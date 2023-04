Fave e cicoria in padella, come si fa questo contorno veloce con fave fresche o surgelate. Ricetta con foto

Fave e cicoria senza ammollo cucinate in padella in modo semplice. In meno di mezzora otterrai un contorno diverso dal solito, completo e gustoso.

Sfrutterai appieno il sapore primaverile delle fave fresche appena sgusciate!

Ti serviranno praticamente solo due ingredienti (fave fresche in baccello e, appunto, la cicoria) molto economici e tipici della cucina povera contadina.

Approfitto per svelarti due segreti di risparmio e riciclo:

per la ricetta userai la parte verde della cicoria: conserva le coste più dure come ingrediente per una zuppa, una minestra o per fare il brodo;

i baccelli delle fave sono commestibili: non li utilizzerai in questa pietanza, ma puoi lessarli e passarli in padella, o passarli per ottenere una purea molto gradevole.

Se non riesci a trovare le fave intere, potrai usare quelle surgelate aumentando semplicemente il tempo di cottura di un paio di minuti.

Cicoria a coste: come riconoscerla al supermercato

Per preparare fave e cicorie non dovresti acquistare la verdura che viene classificata come “cicorino” o “cicoria rossa” (e che di solito si trova già affettata a listerelle nelle buste nella zona delle insalate).

Ti serve invece quella che viene chiamata cicoria catalogna o cicoria asparago: un ortaggio a foglia verde con coste chiare e tenaci, parente delle cosiddette puntarelle.

Ma veniamo al punto: ecco come si prepara questo contorno primaverile sano e appagante.

Come fare fave e cicoria in padella

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 20 minuti. Totale: 30 minuti

Ingredienti per 2 persone

500 g di fave in baccello

300 g di cicoria

1 spicchio d’aglio

olio extravergine di oliva

sale

Step 1

Sguscia le fave aprendo i baccelli con le mani e raccogliendo i legumi. Tieni da parte i baccelli per altre preparazioni.

Step 2

Priva la cicoria della parte più dura dei gambi, quindi tagliala grossolanamente a pezzi di circa 5 cm. Nel frattempo, fai scaldare abbondante acqua leggermente salata.

Step 3

Fai bollire le fave con cicoria insieme per circa 15 minuti, quindi scolale. Non è necessario privare le fave della pellicina che le avvolge, ma se lo preferisci puoi “spellare” le fave più grosse premendo l’involucro verde da un lato, quando sono ancora calde.

Step 4

In una padella raccogli poco olio (circa 1 cucchiaio) e fai rosolare lo spicchio d’aglio senza sbucciarlo. Unisci le verdure ben scolate e falle saltare a fiamma vivace per 1-2 minuti. Elimina lo spicchio d’aglio, regola di sale se necessario e servi il contorno di fave fresche e cicoria caldo oppure a temperatura ambiente.

Cosa abbinare alle fave con cicorie

L’abbinamento tradizionale è con i formaggi a pasta dura, in particolare il pecorino. Un’altra accoppiata vincente, soprattutto se vuoi proporre la ricetta sulla tavola di Pasqua, è con le uova sode, ma questi ingredienti si sposano bene anche con le vongole il pesce bollito e al vapore.

Vedi anche: Pasta con fave e pecorino

Fave e cicoria origine della ricetta

Avrai sentito parlare della ricetta pugliese che prevede la purea di fave: è tipica delle zone di Matera e di Lecce, e si cucina con le fave bianche che vengono ridotte in crema.

Questa versione è più semplice e rapida, perché non richiede né di ammollare le fave né di passarle per ottenere un purè.

Se trovi al mercato le cicorie selvatiche potrai realizzare una variante più vicina alle origini contadine della pietanza; ricorda solo che le erbe di campo spontanee hanno un gusto un po’ più amaro di quelle che trovi al supermercato: deve piacerti.

Cicoria e fave calorie

Se sei a dieta puoi tranquillizzarti: non si può certo dire che fave e cicorie fanno ingrassare, anzi si tratta di un piatto che ha proprietà depurative, è ricco di fibre e vitamine ed è saziante.

Le fave sono legumi, che costituiscono la parte più sostanziosa (in quanto proteiche) hanno comunque solo 50 kcal per etto.

Se apprezzi i sapori semplici di una volta troverai tanti altri contorni di verdura come questo