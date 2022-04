10 ricette per cucinare le patate

Non le solite patate fritte o lesse ma dieci modi diversi di portare le patate a tavola. Piatti facili e sfiziosi da preparare in poco tempo per cucinare le patate in modo diverso.

Come cucinare le patate ? Ecco una selezione di piatti sfiziosi che rendono uno degli ingredienti più usati in cucina una pietanza particolare da servire come primo, secondo, contorno oltre alle insalate.



Le ricette a base di patate sono infinite, basti pensare a tutti i piatti di carni e di pesce al forno o in umido, senza dimenticare tutte quelle cotte in padella, ma anche quelle cucinate alla griglia.

Vediamo quindi come preparare nuove ricette e piatti veloci utilizzando diverse tipologie di patate per fare, primi, contorni deliziosi, ma anche patate ripiene, fino ad arrivare a un gustoso gratin di patate per finire con una pietanza preparata con avanzi di pesce In aggiunta troverai il modo migliore per friggere le patate.

Per chi invece ama le ricette della tradizione in questo articolo ci sono piatti realizzati con patate e frutta, insalate estive ma anche primi piatti freddi. Ecco dieci ricette diverse per cucinare le patate in estate e in inverno.

Insalate: patate cetriolo e acciughe alla greca

Le insalate da preparare con questi tuberi tantissime, vediamo una ricetta facile e sfiziosa a base di patate bollite adatta per un pranzo estivo veloce o da proporre come contorno. Ecco come si fa:

lava bene le patate, mettile dentro un tegame e copri con acqua fredda, aggiungi un cucchiaino di sale e lascia cuocere per circa 30 minuti. Fai la prova della forchetta per controllare la cottura, quindi lascia raffreddare. Quando sono fredde sbuccia e tagliale a tocchetti

Nel frattempo prepara il condimento: lava un cetriolo togli le estremità e taglialo a fette. Ora prendi una ciotola capiente e versa i filetti di acciughe, unisci le olive nere, aqui aggiungi patate cetrili e prezzemolo tritato. Condisci con un buon olio di oliva extravergine e del prezzemolo tritato.

Antipasto: torta salata funghi patate

Piatto facile e versatile una torta salata non conosce stagionalità. Tuttavia quando parliamo di funghi, qualunque pietanza diventa più saporita nel periodo autunnale, questa torta invece grazie ai funghi champignon si può preparare tutto l’anno. Segui la ricetta

Torta salata con funghi e patate. Ricetta vegetariana

Insalata di polpo con patate

Questa pietanza si mangia in tutte le stagioni da Nord a Sud, ma ognuno ha la sua ricetta e i suoi segreti per cucinare la ricetta classica alla perfezione. Scopri come fare l’insalata di patate con polpo morbido

Primi piatti con patate caldi e freddi

Zuppe, minestre, gnocchi, ma anche pasta con patate, sono tutte ricette della cucina italiana che ci riscaldano nelle giornate più fredde. Tuttavia esistono primi piatti saporiti e light da preparare anche nella stagione estiva. Ecco come.

Insalata di gnocchi di patate

Per preparare piatti diversi in cucina serve la fantasia. Ecco da esempio come fare un primo piatto di gnocchi freddi utilizzando la medesima ricetta della classica insalata di pasta con pomodoro e mozzarella. Cuoci gli gnocchi al dente aggiungendo un filo di olio nell’accqua salata. Scola e lascia raffreddare

Taglia pomodoro e mozzarella a cubetti, aggiungi olive greche e qualche funghetto, versa gli gnocchi e condisci tutti gli ingredienti con olio e basilico fresco. Lascia insaporire prima di servire.

Qualcosa di diverso economico e light è la minestra realizzata con rapa bianca patata e carote. Guarda la ricetta.

Minestra di rapa, carote e patate. Ricetta facile, economica e gustosa

Gnocchi di patate con le prugne

Per gli amanti della tradizione, questa è la ricetta originale di un primo piatto tipico del Friuli-Venezia Giulia che vi conquisterà grazie al suo sapore agrodolce. Guarda il procedimento.

Patate ripiene al forno grigliate

Grazie alla sua forma la patata è un buon ingrediente per essere riempita. Qui la proponiamo ripiena a fisarmonica con verdure estive avocado, mozzarella e con l’aggiunta di erbe aromatiche. Questa pietanza è cotta alla griglia. Guarda come si fa

Secondi con patate

La tradizione grastronomica italiana è ricca di secondi piatti a base di carni rosse o bianche cotti con patate. Polli e tacchino sono tra le pietanze più tradizionali che portiamo a tavola in occasione delle feste o per il pranzo della domenica tutto l’anno. Non dimentichiamo però che uno dei migliori abbinamenti tra proteine e questo alimento è la combinazione con il baccalà. Scopri come cucinarlo in bianco al forno

Tra le pietanze invernali invece, spiccano tutti i secondi con carne come il classico spezzatino o piatti più saporiti che coniugano piatti tipici come quello con riso e cozze, oppure pietanze straniere come la zuppa di carne ceci e patate. Di seguito puoi vedere la ricetta

Patate ceci e carne, ricetta delle Canarie

Contorni di patate veloci

La patata trova ampio spazio tra i contorni, anche se tradizione vuole che quelle al forno e quelle fritte siano tra le più gradite. In realtà ci sono diversi modi per cucinare le patate in modo veloce, tra questi c’è un piatto povero a base di patate e cipolle che si presta per essere abbinato con secondi di carne o di pesce. Guarda come farlo

Patate e cipolle in padella. Ricetta veloce facile e gustosa

Patate al gratin

Ricette estive invernali con verdure di stagione ma anche con carne. Le pietanze da portare a tavola con questo alimento cotto al forno, sono talmente tante che basta solo variare uno degli ingredienti per per rendere un piatto economico speciale. Qui proponiamo una torta facile a base di patate al gratin con asparagi e formaggio che volendo si può sostituire con la mozzarella.

E infine regine incontrastate della nostra tavola come contorno o per l’aperitivo, sono le patate fritte, a quelle non rinuncia nessuno. Ma fare delle patate fritte a regola d’arte croccanti fuori e dentro morbide non è semplice. Quindi spesso vengono sostituite da quelle surgelate più facili da cuocere.. vuoi un’idea sfiziosa? Prova queste patate fritte con sesamo e sentirai la differenza..

Quelle che hai visto sono ricette con patate veloci, facili o più elaborate ma tutte con un comune denominatore: quello di combinare alla perfezione gusto e sapore.