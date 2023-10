Zuppa di funghi e rape bianche, la ricetta facile ed economica da preparare con funghi freschi. Ecco come fare la zuppetta di funghi senza patate

La zuppa di funghi e rape è una pietanza autunnale molto semplice economica al massimo, ma il suo pregio non si ferma qui: è leggera, e ha una consistenza soddisfacente anche per chi non ama troppo i primi piatti in brodo o le verdure cotte.

Inoltre, è davvero facile da preparare: considera che io nel video tutorial ti mostro come preparare la minestra di funghi partendo da zero, ma tu potresti anche comprare rape e champignon già puliti e affettati, o usare quelli surgelati (in quel caso, allunga i tempi di cottura di circa 5-10 minuti, a seconda della taglia degli ingredienti).

Puoi considerare questa zuppa di funghi champignon vegetariana, vegana, gluten free e dietetica: le calorie delle rape bianche crude o cotte e dei funghi sono trascurabili in rapporto al potere saziante!

Ecco allora come preparare un’ottima zuppa ai funghi coltivati, segui la videoricetta passo per passo e non potrai sbagliare!

Ricetta zuppa di funghi champignon e rape

Preparazione: 15 minuti. Cottura: 15 minuti. Totale: 30 minuti.

Ingredienti per 4 persone

650 g di rape bianche

300 g di funghi champignon

1 l di brodo vegetale

Olio extravergine di oliva

Sale

Come fare la zuppa di funghi e rape



Step 1

Priva le rape della buccia utilizzando un pelapatate.

Step 2

Sciacqua le rape sotto l’acqua corrente fredda per eliminare i residui di terriccio.

Step 3

Se necessario, con il coltello elimina gli ultimi residui del picciolo o delle radici. Affetta le rape a fette spesse circa 1 cm, quindi tagliale ancora per il lungo a fettine di circa 1 cm. Infine, taglia la rapa bianca a cubetti.

Step 4

Prepara i funghi: con il coltello priva i funghi delle radichette (che andranno buttate) e dividili a metà. Quindi sciacquali sotto l’acqua corrente.

Step 5

Versa il brodo in una pentola capiente. Regola di sale, accendi il fornello e porta a bollore. Aggiungi le rape bianche e i funghi champignon.

Step 6

Mescola, copri con un coperchio e calcola circa 15 minuti di cottura.

Step 7

Trasferisci la zuppa di funghi nei piatti calcolando 2-3 mestoli di verdura a testa; aggiungi un giro d’olio extravergine di oliva a crudo e servi la pietanza ben calda.

Come servire la zuppa di funghi

Se vuoi offrirla direttamente nei piatti, ti consiglio delle ciotole in ceramica o in terracotta da forno: sono le migliori per mantenere il calore di questo primo piatto a base di verdure e funghi.

La scelta più scenografica per servire una minestra di rape è però presentarla in tavola in una zuppiera e distribuirla ai commensali, accompagnandola con un cestino di pane tostato per chi desidera arricchire la zuppa con funghi.

Nulla vieta di aggiungere anche un po’ di parmigiano grattugiato in superficie, anche se questa zuppa di champignon non lo prevede.

Zuppa rapa bianca e champignon: tre varianti

Se non le trovi, puoi sostituire le rape con il daikon, quel tipo di rapa bianca lunga di origine orientale: il sapore è simile e i tempi di cottura anche. Se ti piace puoi anche tagliare i funghi a pezzi più piccoli (ma secondo me divisi solo a metà fanno più scena e danno più soddisfazione quando assaggi). Se lo desideri, a fine cottura (dopo avere aggiunto l’olio) puoi anche frullare la pietanza insieme al suo brodo creando una vellutata di rape e funghi leggera ma saziante. E infine se vuoi aggiungere sapore con la stessa ricetta puoi fare una minestra con funghi misti

Che te ne pare di questa zuppa di funghi e rape ? Non sarà la sola ricetta da provare: scopri le tante zuppe e minestre che trovi nella sezione cucina di Donne sul Web e nostro canale di ricette su YouTube