Rape e patate gratinate al forno piccanti. Ricetta con foto

Questa ricetta unisce rape e patate gratinate insieme, è facilissima da preparare e ti farà riscoprire un ortaggio versatile, e un contorno economico ottimo. Ecco la ricetta con immagini passo passo

Le rape e patate al forno sono un contorno invernale ottimo, ma se non hai ma preparato piatti con questo ortaggio prima di ogni cosa, dovrai imparare a pulire la rapa oltre a pelare le patate

Nella ricetta trovi le foto che ti illustrano come si puliscono le rape in modo veloce: è sufficiente levare la buccia con un pelapatate e poi eliminare le estremità con un coltello affilato. Noterai che non è affatto difficile pulire questi ortaggi perché hanno una buccia tenera.

Ecco allora come preparare un contorno economico a base di rape e patate facile e davvero gustoso, adatto in particolare da servire con arrosti e secondi di carne bianca e rossa.

Rape e patate gratinate ricetta

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 50 minuti. Totale: 1 ora.

Ingredienti per 4 persone

400 g di patate a pasta gialla

400 g di rape bianche

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaino di paprika dolce in polvere

Pangrattato q.b.

Olio extravergine di oliva

Sale

Erbe aromatiche per completare

Come fare le rape e patate gratinate al forno



Preriscalda il forno a 180 °C. Con un pelapatate priva le rape della buccia, quindi elimina le estremità dure con un coltello.

Taglia le rape a fette, quindi a dadini di circa 2 cm per lato.

Priva le patate della buccia usando un pelapatate.

Affetta le patate e riducile a dadini di circa 2 cm per lato.

Cospargi di olio il fondo di una teglia da forno e adagia al centro lo spicchio d’aglio, senza sbucciarlo.

Trasferisci rape e patate nella teglia e rimescola il tutto con le mani per ungere uniformemente le verdure. Cospargile con abbondante pangrattato.

Spolverizza con la paprika, quindi rigira le verdure nella teglia in modo che si ricoprano da tutti i lati. Regola di sale, quindi inforna per 50 minuti.

Pochi minuti prima della fine della cottura, completa con le erbe aromatiche preferite tritate (rosmarino, salvia, prezzemolo…). Completa la cottura, quindi servi il contorno di rape e patate gratinate ben caldo.

Consigli e altre ricette con le rape

Delle rape bianche si possono mangiare le parti verdi (che sono le famose cime di rapa e si usano per arricchire le orecchiette) ma, appunto, anche il tubero bianco. Al supermercato di solito si trovano separati, mentre se le acquisti direttamente dal produttore potresti trovare le rape col “ciuffo” verde.

Una volta privata della buccia, che è chiara con venature violacee, la rapa si può cucinare in molti modi. Puoi fare anche una buona minestra con la rape. Prova anche a farle fette, sbollentate e poi impanate e fritte, per ottenere delle ottime cotolette vegetali.

