Spezzatino di vitello morbido con le patate e carote in bianco

La ricetta dello spezzatino di vitella con patate e carote è un secondo piatto di carne che mette tutti d’accordo. Cucinare questo pietanza è facile contà però la qualità della carne. Ecco come fare uno spezzato superveloce e accontentare adulti e bambini

Per cucinare lo spezzatino con la carne di vitello morbido sono due le regole da osservare:

il tipo di carne scelta e il tempo di cottura. Questa ricetta a differenza di altre non prevede tra gli ingredienti il sugo del pomodoro, quindi è più leggera ma altrettanto gustosa. Ecco come si fa uno spezzato di carne in bianco in modo semplice e saporito.

Ingredienti per 4 persone

800 gr di spezzatino di vitello

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

1 filo d’olio d’oliva

mezzo bicchiere di vino bianco

2/3 foglie di alloro

sale e pepe q.b.

Come fare lo spezzatino di vitello in bianco morbido

Lavate le patate sbucciatele tagliate a tocchetti

Pulite le carote

Tritate le verdure e versatele in un tegame antiaderente, aggiungete l’olio, quindi fate colorire a fuoco medio Ora aggiungete la carne e fatela rosolare insieme con le verdure tritate Sfumate con il vino e fate evaporare. Aggiungete tre bicchieri di acqua tiepida e unite le patate e le carote pulite Quando l’acqua bolle unite il dado vegetale Lasciate cuocere lo spezzato con il tegame coperto Regolate di sale a vostro piacimento, ma ricordate che il dado vegetale è già salato. Aggiungete le foglie di alloro per insaporire lo spezzato.

Proseguite con la cottura fino a quando carne e patate diventano morbidi. Quindi spegnete il fuoco. Lo spezzatino con carne di vitello con patate e carote ora è pronto, servitelo a tavola ben caldo ma non bollente. Quanto si mantiene lo spezzatino in frigo La carne cotta va consumata preferibilmente entro due giorni anche se c’è chi dice che resiste fino a quattro giorni. Noi consigliamo di consumare lo spezzato avanzato dopo due giorni, naturalmente dovete riscaldarlo prima di consumare.