lo sciroppo ma poco pesante in modo da non schiacciare la crema (cosa che succede con altri tipi di torte a strati, che fanno fuoriuscire la farcia dai lati).

