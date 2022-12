Broccoli gratinati light pangrattato e grana

Broccoli gratinati cotti al forno senza besciamella, ricetta facile e saporita con foto passo passo per cucinare i migliori broccoli verdi al forno light.

In questa ricetta ti spiego come fare i broccoli gratinati con pangrattato e grana saporiti, dalla consistenza cremosa e irresistibile. In più, prepari questo piatto in meno di 30 minuti ed è praticamente impossibile sbagliare.

Aggiungi al tuo menù settimanale questi broccoli gratinati al formaggio, e avrai un contorno sano gustoso e delizioso adatto per ogni occasione.

Considera che un broccolo di media grandezza per 2 persone: ti sembrerà poco a prima vista, ma è la quantità adeguata per riempire una teglia. La quantità di grana e di pangrattato è indicativa: è sufficiente che gli ortaggi siano coperti in modo uniforme da un sottile strato di panatura.

Ecco allora cosa ti serve e come si preparano questi broccoli al forno semplici e veloci.

Ricetta broccoli al gratin



Preparazione: 5 minuti. Cottura: 25 minuti. Totale: 30 minuti.

Ingredienti per 2 persone

1 broccolo grande

100 g di parmigiano grattugiato a scaglie

1 spicchio d’aglio

pangrattato q.b.

olio extravergine di oliva

sale

Come fare i broccoli gratinati pangrattato e grana

1

Preriscalda il forno a 180 °C. Nel frattempo priva il broccolo del torsolo (che puoi conservare per altre ricette).

2

Suddividi le “cime” del broccolo con le mani, spezzettando l’ortaggio.

3

Cospargi con poco olio il fondo di una teglia da forno e posiziona al centro lo spicchio d’aglio, senza sbucciarlo.

4

Sbollenta le cime di broccolo in acqua bollente per circa 3 minuti, quindi scolale.

5

Disponi i broccoli lessati nella teglia, rigirandoli perché si ungano in modo uniforme. Aggiusta di sale (non esagerare: il parmigiano che aggiungerai in seguito è saporito!).

6

Cospargi i broccoli con il pangrattato.

7

Distribuisci il parmigiano tagliato a scaglie sulla superficie delle verdure.

Inforna per circa 20 minuti, o fino a quando la panatura sarà leggermente dorata. Servi il contorno di broccoli gratinati al forno ben caldo e filante.

Broccoli gratinati calorie

I broccoli sono ortaggi ricchi di vitamine e poveri di calorie. Cucinati al forno gratinati senza besciamella costituiscono un contorno piuttosto leggero: per quanto siano presenti carboidrati, proteine e grassi dovuti alla presenza del pangrattato, del formaggio e dell’olio, sicuramente ci sono meno calorie rispetto alla ricetta con la besciamella.

Naturalmente occorre bilanciare questi ortaggi nutrienti rispetto al resto del menu: se sei a dieta e devi fare attenzione alle calorie, puoi anche pensare di usare questa ricetta di broccolo come un piatto unico soddisfacente e sfamante.

