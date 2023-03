Coste e patate in padella con pangrattato. La ricetta sfiziosa con foto passo passo per cucinare le coste

Puoi fare un contorno di coste e patate in padella con questa ricetta facile e leggera: serve davvero poco olio ma otterrai un effetto croccante come quello della verdura impanata e fritta! Bastano pochi minuti per gratinare il tutto, dopo una veloce lessatura in acqua.

Le verdure coste, le trovi nella stagione fredda e sono molto economiche. Si apprezzano in particolare per la consistenza della parte bianca, che ricorda quasi quella della carne. Si trovano soprattutto nel Nord Italia e vengono a volte chiamate anche “bietole da costa”. Si consumano lessate e vengono spesso panate come sostituto dietetico della cotoletta.

In questo caso non dovrai preoccuparti di impanare la verdura e infatti per preparare questa ricetta non ti serviranno le uova: il pangrattato si “appiccica” in modo naturale all’umidità degli ingredienti vegetali. Guadagnerai così tempo e farai meno fatica, inoltre risparmierai un bel po’ di olio.

Se hai molta fretta, puoi lessare le patate e le coste in pentola a pressione, ponendole insieme nel recipiente con ½ bicchiere d’acqua, e dimezzando i tempi della cottura.

Ti suggerisco però di seguire il procedimento che stai per leggere: è comunque molto veloce, e non rischierai di cuocere troppo le patate, con il rischio che si sfaldino poi nel passaggio finale.

Coste e patate in padella ricetta

Vediamo come cucinare le coste con patate e fare un contorno veloce semplice e appetitoso.

Per un buon risultato scegli patate da lessare o “tutti gli usi” e coste sode, senza ammaccature, con le foglie verdi in buono stato.

Preparazione: 5 minuti. Cottura: 20 minuti. Totale: 25 minuti

Ingredienti per 2 persone

500 g di coste da pulire

300 g di patate

Pangrattato q.b.

Olio extravergine di oliva

Sale

Come cucinare le coste e patate



Pela le patate, quindi tagliale a fette alte circa ½ cm, per il lungo.

Priva le coste della parte verde (che puoi riutilizzare per un brodo) e del torsolo, con l’aiuto di un coltello affilato. Lava accuratamente le coste.

Taglia le verdure a pezzi irregolari, all’incirca di 4-5 cm per lato.

Disponi le coste e i tuberi in una pentola, copri con acqua, sala leggermente e porta a bollore. Prosegui la cottura per circa 10 minuti (le patate devono essere cotte, ma ancora sode).

Raccogli in una padella 1-2 cucchiai di olio e fai scaldare. Aggiungi le verdure ben scolate, quindi spolverale con abbondante pangrattato. Fai gratinare per 1-2 minuti a fuoco vivace, rigirando continuamente con un mestolo di legno le coste e le patate, in modo che si ricoprano uniformemente di pangrattato.

Ecco ottenuto un contorno di coste e patate in padella gratinate, con poco sforzo e poco condimento!

Servi il contorno ben caldo, per accompagnare secondi di carni bianche, pesce bollito o un tagliere di salumi e formaggi.

Varianti

Se preferisci, puoi preparare una versione simile di questa ricetta con la cottura in forno: dopo aver scolato le verdure coste dall’acqua di cottura, disponile in una pirofila, ungile con 1-2 cucchiai di olio rigirandole uniformemente, quindi ricoprile con il pangrattato e passale sotto il grill per 1-2 minuti, fino a ottenere la crosticina superficiale.

Il tempo di preparazione è lo stesso e il procedimento è comunque molto facile da seguire.

Adorerai questa ricetta di coste sana e veloce. Prova anche le altre ricette vegetariane come le rape e patate o anche la ricetta dei broccoli gratinati light

E se non basta, segui il canale cucina di Donne sul Web su YouTube o Pinterest